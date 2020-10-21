充分发挥高校基层党组织在重大任务落实中的战斗堡垒作用

基层党组织能力强不强，抓重大任务落实是试金石、也是磨刀石。在今年突发的疫情大考中，高校各级党组织和党员干部经受住了考验，让党旗在抗疫一线高高飘扬。

要充分发挥高校基层党组织在重大任务落实中的战斗堡垒作用，应坚持平战结合，在平时强化建设增强党组织政治功能和组织力，在战时充分调动各级党组织和党员干部积极性，才能实现关键时刻冲得上去、危难关头豁得出来。

聚焦平时建设，抓好党建增强各级党组织政治功能和组织力

一是不断彰显党对学校的政治领导力，强化政治思想建设。把党的领导、党的建设贯穿办学治校全过程，坚持马克思主义指导地位，坚持社会主义办学方向，坚持为党育人、为国育才，不断增强学校党委班子“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，推动中央大政方针和决策部署在学校落地落实。

始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要的政治任务，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，抓好中心组学习，通过专家辅导、理论宣讲、集中学习研讨、时事政策学习等方式加强全校师生员工的理论学习，强化政治建设，增强政治定力。

二是着力夯实党建基础，强化制度建设提升组织力。抓好学校党委、院系党组织、党支部三级党的基本建设，健全党建引领基层治理体系，着力提升组织力。学校党委要坚决贯彻落实党委领导下的校长负责制，建立健全党委常委会、全委会、校长办公会议事规则，增强党委把方向、管大局、作决策、保落实能力。

院系要完善党政班子运行机制，规范党政联席会制度和党组织议事规则，院（系）党组织要在干部任用、师生员工切身利益上科学民主决策，在教师引进、课程建设、教材选用、重大学术活动等重大办学问题上把好政治关。

基层党支部要认真贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》和《中国共产党党员教育管理工作条例》，扎实推进党支部标准化、规范化建设，切实担负起教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责。按照“双带头人”标准打造一支高素质的高校教师党支部书记队伍，推进党建工作与教学科研工作同频共振、同向发力、互促互进，充分发挥教师党支部在人才培养、科学研究、服务社会、文化传承与创新、国际交流与合作中的攻坚作用。

三是承担立德树人职责，强化思想政治教育政治引领功能。立德树人是高校各级党组织的重要职责。在贯彻执行国家、地方层面的重大战略部署安排等重大任务中，党员干部能够勇挑重担、挺身而出，离不开高校多年思想政治教育积淀出的育人成果。强化对师生党员开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习教育，教育引导党员从“四史”中更好地感悟理想之光、使命之艰、担当之要，进一步厚植党员对马克思主义的信仰、坚定对中国特色社会主义的信念、增强实现中华民族伟大复兴中国梦的信心。

坚持培育和践行社会主义核心价值观，发挥思想政治理论课主渠道作用，同时充分挖掘专业课育人资源，深入推进课程思政建设，形成育人合力。利用重大事件、重要时间节点等契机，广泛发展爱国主义教育，砥砺家国情怀，激发使命担当。通过扎实有效思想政治教育，才能更好发挥党组织的政治引领和共产党员先锋模范作用。

四是强化压力传导，压紧、压实各级党组织抓党建职责。认真贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，强化党委守土有责、守土担责、守土尽责的政治担当。实现学校各级党组织抓党建述职评议考核全覆盖，学校党委向上级党组织述职，院系党组织向学校党委述职，师生党支部向院系党组织述职，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。针对高校党建特点和任务，制定《党建及思想政治教育考核办法》，建立考核指标体系，实现基层党建工作科学化、规范化管理，切实解决党建工作落地生根问题，将考核情况纳入学校对班子和干部的年终考核内容，与绩效挂钩，传导工作压力。

突出战时引领，从疫情防控实践中探寻凸显组织作用的路径

发挥党组织在重大任务中战斗堡垒作用，今年新冠疫情的防控是一次生动的实践探索，也给了我们深刻的启示。一是强化党委领导，深入一线靠前指挥。面对重大任务学校党委要第一时间行动起来，学习贯彻上级有关文件精神，及时把上级的部署转化为学校行动。结合重大任务，迅速成立有关指挥部，专题研究、统一指挥、协调行动，同时主要领导要带头深入一线调研指导推动重大任务的落实。

二是强化组织发动，引导各级党组织和党员干部冲锋在前。印发相关通知和要求，推动各级党组织迎难而上、冲锋在线。 尤其是把党的堡垒建在一线，通过在一线建临时党支部、组建“党员突击队”、设立“党员责任岗”等方式组织党员干部承担急难险重任务，带领群众一起攻坚克难。

三是落实关心关爱措施激励干部担当作为。强化组织保障，出台推动干部在重大任务落实担当作为举措。对参与完成重大任务的党员干部，要从生活、人文、安全、待遇等方面及时落实相关保障。 鲜明重实干、重实绩的选人用人导向，对在重大任务落实中表现突出的好干部要给予表彰肯定、选拔任用。

（作者：张娟 成都体育学院）

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