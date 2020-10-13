“中科院博士后当辅警”上热搜的冷思考

近日，中科院博士后当辅警的话题冲上社交媒体热搜榜。对此，当事人缪博士这样回应：“更希望大家看到我干的工作，不只是停留在博士后的头衔上。”

尽管当地公安部门一再强调博士后本人进入的是刑侦署技术大队DNA实验室，是作为专家型人才专门引进的，但一般人还是愿意从对辅警的传统印象上来理解。新闻上热搜，恐怕正是因为博士与辅警之间巨大的社会观感落差所致。

一个行业，或者一份职业，在公众的价值排序中存在一些差异，甚至是落差，并不奇怪。毕竟，行业或职业的社会美誉度不是一时半会儿形成的，而是存在一个时间累积和印象叠加的过程。与博士对应的，应该是高校、科研机构乃至大公司，而与辅警对应的，或许是一般待就业人员。这样的惊奇，符合一般观感，也是生活中的常态。

然而，常态并不意味着必然。缪博士能够进入基层警局，勇敢地接受辅警这个身份，除了他是备受礼遇的专家型人才之外，也与其个人的人生选择密不可分。正如他所说，这是在圆“警察梦”。他本人也对罪案推理题材的影视文学作品非常感兴趣，偶尔也会从专业的角度对一些情节进行分析研判。如果撇开现实的种种，从事这种把工作和爱好融合在一起的职业，显然是理想的生活状态。

何况，除了“圆梦”，博士后做辅警，与他做研究、做课题其实并无太大的区别。他的“专业和目前工作完全吻合，能一展所长”。而如果考虑到利用专业破解积案带来的成就感，则这份工作的意义就更大了。

这一案例也提醒人们，在一个开放的社会，选择从事什么样的职业，同样应该有开阔的视野、开放的思维。以往那种固化、刻板的思路，并不符合社会的发展与时代的要求。

一者，社会的发展日新月异，很多传统行业，或者说带着社会刻板印象的职业，完全可以有新的机会和空间。高知群体掌握的知识、技术，一旦与实践结合，也必然会产生新的突破。中国改革走到今天，还认为创新的前沿仅仅局限在国字头的科研院所里，还认为高知人才必须在这些地方才能安身立命，这可能是小看改革给中国社会带来的深度变革了。选择在实践一线进行探索性研究，这实际上也是一种基于微观个体的革命性变化，未尝不是人才流动的一个乐观信号。

再者，任何行业、职业都有等差，但对于个体而言，这种等差更多体现在工作的质量以及所能拓展的深度和广度上。进入一个新兴行业或者一个大公司，机会当然更多，但一般性行业同样有很多可能。关键是一个人要有定力、有抱负、有目标。

近年来，高校教师应聘街道办、清北硕博担任小学教师等新闻，每每“冲撞”人们的固有思维。但仔细解读下来，发现这些职业背后都有广阔的空间，街道办可能是国内首批数字城市治理的第一线，小学教育在今天的中国，重要性更不待言。随着此类新闻的增多，公众也比以前更平静。这说明，变化已经在发生，像缪博士一样的好多人已经行动起来了，依然围观、依然调笑、依然掂量，不仅没有意义，对其他择业者来说，可能也会错失机会。

（作者：龙之朱，系媒体评论员）

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