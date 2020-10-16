郑州大学:“花式光盘”成校园新潮流

本报讯（王景涛 刘迎 记者 王林）集齐两枚“光盘章”可兑换1元早餐券、集“光盘章”换取参加志愿活动资格……最近，郑州大学开展了“花式光盘行动”，力图进一步引导青少年养成勤俭节约的生活习惯，建设节约型文明校园。

这是郑州大学团委发起并主办的一项常规性志愿服务项目，由各学院青年志愿者协会以投标竞争的方式获得志愿者招募权以及校园餐厅的“光盘行动”负责权，学院同学可自主报名参与该项志愿服务项目。

为激励大家参与“光盘行动”，郑州大学制订了“花式”激励机制。2013年该项目开展至今，郑州大学每学期评选“光盘达人”并奖励礼品。项目还开创了“以志愿换志愿”的奖励机制，学生集“光盘章”便有机会直通郑开国际马拉松志愿者招募第二轮面试，参与该项目的志愿者将获相应志愿服务时长。2019年，郑州大学首次将光盘行动与学校早餐工程活动结合，学生集两枚“光盘章”可兑换1元早餐券。

“花式”激励机制吸引了越来越多的郑大青年参与。自2013年以来，每年郑州大学参与“IT光盘行动”的志愿者达1.2万人次，累计志愿服务时长超过2万小时，项目覆盖全校90%以上师生。郑大青年志愿者还将“光盘行动”带出校园，依托郑州大学50多个志愿服务挂牌基地，项目辐射郑州市多个社区、学校。

(责编：何淼、熊旭)