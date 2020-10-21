希望山里娃 自信又开心（老师，您好）

河北省邢台市信都区浆水镇水门村教学点，新的一天从早上7点开启。老师边打扫卫生，边迎接赶来上学的孩子。课堂上琅琅的读书声，课间孩子们追逐嬉戏的欢笑声，让这个山村教学点充满生机。

张晓宁是这个教学点唯一的正式老师。因为这个教学点，山村的孩子们上学不用跑远路了。

愿意留在山区任教的大学生，很难得

浆水镇位于邢台信都区西部深山区，全镇有2所完小、26个教学点、2所幼儿园。“山区师资紧缺，像张晓宁这样大学毕业，愿意留在山区任教的，非常难得。”浆水中心学校校长吴明录说。

2018年，张晓宁来到水门村教学点，负责一年级和幼儿班大班的16个学生的教学工作。“16个孩子在一个教室里上课，语文、数学、音乐、美术、体育全由我一个人担。”

课程很简单，但如何把内容更好呈现给七八岁的孩子，张晓宁很忐忑。为此，她对课程进行调整，增加了绘本教学，两个年级的孩子都比较容易接受。

刚开始也有不适应。不过，到学校半个月，张晓宁已经记住了每个孩子的名字，大致掌握他们的脾气性格。班长王浩宁聪明淘气，上课内容能很快掌握，却很容易骄傲；茜茜、洋洋是活跃分子，爱说爱笑……她觉得，每个孩子都可以很优秀。

白天，和学生们在一起，张晓宁过得很充实。到了晚上，批改完作业，一个人守着空落落的宿舍，难免感到孤独。有一次，晚饭后，她到村里散步，路过冯智良家时，发现他趴在门口写作业。原来，他父母上山拾板栗，还没回家。她马上问冯智良，愿不愿意到学校写作业，孩子开心地点点头。

从那天开始，每天放学后，张晓宁多了几个小伙伴，她也把备课、批改作业的任务带到教室，陪孩子们一起写作业。

“我打心眼里心疼这些孩子。”她观察孩子们的性格特点，琢磨怎么更好教学、怎么与他们相处。

山村学校，大自然就是天然的课堂

学校学习资料少，也没有复印机，试卷得手抄，这让张晓宁很头疼。她翻箱倒柜找到几张复印纸，一次可以多抄几份。善于琢磨的她发现这样也有一个好处，可以根据学生的学习情况，有针对性地安排练习题，更好地帮助他们查漏补缺。

班里有个男生，个子小小的，非常调皮，不按时交作业，课堂上常常做小动作。为了帮助他养成好习惯，放学后，张晓宁特地留下他写作业。张晓宁惊喜地发现，生字读几遍，他就会默写，“他很聪明，我想要帮助他成长。”

父母眼里还是孩子的张晓宁，照顾起学生来却特别细心。学校的院子路面粗糙，可以防止雨雪天滑倒，但孩子玩闹时不可避免会摔倒，很容易受伤。张晓宁说，不能阻止孩子们玩耍，只能多叮嘱、多照看。

山村学校，大自然就是天然的课堂。张晓宁会和大家讲蚂蚁的故事，“为什么不让他们自己看，自己讲呢？”于是，她带着孩子们到小院里趴在地上观察蚂蚁。

院里有几棵大柳树，张晓宁会带着孩子们捡落叶做手工。落叶时，她还会趁机给孩子们讲牛顿、讲万有引力，孩子们听得认真极了。

日记中，张晓宁这样写道：和他们一起成长，一起“好好学习，天天向上”。一遍遍纠正学生的坏习惯时，她不再发火；反复讲解同一个问题时，她不再急躁。

多陪伴孩子，有需要随时就能出现

每天清晨，张晓宁扫完落叶，都会到校门口迎接孩子们，与家长聊聊孩子在家的日常。每每听到家长的抱怨，她总是耐心劝解：“活泼好动是这个年纪孩子的特点，太板正了，那不成小老头儿啦！”听她这么说，家长们也笑了。

时间久了，她和家长们也成了朋友。聊天间，她发现好多家长在教育理念上有误区：培养孩子就是学校、老师的职责。

学生在校的六七个小时，她尽力传授知识、培养优良品德。但当孩子回到家里，则需要家长辅助。她走访发现，孩子写作业时，不少家长在看电视、玩游戏。

为了让“家校共育”的教育理念深入每个家长的心里，张晓宁做家访时，常常建议家长多陪陪孩子，孩子写作业时，也选择陪在同一个环境里，看书或学习。

许多家长对她说过“谢谢”。“当你的坚持被看到、被认可，会收获满满的成就感，干起工作来更有动力。”张晓宁说。

批评学生在课堂上是不可避免的，但每次批评后，她都会在课下再次冷静沟通，给学生一个拥抱。久而久之，这些七八岁的孩子也开始用自己的方式表达对老师的感情。

水门村的老乡习惯种苹果树、板栗树，学校周边满是果树。收获季，张晓宁宿舍的窗台上每天都放着几个苹果或是板栗。“孩子们害羞，不敢敲办公室门，就悄悄放在窗台上。”张晓宁甜到了心里。

周末不回家时，学生家长会热情地邀请她到家里吃饭。张晓宁也常常跟学生们一起玩跳房子、投沙包。“和学生们跳来跳去，感觉自己好像也年轻了。”

中心学校对这位大学生老师也格外关爱，在办公室安装新空调，在中心学校提供周转宿舍。但张晓宁更愿意住在教学点，这样就有更多时间陪伴孩子。近年来，信都区持续推动教育资源向农村山区等偏远地区倾斜，逐步改善办学条件，配备了音、体、美器材和实验器材，更新标准化计算机机房，建设教师周转宿舍、餐厅、学生公寓，教师待遇大幅提高。

“山里的孩子也应该享受到优质的教育，希望未来的他们自信、开心。”张晓宁说。

《 人民日报 》（ 2020年10月21日 12 版）

(责编：白宇)