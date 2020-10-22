人民网>>教育>>滚动新闻

小超市里开辟书苑 让更多人读书

本报记者  毕京津

2020年10月22日09:16  来源：人民网－人民日报
 

　　图为李翠利在书苑里带孩子们参加文化活动。
　　资料图片

　　核心阅读

　　河南内黄县村民李翠利在自家超市货架间建起书苑，推广乡村阅读。从借书人寥寥无几到村里阅读氛围越来越浓，12年来，书苑受众达30多万人次，点燃了村民对阅读的向往与热爱，为他们照亮了更广阔的世界。

　　

　　河南安阳市内黄县马上乡李石村村民李翠利爱读书、爱写诗，她在自家超市建起微光书苑，12年来坚持推广公益阅读，还组建起百余人的基层阅读推广志愿服务团队，累计借阅达30余万人次。

　　“去吧，向前方，让心温暖心，让光点亮光。”李翠利在一首诗中这样写道。

　　“种下满地金黄的庄稼，才是为旷野除草的最好办法”

　　走进李翠利的超市，她指着里面几个书柜说：“这就是微光书苑。现在有10多平方米、4000册书，既是阅读室，也是给孩子们上课的地方。”

　　2005年，李翠利在村里开了个小超市，很多村民经常来买东西。“在超市支个麻将桌吧，俺们打牌，你挣钱。”面对村民的提议，李翠利却有自己的想法。

　　在她家，祖父好写字，父亲乐读书，李翠利在忙碌之余也坚持读书、写诗。李翠利自己爱书，也想让更多人读书。“种下满地金黄的庄稼，才是为旷野除草的最好办法。”李翠利想到曾在书中看到的句子，“要驱赶心灵的荒芜，最好的办法就是推广阅读。”

　　2008年春天，李翠利自掏腰包买来300本旧书，又拿出她自己收藏的200本书，把它们摆在了店里。她在超市货架中间辟出一片阅读空间，用4张A4纸打印出“微光书苑”4个大字，贴在书边的墙上。

　　不要证件、不办手续、不收钱，零门槛借阅，书会不会被一借而光？李翠利曾一度担心。但实际上，书苑刚办起来时，前来借阅的人寥寥无几，有些人甚至根本没注意到货架上还有书。

　　“自己的藏书，亲戚朋友家的书，能找的全都找来了”

　　“拿本书回去看吧，不要钱。”无论是否得到回应，李翠利都一遍遍对来买东西的村民重复这句话。        

　　看到孩子们来超市，她又开始琢磨，“能不能用发糖的方式来吸引孩子们读书？”一开始，只要有孩子来借书，李翠利就发给他们糖吃。还书的时候，她还会问一些问题，主人公是谁？对什么情节印象深刻？回答出来的孩子可以领到铅笔、橡皮，写了读后感的还能得到笔记本……

　　来的孩子越来越多，村里大人也开始问了：“小孩看书有奖品，我们看书有没有？”“有呀！”李翠利说，她准备了小毛巾、牙刷，虽然不是特别贵，但鼓励阅读很有效。李翠利说，小手拉大手，大手拉小手，大人、孩子相互带动，村里阅读氛围越来越浓。

　　“一开始真是为了糖，后来也真是为了书，《居里夫人自传》我就看了三遍。”今年参加完高考的19岁女孩李梦洁是微光书苑的第一批读者，“有时候看书入迷了，吃饭都是匆匆忙忙的。”

　　借阅的人多起来，书渐渐不够用了。“自己的藏书，亲戚朋友家的书，能找的全都找来了”。看着逐渐借空的书架，李翠利又喜又忧，“上哪儿找更多的书呢？”

　　除了家庭必需的开支，余下的钱她都拿来买书，内黄县的旧书摊、大小书店、机关单位，李翠利跑了个遍。任何能想到的法子，李翠利都试了个遍。有人质疑，有人嘲笑，她却始终坚定。

　　家人的支持也给了她很大鼓励。母亲编麦秸秆草帽攒下的2000元，给她拿去买书；大姐给父亲买衣服的钱，父亲揣在兜里，直奔书店；二姐每次来走亲戚，手里提的不是水果，而是两摞书……

　　李翠利一家人自费创办微光书苑、在乡间推广阅读的事迹，开始受到外界关注。越来越多的机构、公益组织和爱心人士与她联系，上海一家公益组织一次就捐赠了3吨书。书，总算是慢慢供上了。

　　“我只想让这束在田野间聚起的光，照到更多乡亲”

　　“为什么起名微光？”“就是一个农村小超市的货架上，摆了几本书，本身就非常非常微小。”李翠利说，“微光虽微，可以不断点燃火种。”

　　随着微光书苑名气增大，不断有其他人想要加入，李翠利开始发展合作伙伴，由微光书苑免费配书，进一步扩大乡村阅读的推广范围。最多的时候，微光书苑的零门槛借阅模式有27个合作伙伴，书苑走进了超市、旅店、诊所、幼儿园，受众达30多万人次。

　　越来越多“微光”汇聚起来。69岁的村医李桃臣，将自己医疗卫生方面的书籍全部拿出来共享；退休教师李新全多年来坚持给孩子们辅导作业；大学生李幽茹从小学开始，就帮忙组织微光书苑阅读分享活动……

　　2015年，李翠利去北京参加一个论坛，论坛上北京大学教授王子舟的一句话让她印象深刻：“一座图书馆里的学校要比一个学校里的图书馆更重要。”

　　“要让微光书苑不仅能读书，还能‘读’电影、‘读’音乐，看更广的世界，学更多的知识。”李翠利受到启发，“微光书苑也要有自己的学校。”如今，小小演讲家、旧物改造、科学小实验、民俗传承等活动，已成为微光书苑的固定项目，这里已经成了村民尤其是孩子们的第二课堂。

　　全国最美志愿者、中国图书馆榜样人物、河南省五一劳动奖章获得者……这些年，李翠利收获了诸多荣誉。“也许乡村图书馆做成什么样，没有标准答案，我只想让这束在田野间聚起的光，照到更多乡亲。”李翠利说。


　　《 人民日报 》（ 2020年10月22日 12 版）

(责编：郝孟佳、马昌)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

人民网评：开学第一天，祝福中国！ 课堂响起琅琅书声，球场重现龙腾虎跃，曾经暂时停摆的世界，从此真正生动并灿烂起来。 【详细】

原创报道|

王树国：46万导师 如何做好研究生成长成才的引路人 导师既是研究生学术道路的指导者，也是价值观塑造的引路人。如何打造一支高水平、高素质的研究生导师队伍？首期“研究生教育发展新图景”系列报道，我们对话西安交通大学校长王树国。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved