吹响新时代教育评价改革的号角

深化教育评价改革，关乎教育发展方向，关乎党的教育方针的全面贯彻，关乎教育发展的良好环境。近日，中共中央、国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》（以下简称《总体方案》），这是深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神的重要举措，是新中国第一个关于教育评价系统改革的文件。《总体方案》的出台实施，对于全面贯彻党的教育方针，完善立德树人体制机制，破除“五唯”顽瘴痼疾，引导全党全社会树立科学的教育发展观、人才成长观、选人用人观具有重大意义。

具有突出的时代性、系统性和针对性

教育评价改革是一项世界性、历史性、实践性难题，涉及多重因素、不同主体，牵一发而动全身。《总体方案》针对教育评价的突出问题作出精准设计，从党中央关心、群众关切、社会关注的问题入手，着力破除不科学、不合理的教育评价导向和做法，对学校不再简单以升学率来评价，对教师不再简单以考分排名来评价，对学生不再简单以考试成绩来评价，党政机关、企事业单位对用人不再简单“唯名校”“唯学历”是举。

针对党委和政府、学校、教师、学生、社会五类关键主体，分类设计，充分考虑不同教育领域、不同学段、不同对象的特点，提出相关改革思路、措施和实施路径。紧扣举措落实落地作出统筹设计，坚持长远结合、稳步推进，提出“两步走”的改革目标，同时强调各级党委和政府要加强组织领导、各级各类学校要狠抓落实、加强专业化建设、营造良好氛围等，努力做到上下结合、左右结合、内外结合，确保改革形成合力。《总体方案》这些政策设计体现了攻坚克难的决心，做到了目标导向与问题导向相结合，具有突出的时代性、系统性和针对性。

把落实立德树人根本任务作为主线

培养社会主义建设者和接班人是教育工作的根本任务，也是教育现代化的方向目标。《总体方案》把落实立德树人根本任务、培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作为主线，贯穿于教育评价改革各项任务始终。

在学校评价上，坚持把立德树人成效作为根本标准，将落实党的全面领导、坚持正确办学方向、加强和改进学校党的建设以及党建带团建队建、做好思想政治工作和意识形态工作等作为重要评价内容，坚决克服重智育轻德育、重分数轻素质等片面办学行为。在教师评价上，坚持把师德师风作为第一标准，把师德表现作为教师资格定期注册、业绩考核等的首要要求，推动师德师风建设常态化、长效化。在学生评价上，坚持以德为先、能力为重、全面发展，坚持面向人人、因材施教、知行合一，完善德育评价，强化体育评价，改进美育评价，加强劳动教育评价，严格学业标准。这些举措都进一步明确和强化了全面贯彻党的教育方针的任务要求，有利于促进德智体美劳全面培养的教育体系和更高水平的人才培养体系加快形成。

形成破立结合、全面发力的举措

“唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子”的顽瘴痼疾严重违背教育规律、人才成长规律，是教育评价改革的重点和难点。《总体方案》紧扣破除“五唯”，妥善处理“破”与“立”的辩证关系，形成一整套破立结合、全面发力的改革举措。

比如，破除“唯升学”，坚决纠正片面追求升学率倾向；破除“唯帽子”，不得把人才称号作为承担科研项目、职称评聘、评优评奖、学位点申报的限制性条件，体现的是改进结果评价，扭转功利导向。完善过程性考核与结果性考核有机结合的学业考评制度，改进高校教师科研评价，探索长周期评价等，体现的是强化过程评价，尊重客观规律。完善政府履行教育职责评价，在对省级政府评价上，既评估最终结果，也考核努力程度及进步发展；在学生评价上，要求探索开展学生各年级学习情况全过程纵向评价，体现的是探索增值评价，挖掘发展潜能。构建引导学生德智体美劳全面发展的考试内容体系，逐步转变简单以考试成绩为唯一标准的招生模式等，体现的是健全综合评价，力避片面倾向。4个评价有机统一，构成一个整体，形成全新的评价理念和方法，系统构建起科学的、符合时代要求的教育评价制度和机制。

新时代教育评价改革的号角已经吹响。这是在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，立足中国实际解决中国教育问题的一次重大制度突破和体制创新，充分彰显了中国智慧，展现了中国自信。相信《总体方案》的出台实施，必将显著提升我国教育治理能力和水平，推动发展具有中国特色、世界水平的现代教育迈出有力步伐。

（作者为全国人大常委会委员、教科文卫委副主任委员、中国高等教育学会会长）

《 人民日报 》（ 2020年10月22日 12 版）

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