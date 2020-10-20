原标题：扭转教育功利化导向重在各方协同

中共中央、国务院印发布《深化新时代教育评价改革总体方案》扭转了育人偏向，回归了育人初心，瞄准了顽瘴痼疾，扭转了功利导向，内涵精深。在新的发展阶段，进一步找准能使《总体方案》落地生根且务求实效的着力点，使我国教育步入更加健康发展轨道，需要政府、高校及教师个体等各方共同发力、共同落实。

各级党委和政府及教育主管部门要认真组织《总体方案》的有效实施。印发《总体方案》体现了党和国家改革教育评价的坚定决心，各级党委和政府以及教育主管部门要将其作为当前及今后一段时期内开展相关教育工作的重要行动纲领。要使《总体方案》有效实施，各级党委和政府必须主动担负起监督落实的责任，力求在全国均能落地生根。具体来说：首先，将教育评价方案的落实情况作为考核各级党委和政府工作成效的重要内容；其次，根据各区域实际情况积极研究并出台相关配套措施，比如一定的激励与惩罚机制、工作实施细则和管理办法、相对应的人财物保障措施等；最后，还要及时开展《总体方案》实施成效的评估和经验总结，对于好的实施经验及时宣传推广，存在的问题也要及时整改完善。

各层次类型高校要切实担负落实《总体方案》实施的主体责任，以落实文件相关规定为契机，实现学校办学方式的科学转型。具体来说，可以从如下几个方面作出努力：首先，要自觉提高政治站位。各类高校要充分认识到本次教育评价改革的重要性、紧迫性和战略性意义，认识到是我们党和政府转变教育发展方式的重要抓手；其次，要强化组织领导。各高校要积极行动起来，以落实《总体方案》为抓手，积极推进高等教育治理体系与治理能力现代化。各高校要强化教育评价改革的组织管理，建立健全工作机制，研究成立专事推进教育评价改革的工作组，形成学校统筹领导与基层学术组织及行政服务机构齐抓共管的工作氛围；最后，要积极推动实施方案落地生效。各高校在充分领会《总体方案》精神及具体举措后，要积极行动起来，强化学校相关政策文件的修改完善，加强教育评价实施人财物保障，注意积极正面引导并注意改革风险评估和防控。

教师要主动转变观念将潜心教书育人作为自身行动准则。《总体方案》正式颁布后，各高校一线教师要积极转变观念，将潜心教书育人作为自身行动的基本准则。首先，学校要为教师潜心教书育人创造良好的条件，在职称评审、薪酬待遇、荣誉奖项上作出实质性改革，扭转过去过度重视科学研究而轻视教书育人的状况；其次，教师要主动转变观念并积极行动起来，从教育教学方法提升、对学生关心关爱程度以及自身品德修养等方面以更高的标准严格要求自己；最后，还要进一步严格对师德师风的监督管理，对于有损教师形象和行为不端的教师给予更严厉的惩处，营造出风清气正的办学氛围。

（作者：姜恩来，系中国高等教育学会秘书长）

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