“促进城市副中心教育优质发展”战略合作启动会在京召开

人民网北京10月20日电 北京市通州区委教育工委、区教委与北京教育学院（北京教育党校）于16日共同召开战略合作启动会。北京市委教育工委副书记李奕，北京教育学院党委书记、北京教育党校常务副校长肖韵竹，北京教育学院副院长汤丰林，通州区委常委、宣传部长汤一原出席。

此次战略合作，标志着双方以“促进城市副中心教育优质发展”为宗旨的五年战略合作正式开启。合作重点聚焦“新时代加强党对基础教育的全面领导”和“基于职级制的中小学校长素养提升”两大序列，全面开展系统培训、课题研究与科学实践。

李奕代表市委教育工委和市教委对战略合作正式启动表示祝贺。他指出，希望与会人员一要准确把握“中小学校全面进入党组织发挥领导作用的新阶段”的定位，切实加强党对中小学校的全面领导；二要积极破解试点党组织领导的校长负责制，推动教育治理体系和治理能力现代化、激发办学活力，构建“五育并举”的育人体系等系列“新难题”，更好践行为党育人、为国育才初心使命；三要贯彻落实“新能力”要求，加快提高干部适应新时代教育发展的能力，在加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练中，系好扣子、勤练膀子、勇挑担子、常照镜子，擦亮政治底色、砥砺能力成色、增添担当亮色、永葆清廉本色，在大有可为的新时代大有作为。

肖韵竹表示，愿与通州区一道，以此次系统性、整体性、协同性的战略合作为契机，发扬首创精神，发挥主体作用，在加强党对副中心基础教育的全面领导上持续下功夫，在提高副中心教育系统党的建设质量上持续下功夫，在提升职级制背景下副中心中小学校校长专业化水平，特别是“解决实际问题的七大能力”上持续下功夫，在推进副中心教育治理体系与治理能力现代化上持续下功夫，为有力实现副中心教育事业更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，创出市区合作的示范性品牌，做出双方共同的历史性贡献。

汤一原在致辞中，对区委教育工委、区教委与北京教育学院（北京教育党校）联合开展“新时代加强党对基础教育的全面领导的研究与实践”和“基于职级制的中小学校长素养提升”行动给予了充分肯定，希望借此战略合作的签约，进一步提升副中心教育品质、服务好副中心百姓，为副中心改革发展增添力量、做出贡献。

会上，李奕与肖韵竹共同为北京城市副中心中小学校长职级制度研究实践基地揭牌。与会嘉宾向通州区4位特级校长颁发了证书和特级校长工作室铜牌，并向特级校长工作室理论导师颁发了聘书。汤丰林和通州区委教育工委书记刘青松共同签订了《关于联合开展促进北京城市副中心教育优质发展的战略合作框架协议》。

(责编：实习生（谢怡君）、孙竞)