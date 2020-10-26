打通毕业生就业“最后一公里”

作者近影。

年初疫情发生后，毕业生就业受到了严重冲击，影响最大最直接的是求职方式全部由线下改为线上。不少在秋招持观望心态的学生，原本想在春招期间大展身手、斩获理想工作，哪曾想学校乃至全国都没有线下招聘会了，加之长时间居家学习生活，求职压力倍增，毕业生中紧张、焦虑情绪蔓延，消极就业、“二战”考研、慢就业、不就业等情况明显增多。

面对这些问题，我首先想到的就是“稳”——稳住学生的心态。除了和学生电话、网络交心谈心，做好他们的心理辅导之外，我还与学生共同观看教育部、湖南省和学校的就业指导公益课和直播活动等，并组织学生进行线上交流讨论，引导他们正确认识就业形势，合理调整就业预期，增强就业信心。我带的一名学生本来秋招已签了一个不错的企业，但因为疫情影响公司砍掉了她所签的部门，导致她被动违约，这让她情绪十分低落，一度想暂不就业。我通过电话、网络等方式，与她一起讨论就业形势、分析个人能力，并积极与家长、导师沟通交流，共同帮助她提振就业信心，鼓励她参加学校空中双选会，最终在5月成功签约了一家锂电池龙头企业，岗位和薪资她都十分满意，还笑称自己是“因祸得福”。

其次是持续不断开展就业指导服务。疫情阻断了我们和学生的面对面交流，如何将就业指导和服务送达到每一位学生就成了工作的关键。2月份的时候，我带的毕业生仍有31人没有落实去向，我通过电话摸清了他们的就业需求和就业意愿，“一人一策”建立了台账，并且每天通过电话和网络与他们沟通，督促他们投递简历和参加线上宣讲，实时掌握每一位毕业生的就业进展。除此之外，我一直在思考怎么用学生喜闻乐见的方式打破封闭隔离状态，开展就业指导。通过与学生交流，我了解到“90后”学生在B站上粘性很大，日常使用率很高。于是，我在B站注册了账号“一点人生经验”，专门开展就业指导直播，在内容上，除了简历制作和线上面试技巧，还邀请了行业龙头企业HR、优秀选调生代表等进行连线分享，同时有意识地调整授课风格和语言习惯，贴近学生、吸引学生。上半年我做了5期直播，观看人次超过2万，收到了不错的效果。

第三是精准开展重点群体帮扶。针对湖北籍、“建档立卡”贫困户家庭毕业生等几类重点求职群体，除了“一对一”的简历和面试指导外，我做得更多的工作是结合这部分毕业生的个人特点和求职意愿，联系材料行业特色企业、校友企业和科研合作单位定向推荐，提高学生求职成功率。比如我通过学校校友总会联系到宁夏校友会，为一名想回家乡工作的宁夏籍贫困学生推荐了4家符合学生就业期望的当地优质企业，并主动向企业介绍学生在校表现，确保推荐到位，现在学生已成功签约。目前我所带的17名湖北籍和9名“建档立卡”贫困户家庭毕业生已经实现100%就业。

辅导员是离毕业生最近的人，最了解毕业生的需求和难处，为毕业生打通就业“最后一公里”，是我们的职责更是使命所在。作为全国6.2万余名毕业班辅导员的一员，在未来的工作中，我将始终坚持以学生为中心，以学生的求职就业为头等大事，更加积极主动发挥作用，为毕业生做好24小时365天的服务，助力所有毕业生早就业、就好业。

（作者为湖南大学材料科学与工程学院辅导员）

(责编：孙竞、熊旭)