首都体育学院举办抗疫精神的时代启示专题研讨会

人民网北京10月23日电（李依环 实习生倪添翼）22日，以“大力弘扬伟大抗疫精神，推进新时代高校立德树人工作”为主题，抗疫精神的时代启示专题研讨会在首都体育学院召开。据悉，此次研讨会也是首都党建智库重点课题《新冠肺炎疫情战“疫”的时代启示》的阶段性研究成果交流。

当前，全国疫情防控任务依旧充满挑战。与会人员一致表示，伟大抗疫精神是全国人民在共同战疫中形成的宝贵精神财富，是战胜一切困难的强大动力和重要法宝，抗疫斗争中涌现出的先进事迹和感人故事是对伟大抗疫精神的生动诠释，是对广大青年学生进行思想政治教育的生动教材，要将抗疫精神融入大学思想政治理论课。

首都体育学院党委书记何明在主持会议时谈到，高校作为育人的重要阵地，应持续大力弘扬伟大抗疫精神，引导青年学生在坚持党的坚强领导中坚定政治信念，在担负强国建设中彰显使命担当，在弘扬抗疫精神中强化自觉自信，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

北京市委教育工委副书记狄涛在发言中指出，新时代高校的立德树人工作，一要提高政治站位，高度重视伟大抗疫精神的育人价值；二要突出铸魂育人，讲好伟大抗疫精神这本生动“教材”；三要提升治理能力，统筹推进疫情防控和立德树人工作。

狄涛强调，希望首都高校努力构建德智体美劳全面培养的教育体系，形成更高水平的人才培养体系，更好担负起“四个服务”的时代使命。

据悉，本次研讨会由北京市党建研究会与首都体育学院党委联合主办，来自北京市党建研究会、中共中央党校、中国人民大学、首都体育学院等单位的专家、学者及师生代表参会。

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