雒建斌院士：认准的事情坚持去做

雒建斌院士近影。

清华大学机械工程学院供图

人物小传

雒建斌，中国科学院院士、摩擦学专家。现任清华大学机械工程学院院长，兼任国际摩擦学理事会执委，获2013年美国摩擦学者和润滑工程师学会国际奖。

钻研摩擦现象数十年，中科院院士、清华大学机械工程学院院长雒建斌是名副其实的摩擦学专家。

前不久，2020年度陈嘉庚技术科学奖颁给了“摩擦中微粒作用机制及超滑机理”，项目主要完成人正是雒建斌。30多年来，雒建斌和团队不懈攻关，研制了新型纳米级润滑膜厚度测量仪，在国际上首次提出“薄膜润滑状态”概念，填补了弹流润滑与边界润滑之间的理论空白，还在应用基础领域大胆探索超滑和抛光问题，为工业发展解决了一系列技术难题。

格外留心生活里各种与摩擦有关的细小现象

“摩擦现象发生时，往往伴随磨损。摩擦、磨损会引发能源消耗，给设备、器件、材料带来损失。我国是制造大国，机械装备使用寿命较短、低端高耗能装备较多，每年因摩擦、磨损造成的浪费巨大。”雒建斌说。

如何降低摩擦系数，减少摩擦能耗？在薄膜润滑理论研究取得突破后，雒建斌向“超滑”下手，挑战这个困扰国际摩擦学界的科学难题。

所谓超滑，是指摩擦系数被降低到一个极小数值并无限度接近于零的摩擦状态。“国外专家调研确认若将轿车的发动机摩擦系数降低18%，每年大约能够节约5400亿吨燃油，减少2.9亿吨二氧化碳排放。”雒建斌说，超滑作为一种能将摩擦能耗与磨损率降低几个数量级的变革性技术，将在工业发展中发挥重要作用。

但超滑到底怎么实现？借助何种物质实现？对润滑材料的成分特征有哪些要求？雒建斌和团队苦思冥想、多次实验，一直没有实质进展。

有一天，团队成员抱着好奇的心理，把酸奶加到了实验超滑的机器上。没想到，屏幕上的摩擦系数曲线骤然降低。大家惊讶极了，迅速分成四个小组，针对酸奶的不同成分开展研究。遗憾的是，经过严谨论证，酸奶实现的是“假超滑”，不足以推导出缜密的科学关联。

尽管当时有些失望，雒建斌却意识到，偶然现象背后往往有必然，他开始格外留心生活里各种与摩擦有关的细小现象。出差去杭州，雒建斌喝到了一碗莼菜汤。“用筷子根本挑不起来莼菜，我就开始琢磨它为何这么滑溜溜。”说到这里，雒建斌笑起来，他说无论看到什么都会想起“超滑”。

经过无数次实验，他最终带领团队发现了多种配比的酸、醇、碱溶液都能实现超滑，特别是磷酸超滑现象的发现，对两种超滑新机理的提出有巨大帮助。

不必拘泥于条条框框，研究服务现实，能解决问题就是有用

“如果你认准的事情，别人都不理解怎么办？”

“我会坚持下去，人生值得一试。”

问及雒建斌为何做起了摩擦中的“抛光生意”，他讲完来龙去脉后如是说。

有一年，雒建斌和团队到广东一家计算机硬盘磁头公司参观工艺，本意是介绍薄膜润滑技术，他却被公司高管提出的磁头抛光精度难题吸引住了。这是计算机硬盘制造业面临的难题，于是，如何把握好这个度，降低磁头磁盘表面粗糙度，改进保护膜性能，成了雒建斌实验室新的研究方向。

在薄膜润滑研究过程中，实验室人员发现，在润滑液中加入纳米金刚石颗粒后，产生了良好的微抛光作用。团队认为，这有可能适合于硬盘磁头表面加工。对这个发现，不少同行质疑，“难度太大”“这不是传统摩擦学的路径”“不务正业”……雒建斌没有放在心上，他认为，不必拘泥于传统的条条框框，研究服务现实，能解决问题就是有用。

顶着压力，他率领团队攻关数月，将清华大学的实验室研究和企业现场的实验结合，成功把纳米金刚石颗粒引入了磁头表面抛光液中，将磁头表面粗糙度降低了50%，实现了硬盘存储密度的大幅提升。同时也证明了摩擦学与电子制造学科结合是正确的，成为摩擦学国家重点实验室一个全新的发展方向。

“不放弃”“坚持一下”等语句，经常出现在他对学生的指导中

和摩擦结缘，雒建斌有着独特经历。

恢复高考第二年，来自陕西农村的雒建斌考上东北大学材料系，毕业后进入西安电缆厂担任技术员。

“电缆厂制作电缆，有一道工艺叫拉拔铜丝。夏天拉的铜丝容易氧化变色，成为废品。我就和同事一起演算试验，推导出计算公式，为控制铜丝氧化、降低铜丝温度提出润滑意见。”雒建斌说，就是从那时候起，他对摩擦学产生了浓厚的兴趣。

有了好奇心，就不满足现状。雒建斌抱着继续深造的梦想，在1985年到西安建筑科技大学冶金系读硕士研究生，开始系统学习摩擦学知识。

旺盛的求知欲，又一次支撑他考取了清华大学精密仪器与机械学系博士研究生，师从我国著名摩擦学专家温诗铸先生。在这个全国摩擦学研究最先进的摇篮里，雒建斌再没和“摩擦”分离过。

和人交谈时，他措辞总是很温和，用学生的话讲，“雒老师从没发过脾气，但他讲的每个字都很坚定。”“不放弃”“坚持一下”等语句，也经常出现在他对学生的指导中。

坚持不代表固执，前提是尊重科学规律和经验判断。有一次，关于超滑实现里到底有没有化学作用，团队展开了激烈争论。当时，团队在相关实验工件表面根本测不到化学残质，一些人就想放弃。但雒建斌根据过往判断，坚持要再试试，后来有位学生改换了测量方式，果然测出了一层磷酸分子，证明了化学作用的存在。

“同一个事情全世界很多人在做，只有方向对、手段好、成员能力强，组合在一起才能做好。”雒建斌说。

《 人民日报 》（ 2020年10月26日 19 版）

(责编：孙竞、熊旭)