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第六届中国未来学校大会在京启动

2020年10月20日15:42  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京10月20日电（李依环 实习生寇雅楠）为加快推进教育现代化，探索新时代教师发展的变革路径，以“课堂革命中的教师蝶变”为主题的第六届中国未来学校大会20日在京启动。

本届大会由中国教育科学研究院、中国教育发展战略学会未来教育委员会和中国教育电视台共同主办，来自各地教育科研院所、高校、地方教育局和知名中小学校的专家、校长30余人参加了线下启动仪式，全国近万名校长、教师等通过线上直播全程观看。

有关负责人介绍，疫情触发了史上最大规模的在线教育实践，加速了学习空间和学习方式变革，让未来教育的图景更加清晰，也给教育改革带来新的挑战和机遇。本届大会以“课堂革命中的教师蝶变”为主题，旨在突出新时代课程教学改革中教师的专业发展，以教师的成长推动面向未来的教育形态和学校形态的革新。

在形式上，本届大会引入了线上线下融合和教师深度参与式的组织流程。大会设置了数学建模、语文学科思维发展型课堂教学设计、项目式学习、“大概念”视角下的单元教学设计和混合式学习五个主题。经过四轮挑战任务对教师进行培训和筛选，最终选出50位“未来种子教师”。据介绍，大会除了提供学习资料供教师自学完成挑战任务之外，还邀请了多位教育专家和优秀教师组成“导师团”在线上和线下对晋级教师进行指导。任务全程由专业团队拍摄和记录，并将于明年2月的大会闭幕式上进行展演和颁奖。

据悉，中国教育科学研究院在2014年成立未来学校实验室，启动“中国未来学校创新计划”，并成功举办了五届未来学校大会，从实践和学理层面对未来学校和未来教育进行了系统深入的探讨。未来学校创新计划自2016年起被连续列入教育部年度教育信息化工作要点，并成功入选联合国教科文组织全球移动学习最佳实践案例。

(责编：实习生（寇雅楠）、熊旭)
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