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开设丰富课程，培养兴趣爱好，推广新鲜事物

老年大学，别样精彩

本报记者  常碧罗

2020年10月26日09:00  来源：人民网－人民日报
 

　　山东东营一所老年大学课堂上，学员在排练戏曲。
　　刘智峰摄（人民视觉）

　　重庆龙山街道花园新村社区的老人们在交流阅读心得。
　　资料图片

　　湖北襄阳市老年大学的剪纸直播课程。
　　杨 东摄（人民视觉）

　　数据来源：民政部

　　“莫道桑榆晚，为霞尚满天。”农历九月初九为中国传统节日重阳节。丰富老年人精神文化生活，是尊老敬老爱老孝老的重要内容。“十四五”期间，我国老年人口将突破3亿，将从轻度老龄化迈入中度老龄化。如何丰富老年人精神文化生活，真正实现老有所学、老有所乐？本版今起推出特别策划“解码·丰富老年人精神文化生活”，关注各地发展老年教育、繁荣老年文化、加强老年人精神关爱方面的探索。

　　——编  者  

　　

　　打开电脑，点击鼠标，把图片一的鱼挪到图片二里，黄思国边看课堂笔记，边进行操作，这是老年大学的摄影后期处理课堂作业。

　　黄思国学习的地方，是重庆市渝北区老年大学。学书法、学舞蹈、学摄影……近年来，老年大学的各类课程受到欢迎，很多人在这里培养兴趣爱好，接受新鲜事物，在学习中感受别样的精彩。

　　学习需求旺盛

　　肩披红风衣，头顶银卷发，辜夕英踩着黑色小皮鞋，在舞蹈队列里跳得很专注。和黄思国一样，这段时间，她也在渝北区老年大学上课。

　　音乐停了，几名同学收拾东西出了教室，辜夕英擦擦汗，又练了起来。看着她灵巧的脚步，很难想象，她已经69岁了。

　　“以前就很喜欢跳舞吗？”“刚学会没几年。”辜夕英摆摆手。以前，她早上出门遛弯，中午睡觉，晚上看电视，“只想找点事来消遣时间”。老年大学的舞蹈课，让她的生活充实起来。

　　在渝北区龙山街道，学习排球成了张帮英每天固定的项目，“年轻时就喜欢运动，现在有机会学习球类运动，锻炼身体又有趣。”

　　据统计，去年9月以来，渝北区老年大学各类课程共约2000人次参与。不少老年人选择重拾爱好，这一点，渝北区老年大学的摄影老师罗剑雄深有感触。他的学员里面很多人其实是有基础的，“有年轻时候的底子，他们想学得精，把爱好变成技能。”

　　还有一些老人，即便平时忙于帮儿女照顾孩子，也会忙里偷闲学新知识。邓霞是一名教育机构的英语老师。“许多老人要辅导孩子做作业，英语常常让他们犯难。”很多来接送孩子的老年人都会向邓霞咨询怎么学英语，邓霞会教他们一些简单的句式，帮助他们和孩子互动。

　　参与渠道多元

　　老年人群体强烈的学习需求，催生出多样的教育形式。

　　见到张毓华时，他正提笔蘸墨。“以前不会写毛笔字，现在是从基本功练起的。”张毓华的家距离渝北区老年大学有十几公里，下雨天他也从没间断上课。国庆假期前，不少人都做好了出行游玩的准备，他所在的书法班依旧全员到齐，“上课比干啥都高兴。”张毓华笑着说。

　　为了让来上课的老年人真正学到东西，重庆大渡口区老年大学鼓励大伙把班里的活动做成小视频，上传到微信群。大家在一起比着学，越来越有积极性。

　　老年人学知识，也不只有老年大学一个选择。

　　看到微信里通知的摄影培训信息，张珍一路小跑到了龙山街道会议室。原来，街道正在组织一场手机摄影教学。张珍年轻时经营过一家小照相馆，一直喜欢摄影。不过，在手机摄影方面，她还是个新手。这次，张珍特地戴上眼镜，坐到前排，仔细听讲。

　　每隔一段时间，龙山街道就会组织不同主题的老年人学习活动。“有的人气很旺，来晚了都报不上名。”街道工作人员说。

　　除了固定的上课和培训，重庆一些社区还成立了兴趣小组。走过花园新村社区的活动室，门内飘来了读书声。陈宝英正和几个邻居乐呵地读着杨绛先生的《走到人生边上》。社区和团委、妇联、养老服务站会定期组织老年人读书，大家聚在一起看书、交流，陈宝英说，“感觉又回到了上学的时候。”

　　重庆不少文化馆也办起了老年人培训班。在大渡口区文化馆，声乐、电子琴、瑜伽等课程很受欢迎；渝北区文化馆开设的美术课、书法课网上也能听，让老年人在家就能享受到优质教育。

　　课程内容丰富

　　“你瞧，用老师教的方法再拍一遍，就是不一样。”下了课，张珍立马打开手机摄像头，用课上学的抓拍技巧拍照，“回头还要给我的小孙子拍几张呢。”讲台边上，不少人围着摄影老师，“老师你看看这个照片的构图”“这是我拍的家门口的树”“这张图要怎么拍得更好”……

　　翻开渝北区老年大学的课表，课程很丰富。“最受欢迎的是太极和舞蹈。为了开设更多课程，学校新聘请了不少老师呢。”校长罗刚说。

　　即使是这样，一些热门课程依然“一课难求”，比如时装课。为啥这么火？“老年人注重身体健康，也在乎精神层面的快乐。”授课老师曾莉说，时装课堂内容丰富，包括形体、服装搭配、礼仪等。“现在和朋友出去拍照，我都要教她们怎么摆造型呢。”一名学员说。

　　“罗校长，啥时候再开一节太极课，老邻居等着呢。”下课遇到罗刚，不少学员提出了自己的要求。罗刚说，对于“火”的课程，他们准备继续扩充班数，“不过也有些小众的课程开不起来。”比如，曾经有学员想学长号，无奈人数太少，无法开班。

　　一些老年人想学习，则是为了跟上年轻人的脚步。程先铭的孩子都不在重庆，平常空闲时间多。现在，他和老伴通过街道和社区组织的学习，发展了不少兴趣爱好。“想学书法、美术，还想学用电脑，想多学学现在年轻人都在用的东西，多尝试。”


　　《 人民日报 》（ 2020年10月26日 12 版）

(责编：孙竞、熊旭)
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