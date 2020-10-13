哈尔滨市疫情期间停课不停学 线上教学实现全学科全学段全覆盖

哈尔滨市小学生进行线上学习。

人民网哈尔滨10月12日电（袁成亮）据黑龙江教师发展学院的监测报告数据显示，疫情期间，哈尔滨市中小学生对线上教学的总体满意度很高。近年来，哈尔滨市教育局启动建设哈尔滨教育云平台，形成了“人人能用、处处能用、时时可用”的优质数字教育资源体系，有效解决了哈尔滨市教育发展不均衡问题。特别是在2020年新冠肺炎疫情期间，哈尔滨教育云平台有力保障了哈尔滨市停课不停学期间的教育教学质量，中小学线上教学实现了全学科、全学段、全覆盖。

停课不停学，谋划要赶早。哈尔滨市教育局局长王长文表示，面对疫情，哈尔滨市教育局快速成立线上教学工作领导小组，开展调研，出台《关于做好新型冠状病毒肺炎疫情防控期间网上教学工作的指导意见》。哈尔滨市教育局对哈尔滨教育云平台进行网络扩容，将带宽由2G提升到40G；哈尔滨市教研院教研员、名优教师17人到哈尔滨广播电视台审课36次；与龙江广电合作，开辟与云平台同步的12个学年频道，直播五四制、六三制两套线上课程。哈尔滨市教研院组织小、初、高名优教师录制优质线上课程8039节，基本实现了学科全覆盖；市、区两级教研员组织线上教学专题讲座500余次。区县教师进修学校将全市统一课程和区县个性化学习资源推送给学校和教师，鼓励教师借助多种平台开展线上直播教学。

停课不停学，教研要先行。哈尔滨市教育局局长王长文表示，普及性线上教学是一种全新的教学形态，为保障线上教学质量，哈尔滨市教研院通过线上教材解析、集体备课、教学经验分享，解决教学内容和方法的问题；通过教研和培训，解决线上教学应用技术提高的问题；通过线上教学资源、技术应用手册及小视频的推送，解决优化教学资源和线上教学实践操作不会不熟练的问题。经过一学期的线上教学，截至目前，哈尔滨市88.16%的教师已完全适应线上教学。同时，哈尔滨市教研院编写辅导材料、课例、案例汇编23册，通过哈尔滨教育云平台、哈尔滨市教育研究院微信公众号推送文章560篇，关注用户7660人，阅读133779人次，有效指导和推动了线上教学。

家长陪孩子进行线上教学。

停课不停学，技术要有力。据了解，为保证疫情期间哈尔滨市教师、学生的正常教学与学习，在哈尔滨市教育局统一部署下，云校（北京）科技有限公司投入大量工作人员紧急在哈尔滨教育云平台原有课程基础框架下搭建“停课不停学”系统，于2020年3月2日正式启动投入使用。在2020年度上学期（2至7月）18个自然周里，该公司为哈尔滨市近80万名学生提供了服务。涉及小学、初中、高中3个学段，15个年级，21个学科。

据黑龙江教师发展学院教育教学评估与质量监测中心提供的《哈尔滨市中小学疫情期间线上教学满意度监测报告》数据显示，哈尔滨市中小学生对线上教学的总体满意度很高，认为线上学习总体效果非常好和较好的比例和为81.17%。平台空中课堂资源在停课不停学期间发挥了巨大作用，总浏览量1.6亿次，资源下载量2500万次，单日最高并发数10万次以上。全省数字电视即收看直播电视的终端566万台，其中双向点播终端183万台。

图片由哈尔滨市教育局提供

(责编：何淼、熊旭)