原标题：新家园里有一群“大伙伴”

河南省安阳市林州市幸福家园社区经常会出现一种情况：孩子的爸爸妈妈外出打工，孩子跟着爷爷奶奶生活，祖辈虽然能够照顾孩子的生活起居，但对孩子的教育却力不从心。

今年5月，幸福家园社区被评选为共青团青年社会组织“伙伴计划”易地扶贫搬迁安置社区治理示范项目实施社区。围绕“伙伴计划”的项目要求，团林州市委指导林州市青年商会专门在幸福家园社区的青年之家成立了“四点半课堂”，为社区的孩子们提供社区融入、亲情陪伴、能力提升、活动拓展等多种成长服务。

一群有活力的社工和志愿者在这里摇身一变，成了“四点半课堂”的老师。每天下午，孩子们放学后都会背着书包到“四点半课堂”报到。老师不仅辅导功课，还倾听他们的烦恼、分享他们的喜悦。

好好学习，去外面上大学

小伟随奶奶搬来幸福家园前，住在偏僻的村子里，也不会说普通话，搬新家后经常听不太懂别人说的普通话，这影响了他在希望小学听课，导致学习成绩不断下降。一段时间后，小伟变得不爱说话，也不愿意跟别的小朋友玩。

奶奶带着小伟到了社区青年之家的“四点半课堂”后，老师们耐心地教小伟学说普通话，并辅导他复习、做作业。小伟过生日时，老师们还组织孩子们一起开展“我们是一家人”主题活动，给小伟做蛋糕、送祝福，还和他玩游戏。

“我最喜欢那个戴眼镜胖胖的男老师，他很搞笑，下课了会给我们讲很多笑话，不过有时候他也很严格，会罚我们抄写10遍错题。”谈到“四点半课堂”里的老师们，小伟打开了话匣子，他说：“老师会给我们讲很多外面有意思的事情，还有他们在林州上学的时候是怎么努力学习的，我也要像他们一样，好好学习，去外面上大学”。

来到“四点半课堂”之后，小伟变化很大，不仅普通话和学习成绩进步了，而且交到了很多好朋友，其中，既有同住幸福家园的小伙伴，也有课堂里不知道该叫哥哥姐姐还是该叫老师的“大伙伴”。如今，小伟的性格变得开朗了许多，言语间也多了自信和阳光，对未来充满了期待。

一起读书吧

彤彤特别喜欢读书，但幸福家园社区里爱看书的孩子并不多，时常苦于找不到可以交流的朋友，有时就和“四点半课堂”的老师们分享读书的感受，分享自己的“小心愿”——希望更多的小朋友能够爱上阅读、一起分享读书感受。

老师们为了帮助彤彤实现这个“小心愿”，特意举办了“书香润心灵，阅读促成长”主题活动，向孩子们发出“读书不一定要‘老老实实’地读书，游戏阅读也是阅读”的动员。

在一次活动中，老师将孩子们分成两组，每组都发放了《皇帝的新装》这本书，组织大家根据读后感设计剧本并表演，比一比谁表演得最棒。那次活动很受孩子们的欢迎。此后，社区里的孩子们都开始认真阅读，形成了热烈讨论故事情节的好风气。爱读书、有想法的彤彤受到了大家追捧的对象，还当起了小老师，经常为小组出谋划策、指导表演，帮所在小组赢得胜利。

这次活动之后，孩子们感受到了读书的快乐，纷纷捧起书本，为以后的比赛“寻找灵感”。读书角不再只有彤彤的身影了，彤彤也有了可以分享读书体会的小伙伴，和老师们交流的次数也变少了。虽然受到了“冷落”，老师们却发自内心地为彤彤开心。

向上吧！少年

琪琪是单亲家庭的孩子，妈妈外出打工，她和奶奶一起生活。奶奶的溺爱让琪琪不懂得谦让，经常和小伙伴们吵架，总是交不到朋友。来到“四点半课堂”以后，在老师们的耐心劝导和帮助下，琪琪的性格渐渐有了改变，并结识了好朋友萌萌。

萌萌是个乖巧的女孩，她的朋友很多。有时，萌萌学习或者玩耍时忘记叫上琪琪，这让琪琪很不开心，甚至开始嫉妒萌萌，和萌萌吵架，两个好朋友就这样闹翻了。

老师们注意到了萌萌和琪琪之间微妙的关系变化后，决定帮助她们重归于好。在每周的“向上吧！少年”小组活动中，老师们有意将琪琪和萌萌分到同一个游戏小组，一起完成“同舟共济——叠报纸”游戏。

游戏需要两人一组，想办法在双脚不离开报纸的情况下，用脚把报纸叠起来。刚开始，两人谁也不理谁，各干各的，这导致她们的进度比其他小组落后很多。这时，不甘心的萌萌开始拉上琪琪一起努力。作为好朋友，她们的默契度比其他小组成员要强很多。她们不断改变合作方法，一路猛追，最终得了第一。胜利过后，两个好朋友的手又牵到了一起。（杨宝光）

(责编：李依环、熊旭)