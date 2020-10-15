300名和田教师将配备一对一北京“私教”

本报讯（记者 武文娟）昨天，“首都教育远程互助工程”和田地区教师培训第二期汇报暨第三期启动仪式在线上举行，即将面对和田地区300位教师进行远程系统化提升。这300位教师将配备一对一北京“私教”。

记者了解到，为促进深度贫困地区的教育协同发展，北京市教委多年来通过在线教育的方式，密切追踪“互联网+教育”“人工智能+教育”新技术、新手段，探索基于互联网平台的跨区域教育扶贫新路径、新模式。作为“首都教育远程互助工程”项目之一的和田地区教师培训项目，自2019年9月启动试点至今，北京市教委已面向和田400位教师实施了两期国家通用语言文字提升专项培训和教育教学能力专项培训。

记者了解到，基于和田地区存量教师不足、在岗教师普通话和教学能力普遍偏低、和田在岗教师日常教学任务繁重、时间上无法保证参加离岗培训等实际困难，市教委委托首都师范大学利用“互联网+教育”的手段，对参训老师们进行精准教学，采用依托“双优云桥—乐智悦读”和“智慧学伴”大数据平台实现实时反馈，再配合“一对一”师范生和北京教师的指导，保证和田地区教师在培训过程中随时发现问题，随时解决问题，形成系统化的“泛在学习培训机制”。

该项目相关负责人介绍，培训过程中实时跟进教师的学情，并为老师们创建碎片式的泛学习环境。比如，项目通过训前、训中、训后的问卷、考试和随机样本访谈的形式，了解和田参训学员的根本需求、能力水平。首都师范大学语言文字方面专家每人负责5位学员，根据训前调研提出针对性的课程方案；师范生助教每日一对一20分钟在线互动会话。

截至目前，两期共4个月的线上培训，已累计线上辅导33200次，累计辅导时长17592小时，平均每天辅导时长146.6小时，每日同时在线学习的教师不低于120位，切实实现向高效低耗的“精准滴灌式”培训转变。

市教委相关负责人介绍，从2011年专门建设北京教育对口支援与区域合作网，投放北京优质课程和培训资源，到2014年开始依托北京市教科院北京数字学校向受援地推送优质课程资源授权账号；从2017年委托北京教育音像报刊总社组织优质资源远程互动教学，开展骨干教师同步课堂、网络教研，到2019年启动实施“首都教育远程互助工程”，实现跨区域的远程在线资源互联共享、教师互助教研、师生互动交流。特别是面对突如其来的新冠肺炎疫情，互联网“云帮扶”在4个月内实施项目十余个，培训受援地干部教师4000人。

(责编：何淼、熊旭)