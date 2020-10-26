首届中国语文教育高端论坛举办 专家呼吁让学生享受阅读乐趣

人民网北京10月26日电（记者孙竞）由北京师范大学文学院主办的首届中国语文教育高端论坛暨新时代语文教学方式变革研讨会23日至25日举办。论坛汇聚了新课标编写组专家、高校理论研究专家、各省市教研员、中小学一线教学名师及语文核心刊物主编，探讨新时代语文教学方式的变革。

北京师范大学文学院资深教授、高中语文课标组组长、国家教材建设重点研究基地（语文）负责人王宁指出，语文是一门学习语言文字运用的综合性、实践性的课程。语言工具性与人文性的统一，是语文课程的基本特点，因此，语文教学一定是师生教学互动的语言实践，新课标中“阅读与鉴赏”“表达与交流”“梳理与探究”三大学习任务群都以语言文字为基础。王宁建议一线教师在课堂中应树立“汉语是词根语”的理性认识，应当认识到“深入理解话语文本最需要关注的是语境和语义”，应当培养学生古今词汇沟通的意识，将汉字教育贯穿语文教学的始终。

北京师范大学文学院教授、义务教育语文课程标准研制修订组组长、中国高等教育学会语文教育专业委员会理事长郑国民谈到，新课标语文学习核心素养所蕴含的学习观，是从关注碎片化学科知识技能的习得，到关注复杂、不确定性的现实问题解决；从关注对他人知识的理解或反应，到关注综合运用和主动创造知识；从关注学什么到关注如何学习和学会学习；从关注自我学习到关注团队合作和沟通。郑国民呼吁，中学语文教育应注重引导学生大量阅读课外读物，让学生享受阅读乐趣，通过改善学生的文化知识背景来实现学生语文学习能力的提升。

“语文在各个学科中无所不在。”北京师范大学教授、博士生导师康震谈到，“要让诗歌、文学来使学问不致单调沉闷，而使生活充满趣味和自由，期望一线语文教师可以严肃地对待自己的职业和科目，拥有一颗轻盈充沛的心灵，用心从事语文教育事业。”

北京师范大学文学院教授卜师霞认为，每一个知识，每一篇文章，都不能当成纯粹的知识点，都不是分解开来的技术训练。“要通过语言文字的成品和丰富、鲜活的语言文字现象，在学生自主学习的过程中，提升他们对母语特点感受的锐敏性，在他们心里注入爱国的情怀，养成一个中国人对自己民族文化的自信。”

论坛期间，还举办了小学、初中、高中语文示范课展示、教研员论坛、核心期刊主编论坛等活动，直面新时代语文课程与教学改革的重点、难点。此外，论坛还通过举办名教研员对谈和教师教育专业发展圆桌论坛，指导教师做科研、出成果，探讨新时代教师发展方向，提升教师职业发展规划能力，为教师职业发展提供可供参考的路径。

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