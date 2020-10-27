2020年北京市丰台区第六届中小学生定向越野比赛举办

人民网北京10月27日电 2020年北京市丰台区第六届中小学生定向越野比赛25日在北京园博园举办。共有23所中小学校近300名学生参与比赛，感受定向越野竞技的魅力。

学生们正在进行定向越野打卡 校方供图

定向运动是一项集智力与体力并重、兼具竞技性和趣味性的运动，既能强健体魄、锻炼思维，又能磨砺意志、娱乐身心。据介绍，本次定向越野赛采取个人赛的形式，设置小学组、初中组和高中组短距离男子、女子类两个组别。

学生们正在进行定向越野比赛 校方供图

丰台区定向运动协会会长孔繁金表示，这项运动不仅可以提高孩子们判定方向的能力和学习使用地图的能力，而且还能够培养和锻炼孩子们顽强的精神，提高他们的智力和体力水平。本次定向越野赛不仅仅是一场普通的比赛，更是一次学习交流、同场竞技、相互提高的机会，只有通过比赛才能不断发现自己的不足，从而取长补短，提高自己的体能及智力发展。选手们同场竞技，充分展示了体育运动的魅力，体现出我国定向越野的后劲和潜力。

北京市丰台区第六届中小学生定向越野比赛 校方供图

丰台区成寿寺小学带队老师纪智慧介绍，学生通过参加定向越野运动，不仅可以强身健体，增强体质，还特别有利于智力发展，在培养人的道德品质方面也有独到的作用，可以使参与者学会团队精神和集体力量，尊重同伴，相互鼓励，奋力拼搏的精神。

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