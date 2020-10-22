“博物馆进中小学”教育效果值得期待

日前，教育部、国家文物局联合印发《关于利用博物馆资源开展中小学教育教学的意见》（简称《意见》），对中小学利用博物馆资源开展教育教学提出明确指导意见，进一步健全博物馆与中小学校合作机制，促进博物馆资源融入教育体系，提升中小学生利用博物馆学习效果。

博物馆作为公共文化服务的场所与载体，在向公众展陈文物之余发挥其社会教育职能，在当今文化传承中有着重要的价值与意义。作为文化、历史、知识的传播机构，博物馆仅标注文物尺寸、年代只是简单见其形，通过深入浅出、生动有趣的传播方式，深挖文物背后的故事，将文物本身承载的“精气神”有效地传递给受众，才能实现成风化人初衷。

博物馆承担着重要的社会教育功能，而博物馆在青少年教育中的作用尤其重要。我国博物馆虽然日益重视中小学教育工作，但一些博物馆还缺少能够胜任辅助中小学教育的高级专业人才。这就需要将博物馆教育相关培训内容纳入各级各类教师培训内容，加强博物馆专业学位教育相关方向的人才培养，及时满足博物馆教育人才需求。

博物馆怎样才能设计出中小学校真正需要的教学项目，让中小学生喜欢运用博物馆提供的各种教学资源，是博物馆必须下大力气研究的课题。一方面，要创新博物馆学习方式，以促进学生学习为中心，增强博物馆学习的趣味性、互动性和体验性。另一方面，提升博物馆研学活动质量，充分利用各类博物馆资源组织开展专题教育活动。同时，博物馆应拓展合作渠道，特别是发展馆校合作，实现优势互补。

博物馆完善的评价体系是做好博物馆青少年教育的推动力，是提高博物馆教育质量的保证。这就需要将中小学生利用博物馆学习项目纳入博物馆运行评估、定级评估、免费开放绩效考评等体系，纳入学校督导范围，定期开展评估和督导工作。就不同类型的博物馆而言，需要通过针对性和持续性的规划课程内容、精准选择受教对象，深度耕耘，发挥出博物馆教育的独特作用，使博物馆成为中小学校教育的有机组成部分，才能更好发挥博物馆文化育人功能。

(责编：实习生（张露凝）、马昌)