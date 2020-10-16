制止餐饮浪费 教育系统“美好‘食’光”校园系列活动启动

人民网北京10月16日电 （记者 郝孟佳）今天是第40个世界粮食日，教育系统“美好‘食’光”校园系列活动在中国人民大学启动。教育部党组成员、副部长田学军指出，学校是人才培养重要基地和社会主义精神文明建设重要阵地，在教育系统推动开展制止餐饮浪费，意义十分重大。

田学军强调，“美好‘食’光”校园系列活动的开展要与学校教育、优化管理、制度建设结合起来，以活动促育人、促管理、促长效。他希望，广大师生积极参与到活动中来，为制止校园餐饮浪费、营造良好社会氛围、维护粮食安全做出应有的贡献。

启动仪式上，播放了“杂交水稻之父”袁隆平院士为活动录制的视频短片。袁隆平指出，粮食安全这根弦必须时刻绷紧，不能有丝毫放松。因为粮食增产来之不易，需要投入大量的人力物力财力，希望青年一代谨记“丰年不忘饥苦，富岁当思节约”，养成爱惜粮食、尊重劳动、勤俭节约的良好习惯，积极营造爱粮节粮的社会氛围，共同端牢“中国饭碗”。

教育部发展规划司相关负责人表示，为摸清供给端食品、原材料浪费情况，发现造成餐饮浪费的共性问题，教育部还将在全国教育系统开展餐饮浪费情况自查自纠专项行动。他介绍，专项行动是全国教育后勤餐饮系统的一次体检，重在发现问题，同时发掘工作中形成的具有长效性和广适性的好经验好做法。通过自查自纠专项行动，为构建制止学校餐饮浪费长效机制提供事实依据和经验参考。

据悉，本次活动将围绕“校园美好‘食’光、制止餐饮浪费、培养节约习惯”主题，开展制止餐饮浪费宣传征集活动，面向全国师生和社会公开征集宣传标语、海报和短视频优秀作品。

各参与单位和个人可于2020年11月15日前提交参与作品，经网络投票评选和专业评委分类评审后，最终将评选出优秀宣传标语20条、优秀宣传海报10组、优秀短视频作品10条。

评选结果将在中国教育后勤协会官方网站公示，获奖作品将在线上进行公开展示和宣传推广。

系列活动同时在教育部官网、中国教育后勤协会官网、中国教育后勤协会伙食管理专业委员会官网和“中国教育发布”“微言教育”“中国青春饭”“高校餐饮”等新媒体平台开设美好“食”光活动宣传监督平台，集中展示各地各校制止餐饮浪费先进事迹和优秀经验。

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