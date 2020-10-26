原标题：高科技飞入寻常百姓家

闫雨龙参与的国家大气重污染成因与治理攻关项目最近刚刚结题，比顺利结题还让他欣慰的是，自己近几年追踪研究的山西省长治市的天空，越来越蓝了。

闫雨龙是华北电力大学环境科学与工程学院的青年讲师，“十三五”期间，他参与了国家大气重污染成因与治理攻关项目中的京津冀及周边“2+26”城市“一市一策”跟踪研究工作，主要研究山西长治等市的大气污染情况，为当地治理雾霾提供科技支撑。

过去，工业生产等过程造成的大气污染给城市的天空蒙上了一层灰霾。“但现在经常可以看见长治等地的朋友在朋友圈晒蓝天，特别开心！”完成这项研究，闫雨龙不但为当地老百姓高兴，更为自己手中的科技能改善民生而自豪。

2016年，国务院印发《“十三五”国家科技创新规划》，确立了科技创新发展新蓝图。其中，“坚持把科技为民作为根本宗旨”是基本原则之一，让人民共享更多创新成果，提升民众获得感。

在10月21日科技部举行的新闻发布会上，科技部部长王志刚介绍，“十三五”期间，我国研发人员全时当量从2015年的376万人年增长到2019年的480万人年，青年科技人才逐步成为科研主力军。其中，有不少像闫雨龙一样的年轻人秉持着“科技为民”的宗旨，持续投入到各类科研项目中。

近年来闫雨龙每年至少要往长治等地跑四五十次，在科技治霾的过程中，他从老百姓身上收获了感动，也因地方政府重视科技的态度备受鼓舞。“开始我们在老百姓的房顶上取样，即便给他们一些补偿，人家还是不太理解，说‘你弄这个有什么用啊？’但后来眼见长治的天越来越蓝，我们再去，老百姓就特别热情地说，‘我们不要钱了，我们还可以帮忙，能治理好就行！’”

为开展跟踪服务，闫雨龙所在团队基于当地大气污染分析结果给出了具体治理建议。一个行业一个对策，甚至细致到某类工厂的某个工段该如何做，不少建议都被当地政府采纳。

闫雨龙欣喜地看到空气质量的改善顺应了大家对蓝天白云的期盼，他认为，“科技虽然在其中起到了一定的支撑作用，但付出更大努力的还是当地政府和老百姓。”

“科技治霾”是科技惠民的一个缩影。事实上，科技创新在与日常生活息息相关的各个领域都发挥着支撑作用，不仅驱动着新能源汽车、智能交通、精准医疗等与老百姓生活息息相关的领域，也在不断为虚拟现实与互动影视等新兴前沿领域的产业化注入活力，更是在大数据、云计算、物联网等相关领域持续发力。

网络提速降费、生物制药等越来越多的科技成果都让老百姓享受到了实惠，而在年轻人眼中，“存在感”最强的科技惠民体验则多数和人工智能相关。

北京交通大学计算机专业研究生韩浩杰细数：“我们生活中最常见的快递、外卖、打车的精准调度；年轻人喜欢的智能家居、可穿戴设备；大家在各种门禁处使用的人脸识别、录音转文字时使用的语音识别；智慧医疗、智慧交通……背后都离不开人工智能技术的应用。”

在人工智能技术落地的过程中，自然也少不了青年科技工作者的身影，西北工业大学航海学院博士生朱健楠便是其中的建设者，也是获益者。他和来自多个高校的小伙伴研发了一种无人驾驶清洁船，服务场景包括水面环卫、水域数据收集与人工智能预测、水域智能巡检等。朱健楠介绍，他们在2017年成立了创业公司，目前已将产品推广至国内外的上百个城市水域。

其实对于朱健楠来说，能将技术应用于改善水域环境，就已经很自豪了。他庆幸自己身处国家人工智能发展的浪潮之中，搭上了机器人行业热情高涨、国家水域治理需求明确、水域基建备受关注的“顺风车”，坦言“政策提供了很多帮助”。

事实上，政策支持确实是科技惠民的重要一环。东南大学机械工程学院殷国栋教授从“十五”开始攻关中国新能源汽车的关键技术，一路走过“十三五”，他深有感触地说：“国家顶层规划的路径越来越清晰，政策回归实际，越来越科学化。”也正是在政策引导和支持下，近几年，他和团队主导攻关的国产纯电动汽车专用底盘已经投入使用；分布式轮毂电机驱动系统也已经和国产新能源汽车品牌达成合作；同时面向汽车智能化，还创新提出了电动化底盘系统无缝对接智能网联汽车系统。

过去十几年，殷国栋从青年学者成长为团队带头人，带领更多年轻人一起创新。他总结认为自己这代人很“幸运”，“面向国家重大需求，我们在产业变革之中贡献出自身所学，培养人才，将科技用于人民，可以说是于变革之中推动变革。”（张茜 张释珍）

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