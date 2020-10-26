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创新谈：培养更多帅才型科学家

吴月辉

2020年10月26日09:05  来源：人民网－人民日报
 

　　面对未来日益激烈的科技竞争，以帅才型科学家为重要组成的战略科技人才，对加快科技创新、赢得全球竞争具有决定意义、战略意义

　　

　　习近平总书记在科学家座谈会上指出：“我们有大批科学家、院士，有世界级规模的科研人员和工程师队伍，要狠抓创新体系建设，进行优化组合，克服分散、低效、重复的弊端。要有一批帅才型科学家，发挥有效整合科研资源作用。”

　　“帅才型科学家”的重要作用之所以被强调，是因为面对未来日益激烈的科技竞争，以帅才型科学家为重要组成的战略科技人才，对加快科技创新、赢得全球竞争具有决定意义、战略意义。

　　帅才型科学家往往具有更强的创新和领导能力，善于把握世界科技大势、科技发展战略方向，具备较强的管理能力、组织能力和协调能力，能够引领创新团队抢占战略领域、赢得先机、形成优势。由于具备出色的创新和领导力，帅才型科学家还能够带出高水平团队，让科技人才尽快脱颖而出，壮大创新人才资源。例如，英国卡文迪许实验室教授汤姆生和卢瑟福就曾先后培养出17位诺贝尔自然科学奖获得者。

　　近年来，我国科研水平与创新能力取得了长足的发展和进步，但原始创新能力依然欠缺。科技创新人才资源不足是造成这种状况的一个原因，尤其是敢于创新、善于创新的将帅人才、顶尖科学家还不够多。没有帅才型科学家去敏锐地把握科学前沿问题、找到问题，后续创新也就无从谈起。现代科学技术发展越来越呈现出学科交叉融合的势头，无论科学家队伍的组织还是科研管理，都出现了与过去不同的特点和格局，这比以往更需要帅才型科学家。

　　欲治兵者先选将。我们必须紧跟世界科技发展趋势，充分认识帅才型科学家的重要作用，尊重科技人才成长规律，在已有的院士、科学家等高端人才群体和世界级规模的科研队伍基础上，选拔和培养一批帅才型科学家。一方面，可以通过支持世界一流高校、科研院所建设，推进若干优势学科，瞄准国家重大战略需求，开展重大战略项目研究，在战略性、前瞻性和综合性研究实践中培养和造就人才；另一方面，创造支持杰出科学家自由开展研究的环境与氛围，建立培育战略眼光、战略意识的项目载体、活动空间，为他们提供必要的资源和条件。鼓励杰出科学家提出新的战略方向、目标和使命，支持他们提出基于未来的战略思考、战略判断，开辟新的研究领域。

　　通过选拔、培养和造就更多帅才型科学家，最大限度突出他们在科技创新中的领军优势，发挥他们有效整合科研资源的作用，将对提升原始创新能力、推动重要领域关键核心技术攻关产生积极的“加速器”效应，从而助力增强科技竞争力，赢得发展主动权。


　　《 人民日报 》（ 2020年10月26日 19 版）

(责编：孙竞、熊旭)
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