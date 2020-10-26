孙斌勇：科研需要热爱和专注

数学研究需要投入大量时间、精力、热情，要保持高度专注，才能有所收获。有时所谓的“灵光一现”，其实是在长时间的思考、探索、试错后的豁然开朗

在科学家座谈会上，习近平总书记发表重要讲话，强调要“大力弘扬科学家精神”。在认真学习了总书记的讲话后，作为一名基层科研工作者，我想谈谈对科学家精神的理解和体会。

科学家精神首先体现为爱国精神。爱国精神能够让我们更加坚定立场，奋发向上，不断提升原始创新能力，在国际科技竞争中奋勇争先。新中国成立以来，老一辈科学家在爱国精神鼓舞下，为祖国的建设和发展忘我工作，持续奋斗。同样，对我们年轻的科研工作者而言，祖国和人民的需要就是我们奋斗的目标。

科学家精神的第二个体现是创新精神。我们不能满足于做学术的跟随者，而要成为探索创新者，敢于提出新问题、开辟新领域，朝着领军者的角色迈进。

我国科技事业起步晚，在很多领域从“大”到“强”还有很长的路要走，基于这样的事实，我们更要强调创新的自信。对基础科学工作者来说，要甘于寂寞、不怕失败、不怕非议。有创新的自信，才能对困难和挑战甘之如饴，不惧磨难，潜心研究。

科学家精神还体现为对科学的热爱和专注。数学研究需要投入大量时间、精力、热情，要保持高度专注，才能有所收获。有时所谓的“灵光一现”，其实是在长时间的思考、探索、试错后的豁然开朗。

当前，科研工作存在一些浮夸浮躁和急功近利的不良作风。如果一名科学家把太多时间用于追求论文数量，或者通过“拉关系、打招呼”追求各类帽子，就没有充足精力进行有价值的研究，也就不太可能取得大的成就。一方面，我们要呼吁创造有利于基础研究的良好科研生态，建立健全评价体系、激励机制；另一方面，作为科学工作者，我们也要时常自省，是否真正将精力和才干投入到了学术工作中，是否尽可能地排除干扰，是否还保持着选择从事科研工作时的初心和对学科本身的热爱。

总书记在科学家座谈会上特别强调“持之以恒加强基础研究”。作为一名基础科学工作者，我深感责任重大。科技工作者要勇于承担起历史重任，把自己的科学追求、人生价值融入科技强国的伟大事业中。

（作者孙斌勇，为中国科学院数学与系统科学研究院研究员）

《 人民日报 》（ 2020年10月26日 12 版）

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