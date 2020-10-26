习近平总书记重要回信在中国戏曲学院师生中引发热烈反响

10月23日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平给中国戏曲学院师生回信，对他们传承发展好戏曲艺术提出殷切期望。

习近平在回信中强调，戏曲是中华文化的瑰宝，繁荣发展戏曲事业关键在人。希望中国戏曲学院以建校70周年为新起点，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，引导广大师生坚定文化自信，弘扬优良传统，坚持守正创新，在教学相长中探寻艺术真谛，在服务人民中砥砺从艺初心，为传承中华优秀传统文化、建设社会主义文化强国作出新的更大的贡献。

中国戏曲学院的前身——文化部戏曲改进局戏曲实验学校创办于1950年，是新中国成立后由国家举办的第一所戏曲教育机构。近日，中国戏曲学院一些师生代表给习近平总书记写信，汇报学院70年来的发展情况，表达了为繁荣戏曲事业贡献力量的共同心声。总书记的回信在中国戏曲学院师生中引发强烈反响。

不忘初心 牢记使命

中国戏曲学院党委书记龚裕表示，习近平总书记的回信充分体现了总书记和党中央对戏曲教育事业的高度重视和对国戏师生的亲切关怀，是对戏曲学院70年办学的充分肯定，是对国戏师生的巨大鼓舞，更是对国戏未来发展的厚重期许和深切嘱托，为学院扎根中国大地办好民族特色鲜明、国内水准一流、国际影响广泛的高水平戏曲艺术大学指明了前进方向、提供了根本遵循。

龚裕说，要把总书记重要回信精神转化为国戏发展建设的强大动力，融入学院办学治校各个方面，坚定文化自信，弘扬优良传统，坚持守正创新。牢记为党育人、为国育才的初心使命，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，准确把握办学定位和发展目标，遵循戏曲高端人才培养规律，在教学相长中探寻艺术真谛，在服务人民中砥砺从艺初心，深化教育教学改革，为国家培养更多高素质戏曲艺术人才，为繁荣发展中国戏曲事业作出新贡献。

中国戏曲学院院长尹晓东表示，学院接下来要抓好习近平总书记回信精神的传达学习，进一步落实立德树人根本任务，把总书记的要求贯彻到“十四五”规划的制订中，深化教育教学改革，落实立德树人根本任务，为传承中华优秀传统文化，建设社会主义文化强国做出国戏人应有的贡献。

“深受鼓舞，倍感振奋。”中国戏曲学院党委副书记徐超坦言，总书记的回信充分体现了党和国家对民族文化的高度重视和对学校70年砥砺发展的充分肯定。我们一定把学校“建设好，发展好”，为党和国家培养出更多的优秀戏曲事业人才，不辜负总书记的重托和殷切希望。

“总书记回信，是鼓舞鞭策与担当责任，更需要贯彻落实到实际工作中。”中国戏曲学院副院长宋飞表示，立德树人，培养人才，传承发展中华优秀传统文化，发挥艺术教育的作用，共同为新时代戏曲传承与发展作出更大贡献。

中国戏曲学院副院长冉常建认为，总书记的回信表达了对中华民族优秀传统文化的重视，对中国戏曲学院几代教育工作者数十年辛勤工作的肯定，对中国戏曲教育未来发展的期待。“我们要凝心聚力培养更多新时代高端戏曲优秀人才，推动戏曲艺术更好更快传承发展。”冉常建说。

接续奋斗 砥砺前行

“听到习近平总书记的回信‘特别的激动’。”学院首届毕业生、著名表演艺术家刘秀荣感言，要遵照总书记的指示精神，弘扬振兴发展国粹艺术，培养德艺双馨的优秀戏曲人才。

学院首届毕业生、戏曲教育家谢锐青谈到，学院的发展离不开党的领导，自己的成长也离不开老艺术家前辈的悉心培养，希望学院培养更多的京剧人才，将国粹艺术发扬光大。

学院首届毕业生、戏曲教育家钮骠虽年过耄耋，但仍用“老牛自知夕阳晚，不须扬鞭自奋蹄”来勉励自己。他表示，一定落实好总书记的回信精神和殷切嘱托，为新时代与日俱进的戏曲教育事业再尽绵薄之力。

学院杰出毕业生、荣誉教授李维康谈到，总书记的回信让我们如沐春风。培养人才就要立德树人，对于戏曲界也是如此，戏曲传承关键靠人。戏曲文化源远流长，是中华优秀传统文化的重要根脉。在文化市场多元丰富的今天，如何守正创新，是戏曲人应思考的题中应有之义。

学院二级教授张火丁也用“心情非常激动”来表达自己的感受，坦言要立足本职岗位，“培养好人，演好戏”，不辜负总书记的期望。

学院客座教授、北方昆曲剧院院长杨凤一表示，应谨记总书记的教诲，牢记戏曲的守正创新精神，在各自的工作岗位上做出我们应尽的责任和努力。

教学相长 守正创新

戏曲研究所所长傅谨谈到，总书记回信中谈到“繁荣发展戏曲事业关键在人”，既指戏曲表演人才，也涉及戏剧文学、导演、音乐、舞美和理论研究人才的成长和培养；“坚持守正创新”，就要明白什么是“正”，通古今，知正变；“弘扬优良传统”，就要在丰富的传统文化宝库有所甄别并确定传承优先顺序；“坚定文化自信”，就要研究戏曲在世界戏剧格局中的地位和影响。

“总书记的回信使我们倍受鼓舞，充满动力。”京剧系党总支书记舒桐说到， 我们要思考如何为党和国家培养出更多德艺双馨、以传承和弘扬中华民族优秀文化为己任的戏曲事业接班人，这将是我们今后工作的重点和方向。

表演系主任王绍军表示，要将总书记的回信精神作为新的、更高的奋斗目标，为提升中国戏曲学院的内涵建设，为更多的地方剧种培养高端人才，为中国戏曲的蓬勃发展尽一份绵薄之力。

“总书记的回信是鼓舞，更是鞭策。”京剧系副教授张艳红谈到，作为一线教师，要在传承的一招一式中，给学生提炼中国优秀传统文化的一史一论，使其在情感和人格上得以一感一化。不辱戏曲学人之使命，不负历史文化之重托。

京剧系副教授李艳艳感慨，作为一名从事传统艺术教育工作的基层教师，深切感受到习近平总书记和党中央对传统文化，特别是戏曲艺术传承事业的高度重视与关怀。正是有了强大的祖国，才得以真正迎来了传统文化传承、发展的春天。“我深感肩上的传承担子很重，将秉承‘德艺双馨，继往开来’的校训，为戏曲传承事业贡献自己的全部力量。”

艺术实践管理处处长张尧谈到，习近平总书记的回信是对全国艺术教育的重要批示，也是对全国戏曲院校人才培养的指导方针和高度要求。中国戏曲学院要成为学习贯彻执行习近平总书记回信精神的引领者和示范者，要带领中国戏曲教育联盟的67所院校优化戏曲人才培养机制，积极探索，破难攻坚，让优秀戏曲人才成为中华民族复兴的重要力量。

新媒体艺术系主任、图书馆馆长谭铁志谈到，我们要发挥特色高水平戏曲艺术大学创新发展的引领作用，加强高水平人才培养中的创新素质和创新能力的培养。落实文化自信在教育教学和学术科研中的实践路径，以艺术中的中国学派彰显戏曲艺术的文化软实力和强大生命力。

中国戏曲学院附中校长刘宇宸认为，总书记在回信中说“繁荣发展戏曲事业关键在人”，国戏附中是选人育人的第一关，是艺术殿堂的基石。附中人会牢记教诲，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，教学相长，服务人民，为中华民族伟大复兴的宏图伟业培养好建设者和接班人。

“收到习近平总书记的回信，身为国戏学子倍感骄傲自豪。”舞台美术系2020级研究生刘海德表示，作为学生党员，将秉承学院“德艺双馨、继往开来”的校训，与同学们一起让中华传统戏曲文化传承的更好，传播的更广。

作为第四代国戏人的代表，学院附中京剧表演专业五年级学生陈卓抑制不住内心的兴奋，他说：“我会用对京剧艺术满腔的热情，尽绵薄的力量，将京剧事业视为我毕生的追求。”

(责编：熊旭、马昌)