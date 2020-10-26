中国职教学会成立智慧财经专委会 史薇当选第一届主任

人民网北京10月26日电 中国职业技术教育学会智慧财经专业委员会成立大会暨中国财经教育论坛·2020峰会于10月23日-24日在京召开。十二届全国人大常委会副委员长陈昌智，中国职业技术教育学会会长、教育部原副部长鲁昕，中央经济责任审计工作联席办原主任张通，中国工程院院士张平等嘉宾出席会议，中华职业教育社总干事方乃纯主持开幕式。

本次会议由中国职业技术教育学会、中华职业教育社、中国总会计师协会、中国注册税务师协会、教育部学校规划建设发展中心、教育部职业技术教育中心研究所联合主办。

中国职业技术教育学会智慧财经专业委员会（以下简称智慧财经专委会）召开第一次会员代表大会并组成智慧财经专委会专家指导委员会，由部分两院院士、行业领先企业专家、财经领域知名专家担任资深专家。大会选举中国职业技术教育学会副会长、对外经济贸易大学教育与开放经济研究中心执行主任史薇为智慧财经专委会第一届委员会主任。

开幕式上与会嘉宾和智慧财经专家指导委员会资深专家共同为中国职业技术教育学会智慧财经专委会揭牌。智慧财经专委会的成立旨在适应新经济、新技术、新财经变革，推进产教科深度融合，构建智慧财经教育体系，为经济高质量发展、数字化转型培养高端技术技能人才。

十二届全国人大常委会副委员长 陈昌智（主办方供图）

陈昌智在致辞中指出，新技术革命和新产业变革重塑国际合作和竞争格局，中国经济进入以内循环为主体并大力推进国际循环的双循环，对人才强国、教育强国战略布局产生深远影响。中国财经教育需要再次凝心聚力，聚智创新。一是聚焦高质量发展，打造具有国际竞争力的智慧财经人才培养高地。二是强化科技赋能财经教育，建立以科技为支撑、内容为引擎、服务为核心的智慧财经发展新格局。三是聚力产教深度融合，校企共建智慧财经产业学院、产业基地，构建资源共享、多元融合、创新发展的产教融合新生态。四是智慧财经专委会与财经教育论坛双平台运行，努力建设成为国内一流、具有国际影响力的财经教育新智库，并发挥示范引领作用。

鲁昕在《新经济 新技术 新财经》的学术报告中指出，智慧财经源于新经济、新技术、新财经。移动互联网、大数据、云计算、人工智能、物联网、5G、量子科技等新技术革命方兴未艾，数字经济时代业已来临，决定经济周期的要素已经全面发生变化，并全面颠覆了主流经济学理论。应用财经成为新财经的重点，包括财政、税收、金融、保险、资本、货币、银行、统计、贸易、财务、会计、审计、评估、咨询、物流、租赁等一系列应用经济学科涵盖的领域，都将迎来从理论基础、到内涵、到工具的全面改革。中国职业教育的财经领域教育，应主动适应数字基建的发展趋势，走出传统经济学的荒漠，以本科的水准设计高职的课程，对所有的专业和实训基地进行数字化改造升级，培养有数字化动手能力、数字化职业能力、能够终身学习的学生。

中国职业技术教育学会会长、教育部原副部长 鲁昕（主办方供图）

张平院士作了“5G信息技术与新产业新经济发展”主题演讲。他认为，国内正处于实体经济数字化转型阶段，5G将助力实现全系统、全流程、全产业链、全生命周期的网络连接，推动实现行业数字化转型、形成双循环新发展格局。

中国职业技术教育学会常务副会长、教育部职业技术教育中心研究所所长王扬南围绕“书证融通制度构建：意义与内涵”为主题作演讲。他指出，包括智能财税等财经类证书在内的前三批92个1+X证书项目累计培训教师17万人次，培训学生和社会人员45万人次，成果显着。1+X证书制度是教育基础制度的创新，对个体发展具有重要价值，对学历教育具有延伸和补充的重要作用。

中国职业技术教育学会常务副会长、教育部学校规划建设发展中心主任陈锋以“教育未来30年的十大趋势”为题作演讲。他表示，新一轮科技革命在数字技术、智能技术领域的集群化突破对于教育变革产生深层次影响，必须探索推进未来数字化时代学校教育、专业课程变革，期待智慧财经教育平台在引领财经教育改革发展中发挥更大的作用、作出更大的贡献。

圆桌论坛和产教科深度融合夜话环节，来自全国应用型本科高校、职业院校的部分书记校长、行业领军企业的资深专家，围绕“智慧财经产业学院与‘双高’、‘优质’建设和财经教育现代化”等智慧财经领域热点话题，展开智慧碰撞，引起与会院校和企业代表共鸣。

(责编：何淼、熊旭)