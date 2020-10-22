小超市里开辟书苑 让更多人读书

图为李翠利在书苑里带孩子们参加文化活动。

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河南内黄县村民李翠利在自家超市货架间建起书苑，推广乡村阅读。从借书人寥寥无几到村里阅读氛围越来越浓，12年来，书苑受众达30多万人次，点燃了村民对阅读的向往与热爱，为他们照亮了更广阔的世界。

河南安阳市内黄县马上乡李石村村民李翠利爱读书、爱写诗，她在自家超市建起微光书苑，12年来坚持推广公益阅读，还组建起百余人的基层阅读推广志愿服务团队，累计借阅达30余万人次。

“去吧，向前方，让心温暖心，让光点亮光。”李翠利在一首诗中这样写道。

“种下满地金黄的庄稼，才是为旷野除草的最好办法”

走进李翠利的超市，她指着里面几个书柜说：“这就是微光书苑。现在有10多平方米、4000册书，既是阅读室，也是给孩子们上课的地方。”

2005年，李翠利在村里开了个小超市，很多村民经常来买东西。“在超市支个麻将桌吧，俺们打牌，你挣钱。”面对村民的提议，李翠利却有自己的想法。

在她家，祖父好写字，父亲乐读书，李翠利在忙碌之余也坚持读书、写诗。李翠利自己爱书，也想让更多人读书。“种下满地金黄的庄稼，才是为旷野除草的最好办法。”李翠利想到曾在书中看到的句子，“要驱赶心灵的荒芜，最好的办法就是推广阅读。”

2008年春天，李翠利自掏腰包买来300本旧书，又拿出她自己收藏的200本书，把它们摆在了店里。她在超市货架中间辟出一片阅读空间，用4张A4纸打印出“微光书苑”4个大字，贴在书边的墙上。

不要证件、不办手续、不收钱，零门槛借阅，书会不会被一借而光？李翠利曾一度担心。但实际上，书苑刚办起来时，前来借阅的人寥寥无几，有些人甚至根本没注意到货架上还有书。

“自己的藏书，亲戚朋友家的书，能找的全都找来了”

“拿本书回去看吧，不要钱。”无论是否得到回应，李翠利都一遍遍对来买东西的村民重复这句话。

看到孩子们来超市，她又开始琢磨，“能不能用发糖的方式来吸引孩子们读书？”一开始，只要有孩子来借书，李翠利就发给他们糖吃。还书的时候，她还会问一些问题，主人公是谁？对什么情节印象深刻？回答出来的孩子可以领到铅笔、橡皮，写了读后感的还能得到笔记本……

来的孩子越来越多，村里大人也开始问了：“小孩看书有奖品，我们看书有没有？”“有呀！”李翠利说，她准备了小毛巾、牙刷，虽然不是特别贵，但鼓励阅读很有效。李翠利说，小手拉大手，大手拉小手，大人、孩子相互带动，村里阅读氛围越来越浓。

“一开始真是为了糖，后来也真是为了书，《居里夫人自传》我就看了三遍。”今年参加完高考的19岁女孩李梦洁是微光书苑的第一批读者，“有时候看书入迷了，吃饭都是匆匆忙忙的。”

借阅的人多起来，书渐渐不够用了。“自己的藏书，亲戚朋友家的书，能找的全都找来了”。看着逐渐借空的书架，李翠利又喜又忧，“上哪儿找更多的书呢？”

除了家庭必需的开支，余下的钱她都拿来买书，内黄县的旧书摊、大小书店、机关单位，李翠利跑了个遍。任何能想到的法子，李翠利都试了个遍。有人质疑，有人嘲笑，她却始终坚定。

家人的支持也给了她很大鼓励。母亲编麦秸秆草帽攒下的2000元，给她拿去买书；大姐给父亲买衣服的钱，父亲揣在兜里，直奔书店；二姐每次来走亲戚，手里提的不是水果，而是两摞书……

李翠利一家人自费创办微光书苑、在乡间推广阅读的事迹，开始受到外界关注。越来越多的机构、公益组织和爱心人士与她联系，上海一家公益组织一次就捐赠了3吨书。书，总算是慢慢供上了。

“我只想让这束在田野间聚起的光，照到更多乡亲”

“为什么起名微光？”“就是一个农村小超市的货架上，摆了几本书，本身就非常非常微小。”李翠利说，“微光虽微，可以不断点燃火种。”

随着微光书苑名气增大，不断有其他人想要加入，李翠利开始发展合作伙伴，由微光书苑免费配书，进一步扩大乡村阅读的推广范围。最多的时候，微光书苑的零门槛借阅模式有27个合作伙伴，书苑走进了超市、旅店、诊所、幼儿园，受众达30多万人次。

越来越多“微光”汇聚起来。69岁的村医李桃臣，将自己医疗卫生方面的书籍全部拿出来共享；退休教师李新全多年来坚持给孩子们辅导作业；大学生李幽茹从小学开始，就帮忙组织微光书苑阅读分享活动……

2015年，李翠利去北京参加一个论坛，论坛上北京大学教授王子舟的一句话让她印象深刻：“一座图书馆里的学校要比一个学校里的图书馆更重要。”

“要让微光书苑不仅能读书，还能‘读’电影、‘读’音乐，看更广的世界，学更多的知识。”李翠利受到启发，“微光书苑也要有自己的学校。”如今，小小演讲家、旧物改造、科学小实验、民俗传承等活动，已成为微光书苑的固定项目，这里已经成了村民尤其是孩子们的第二课堂。

全国最美志愿者、中国图书馆榜样人物、河南省五一劳动奖章获得者……这些年，李翠利收获了诸多荣誉。“也许乡村图书馆做成什么样，没有标准答案，我只想让这束在田野间聚起的光，照到更多乡亲。”李翠利说。

《 人民日报 》（ 2020年10月22日 12 版）

(责编：郝孟佳、马昌)