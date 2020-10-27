中非青年开展文化交流活动

本报北京10月26日电 （记者陈尚文、敬宜、薛丹）由外交部、中国宋庆龄基金会、江西省政府共同举办的第五届中非青年大联欢26日在京开幕。

本届中非青年大联欢以“凝聚青春梦想，共创中非关系新时代——中非青年共庆中非合作论坛成立20周年”为主题。活动历时7天，42名非洲在华青年代表将访问北京和江西两地，走进机关、企业、科技园区，参加中非青年论坛，参访人文自然景观等。

中国宋庆龄基金会主席王家瑞在开幕式上致辞表示，作为中非合作论坛的重要配套活动，中非青年大联欢自2016年以来已成功举办了四届。在各方的共同努力下，中非青年大联欢成为中非青年朋友深化友谊、交流互鉴的重要平台和响亮品牌。

外交部部长助理邓励表示，中非青年大联欢是中非合作论坛框架下最具活力的品牌活动。

非方青年代表、来自毛里求斯的苏玛介绍了自己在中国从事医务工作和参加抗击新冠肺炎疫情志愿服务的故事。她表示，新冠肺炎疫情对于全世界都是一个重大考验，相信非中合作能够给全世界经济发展带来动力，非中友好能够给国家之间的交往带来更多活力。

当日，近百名中非青年在中国宋庆龄青少年科技文化交流中心参加了以“中非青年携手并进，开启中非关系新未来”为主题的中非青年圆桌会议，并参与了京剧、木射、茶道、雅乐、青花瓷盘绘制、线装书制作等多种中华优秀传统文化体验项目。

《 人民日报 》（ 2020年10月27日 03 版）

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