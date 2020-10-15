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用科学的教育评价引领推动教育现代化

朱之文

2020年10月15日08:30  来源：光明日报
 

　　近日，中共中央、国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》（以下简称《总体方案》），对新时代教育评价改革作出了系统部署。这是首次由中共中央、国务院出台教育评价改革文件，凸显了教育评价在新时代教育事业发展中的重要地位，在新中国教育史上具有划时代意义。

　　教育评价是教育治理的重要内容，也是人才培养的重要环节。评价直接影响公共教育资源的配置，影响学校的办学行为、教师的教学行为和学生的学习行为。同时，评价还深刻影响全社会的教育观念，进而影响家庭的教育选择，并在很大程度上影响甚至塑造了一个时代的教育生态。正是基于评价的极端重要性，教育评价被誉为教育的“指挥棒”。“指挥棒”作用发挥好了，教育事业发展就能沿着正确方向前行，否则将可能导致教育资源的错配，甚至将教育引向歧途。

　　改革开放以来，特别是进入21世纪以来，我国在教育评价制度改革方面作了许多探索，取得积极进展。但在教育评价实际工作中，仍存在不少突出问题，主要是一些地方和学校片面地以考试成绩评价学生、以升学率评价学校、以发表论文数量评价老师，重结果评价轻过程评价，评价方法不够科学，对评价结果重视不够等。总的看，教育评价还没有很好地体现促进学生全面发展的导向，评价在优化教育资源配置、调动教师工作积极性、服务经济社会发展、强化教育国家使命等方面的作用还没有充分发挥。加快构建与新时代教育事业发展目标任务相适应的教育评价制度，已成为一项重要而紧迫的任务，势在必行。

　　党中央对深化教育评价改革高度重视。党的十八大以来，习近平总书记多次作出重要指示批示，对改革完善人才评价、科技评价等工作提出明确要求。特别是在2018年召开的全国教育大会上，总书记着眼教育事业发展全局，一针见血地指出了教育评价存在的突出问题：“坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾，从根本上解决教育评价指挥棒问题。”总书记的重要讲话，不仅突出强调了教育评价的极端重要性，同时也为深化教育评价改革指明了方向。

　　这次深化教育评价改革，有几个方面的突出特点：一是规格层次高。《总体方案》以中共中央、国务院文件名义印发，直接体现了中央的要求，强化了地方各级党委和政府的责任。二是突出立德树人导向。《总体方案》提出的改革举措，紧紧围绕人才培养这个中心，引导广大教师回归教书育人，促进教育资源配置向人才培养倾斜，着力促进学生德智体美劳全面发展。三是系统性强。这次改革覆盖各级各类教育，涉及教育评价制度的方方面面，体现了多管齐下、多措并举，旨在形成改革的整体效应。四是突出问题导向。这次改革重在解决问题，特别是针对唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的问题，分别提出了具体举措。

　　深化教育评价改革，是一项战略性任务，同时也是一项复杂而具体的工作，关键在于压实责任，敢于碰硬。一方面，地方各级党委和政府要树立正确的教育政绩观，在干部选任考核、学校评价、重大项目安排等各项工作中，构建一套科学合理的评价体系，不再简单地以升学率考核学校、考核干部。另一方面，各级各类学校要树立科学的教育观，将立德树人摆在学校工作的中心位置，资源配置、教师评价等工作都要突出人才培养这一中心，重视培养学生的综合素质，围绕德智体美劳全面发展构建学生评价体系，不再简单地以分数考核老师、评价学生。与此同时，还要加强教育评价研究，遵循教育规律，注重利用现代信息技术和科学的测量手段，探索简单可靠的教育评价方法。

　　我们坚信，有党中央的高度重视，有《总体方案》的系统谋划，有各地、各部门和各级各类学校的共同努力，有全社会的共同支持参与，我国教育评价改革一定能够迈出新的步伐、取得新的成绩，为培养担当民族复兴大任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，作出应有贡献。

　　（作者：朱之文，系中国教育学会会长）

(责编：何淼、熊旭)
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