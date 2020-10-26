人民网>>教育>>滚动新闻

打通毕业生就业“最后一公里”

于涵宇

2020年10月26日09:09  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　作者近影。

　　年初疫情发生后，毕业生就业受到了严重冲击，影响最大最直接的是求职方式全部由线下改为线上。不少在秋招持观望心态的学生，原本想在春招期间大展身手、斩获理想工作，哪曾想学校乃至全国都没有线下招聘会了，加之长时间居家学习生活，求职压力倍增，毕业生中紧张、焦虑情绪蔓延，消极就业、“二战”考研、慢就业、不就业等情况明显增多。

　　面对这些问题，我首先想到的就是“稳”——稳住学生的心态。除了和学生电话、网络交心谈心，做好他们的心理辅导之外，我还与学生共同观看教育部、湖南省和学校的就业指导公益课和直播活动等，并组织学生进行线上交流讨论，引导他们正确认识就业形势，合理调整就业预期，增强就业信心。我带的一名学生本来秋招已签了一个不错的企业，但因为疫情影响公司砍掉了她所签的部门，导致她被动违约，这让她情绪十分低落，一度想暂不就业。我通过电话、网络等方式，与她一起讨论就业形势、分析个人能力，并积极与家长、导师沟通交流，共同帮助她提振就业信心，鼓励她参加学校空中双选会，最终在5月成功签约了一家锂电池龙头企业，岗位和薪资她都十分满意，还笑称自己是“因祸得福”。

　　其次是持续不断开展就业指导服务。疫情阻断了我们和学生的面对面交流，如何将就业指导和服务送达到每一位学生就成了工作的关键。2月份的时候，我带的毕业生仍有31人没有落实去向，我通过电话摸清了他们的就业需求和就业意愿，“一人一策”建立了台账，并且每天通过电话和网络与他们沟通，督促他们投递简历和参加线上宣讲，实时掌握每一位毕业生的就业进展。除此之外，我一直在思考怎么用学生喜闻乐见的方式打破封闭隔离状态，开展就业指导。通过与学生交流，我了解到“90后”学生在B站上粘性很大，日常使用率很高。于是，我在B站注册了账号“一点人生经验”，专门开展就业指导直播，在内容上，除了简历制作和线上面试技巧，还邀请了行业龙头企业HR、优秀选调生代表等进行连线分享，同时有意识地调整授课风格和语言习惯，贴近学生、吸引学生。上半年我做了5期直播，观看人次超过2万，收到了不错的效果。

　　第三是精准开展重点群体帮扶。针对湖北籍、“建档立卡”贫困户家庭毕业生等几类重点求职群体，除了“一对一”的简历和面试指导外，我做得更多的工作是结合这部分毕业生的个人特点和求职意愿，联系材料行业特色企业、校友企业和科研合作单位定向推荐，提高学生求职成功率。比如我通过学校校友总会联系到宁夏校友会，为一名想回家乡工作的宁夏籍贫困学生推荐了4家符合学生就业期望的当地优质企业，并主动向企业介绍学生在校表现，确保推荐到位，现在学生已成功签约。目前我所带的17名湖北籍和9名“建档立卡”贫困户家庭毕业生已经实现100%就业。

　　辅导员是离毕业生最近的人，最了解毕业生的需求和难处，为毕业生打通就业“最后一公里”，是我们的职责更是使命所在。作为全国6.2万余名毕业班辅导员的一员，在未来的工作中，我将始终坚持以学生为中心，以学生的求职就业为头等大事，更加积极主动发挥作用，为毕业生做好24小时365天的服务，助力所有毕业生早就业、就好业。

　　（作者为湖南大学材料科学与工程学院辅导员）

(责编：孙竞、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

人民网评：开学第一天，祝福中国！ 课堂响起琅琅书声，球场重现龙腾虎跃，曾经暂时停摆的世界，从此真正生动并灿烂起来。 【详细】

原创报道|

王树国：46万导师 如何做好研究生成长成才的引路人 导师既是研究生学术道路的指导者，也是价值观塑造的引路人。如何打造一支高水平、高素质的研究生导师队伍？首期“研究生教育发展新图景”系列报道，我们对话西安交通大学校长王树国。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved