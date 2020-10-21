对标国家行业培养需求 完善立德树人育人体系

2019年10月，党的十九届四中全会通过了完善和发展我国国家制度和治理体系的纲领性文件，进一步明确建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础性工程。与此同时，促进和实现高校治理现代化是国家治理现代化的有机组成部分，也是实现高等教育现代化，建设高等教育强国的制度保障。本篇按照时代要求探索中国特色的大学治理现代化，是在高校治理对标国家发展需求这个层面的精准解读。

当前，加快推进高等教育治理体系和治理能力现代化，构建中国特色现代高校治理体系，是推动“双一流”建设的必然要求，也是高校内涵式发展的根本保障。高校校园文化体系是现代大学治理体系中的重要组成部分，其构建需要不断地结合学校和时代特色在理论和实践上“传承和创新”。

校园文化即学校在创建和发展过程当中由全体师生员工在教学、科研、生活等各个领域共同传承和创造的，是体现学校特色的道德规范、行为习惯和价值观念等精神成果的综合。校园文化建设是高校治理体系和治理能力现代化建设中的重要组成部分。因此，注重学生工作文化建设对于推进教育综合改革，加强大学生思想政治教育，全面提高大学生综合素质，都极其重要。

时代在变迁，高校教育面临新的机遇和挑战，校园学生工作文化建设要求不断更新。在学生工作中，要全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，吃透中央精神，把准政治方向，主动迎接国家、社会、学校各种新挑战，把思想政治工作贯穿教育、教学全过程，实现三全育人。同时，要借助一流学科打造契机，坚持“把立德树人作为教育的根本任务”这一基本原则，改以往“说教式”的教育为“专业引领教育”，坚持德育为先，引入“4+1：四个突出、一个完善”的模式，培养全面发展的人才。

一、强化专业引领，突出实践育人途径，有分层，塑情怀

要分级管理、统筹兼顾学生管理工作，注重区别对待，有针对性的开展工作。大一突出习惯养成教育，大二突出专业基础教育，大三突出专业技能学习教育，大四突出实习管理和就业引导教育。积极鼓励和组织学生结合自已所学专业参与回馈社会实践活动，借助高校暑期三下乡社会实践、精准扶贫地义诊活动等社会实践活动锻炼培养学生的同时反馈社会。新冠疫情期间，高校学生党员深知自己的责任与使命，积极加入当地医院疫情防控队伍，或是投身于社区志愿服务的活动，更有部分同学始终坚守在国家队医疗保障服务一线。

二、强化专业引领，突出第二课堂育人途径，重品牌，促发展

以各项专业基础知识赛事为抓手，将以往小、散、乱的学生比赛活动进行打包、提档、升级为“运动康复系技能竞赛月活动”，从而打造康复系“一团一品”特色活动，如：专业技能竞赛月活动之专业辩论赛、贴扎大赛、PT大赛、OT大赛、按摩大赛、足篮排球联赛、寝室文化大赛等活动。新升级的活动使“一团一品”特色活动走上了特色发展之路，真正让学生做到爱校、爱系、爱专业。只有创新实践，才能让第二课堂紧密围绕第一课堂开展工作，才能紧紧抓住培养什么样的人为核心，才能把学生管理工作做实、做出成效。

三、强化专业引领，突出双创育人途径，重创新，搭平台

通过整合校内外多方资源，为合力打造创新创业教育实践平台，由运动康复系和电子科技大学机器人中心合力打造的KOA膝关节康复创业项目，在全国创新创业大赛上荣获三等奖，全国第12名的好成绩，可以说运动康复系真正做到了全员、全时、全程育人。

四、强化专业引领，突出思想育人途径，重巩固，拓思维

为进一步提升对学生的专业引领，牢牢掌握行业影响力和话语权，在四川省康复医学会“运动康复专委会”和四川省康复医学会康复教育分会的选举中，均有老师当选委员，为对接世界一流康复技术，主动联系德国、挪威、美国、荷兰、中国台湾等国家和地区的专家，对于巩固学生专业思想、拓展专业思维、增长专业技能起到了积极的作用。

五、完善党团志愿服务工作育人体系的构建并与专业引领紧密联系

党团志愿服务作为思想政治课教育的延伸是大学生党团员将社会主义核心价值观“内化于心、外化于行”的有效途径。在党团志愿服务活动中，必须充分利用专业知识和技能进行有效服务，开展结合专业特点的专业化志愿服务，强化专业技能的实际应用；通过开展深入政府、企业等社会性组织的公益性志愿服务，提高大学生党团员思想政治教育的育人实效性。由此可见，只有完善党团志愿服务工作育人体系的构建，并与之专业引领紧密联系，才能把本科生管理工作上台阶、出特色、结硕果。

新时代，随着千禧年后出生的学生逐渐占据校园主体，为对标党、国家和学校对学生管理工作的新要求、新任务，学校工作的方法和手段还需要不断创新，种种举措中仍有许多地方值得思考和改进。下一步，学院将继续坚持目标牵引，强化问题导向，围绕中心、服务大局，为推动学校事业发展再上新台阶贡献更大力量。

（作者：刘余 成都体育学院运动医学与健康学院）

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