南京：让团干部形成密切联系青年的行动自觉

靠着8000元资助金，南京市栖霞区马群街道的小倩终于解决了上大学的燃眉之急。小倩的父亲是一名社区戒毒矫正人员，母亲打零工的收入微薄。

今年“周六青春志愿红”大调研、大走访期间，团栖霞区委走访区内人均年收入低于1万元的家庭时，将小倩列入需要重点关注的困境青少年，在开学前给她送去了资助金和12355青少年联系卡。小倩决心好好学习，争取更好的未来。

今年6月以来，南京团组织以“周六青春志愿红”统一行动日活动为主要形式，广泛动员团员青年围绕文明城市创建等党政中心工作贡献青春力量，整合资源解决青少年困难需求，通过服务凝聚引导青年。

在青少年心中播撒文明的种子

9月的一个星期六，南京玄武区锁金村街道南林一村来了一群身穿红马甲的青年志愿者，他们清扫落叶、清除小广告，进车棚整理乱停放的自行车。

看到常年堆在楼道里的旧鱼缸、旧家具、废弃花盆被清走了，楼道宽敞了，小区住户周先生说：“以前要绕着卫生死角走，总怕孩子被楼道里的杂物磕碰到。这次多亏了他们，小区变美了，以后出行更方便了。”

锁金村街道环境卫生日渐向好的改变，得益于团玄武区委为助力创建全国文明城市而开展的“周六青春志愿红”活动。今年以来，他们在小区环境整治工作中用上了“绣花功”，把团员青年分编为非机动车辆整治组、小广告清理组等9个志愿服务小分队，全面清理辖区内的卫生死角。

团玄武区委机关还走进学校，用美丽楼道助力志愿服务“小手拉大手”活动，鼓励引导未成年人带上家长一起清洁楼道扶手等公共环境卫生。

团玄武区委书记秦洁说，过去团系统组织活动是团干部带着团员青年干，有时集合一小时、干活半小时。现在，每次还没到周末，团员青年都在关心“这周末去哪里服务”。

这是南京共青团组织助力“创城”工作的一个缩影。今年是第六届全国文明城市的评选年，创建全国文明城市是南京市的一项重点工作。6月初，南京团组织启动“周六青春志愿红”统一行动，号召各级团组织以实际行动解决小区、街巷的卫生死角难题。南京市、区、街镇三级团组织闻令而动，上下联动“一盘棋”，各自寻找发力点，助力“创城”工作。

在改善农村人居环境工作中，团高淳区委组织机关干部带着工具走街串巷，清理各类垃圾、清理河塘沟渠、清理农业废弃物、帮助困难群体清洁房屋庭院。其间，志愿者们身穿统一红马甲，劝说群众改变乱泼乱倒等不良习惯。目前，团高淳区委的志愿队伍已覆盖全区145个村，每个村都有1支由村团支书带头的队伍，队员包括区内的返乡大学生、务工青年等。

关爱困境青少年润物细无声

“学习成绩怎么样”“上网课的电脑好用吗”“你有什么困难可以告诉我”……前不久，团南京市委书记吕璟参加“周六青春志愿红”活动时，认真询问小亮兄弟俩的学习生活情况。

得知他们的电脑硬盘坏了，想要一台能智能解题的平板电脑时，吕璟答应他们：“叔叔阿姨带你们去选一台平板电脑，但你们做作业的效率也要高一些，哥哥要把弟弟学习搞好。”

家住雨花台区赛虹桥街道的小亮、小明是团雨花台区委今年通过“周六青春志愿红”团情大调研、大走访摸排出来的困境青少年。他们的父亲因吸毒被判无期徒刑、母亲因吸毒去世。目前，兄弟俩由奶奶靠低保照顾生活。

今年年初，南京各级团组织通过走访摸排发现，许多孩子上网课有困难。团南京市委把关心困境青少年作为一项重点工作，走访事实无人抚养儿童、人均年收入低于1万元家庭中的困境青少年，通过开展“小小心愿环游记”和“童享阳光”行动，持续推动“发光的教室”项目，让更多困境青少年感受到关怀和温暖。

浦口区永宁街道8岁的小晨（化名）父亲去世，母亲出走，他与祖父母一起暂住在姑姑家。面对团干部的关心询问，他怯怯地说：“想出去玩，想坐摩天轮。”

该街道团工委书记刘杰在周末的一天带小晨去了雨发生态园。“他玩得特别高兴，双手套着游乐设施的手环不舍得下来。”刘杰说，这种雪中送炭的服务得到了群众的认可，大家有了困难会主动找“红马甲”。

此外，南京共青团还特别重视化解困境青少年的心理问题。前不久，针对困境青少年心理问题，团鼓楼区委组织具有心理辅导专业技能的街道网格员进行家访，深入交流，帮助解决孩子们的心理问题。

扎扎实实走到一线为青年服务

“今天是统一行动日，我第二次到雨花软件谷的麦可兔贸易公司。疫情对企业的影响确实很大，出口订单量锐减，满仓库都是积压的毛绒拖鞋……”这是团雨花台区委副书记李文浩在今年“周六青春志愿红”活动中走访非公企业时写的团情日记。

为了帮助这家企业解决疫情造成的销路困难，李文浩动员软件谷内的多家企业联合组织园区团购，找来网红主播帮忙直播“带货”；还联系岱山街道帮助企业申请免费摊位搞起了“地摊经济”。

销路问题得到解决后，麦可兔贸易公司负责人凌龙说：“共青团是我在创业路上的小确幸和温暖的靠山，给我带来很多正能量，我要把它传播给身边的小伙伴们，在公司组建团组织。”

在李文浩看来，作为团干部，过去一直困惑该如何与青年贴得更近、组织团的活动怎样不流于形式、如何更好地发挥团组织的作用等问题。通过参加“周六青春志愿红”活动，扎扎实实走到一线为青年服务，发现了许多青年的困难与想法，服务青年的能力得到了锻炼，工作有了更明确的方向和目标。

在南京，活跃着一大批像李文浩一样积极帮助企业解决实际困难的团干部。他们重点走访调研辖区内的新建团组织特别是新建非公企业团组织，通过发放走访联系卡、填写走访纪实表等，发挥团组织的资源优势，解决青年的困难与诉求。

在扶困解忧的工作中，南京的非公企业团组织“朋友圈”逐步扩大。通过“周六青春志愿红”的团情大调研，团南京市栖霞区委陆续找回了一批失联团员。“归队”的杨洋通过招聘成为一名青少年事务社工，如今在团栖霞区委承担“青春加油站”日常运维工作；重新找到组织的茶艺师小五成了“青春加油站”的活跃分子……

截至目前，南京共青团已在顺丰、圆通等物流企业，滴滴等网约车企业，音韵文化、“分布文化”等文化企业成立了团组织，探索行业团建新模式。仅今年上半年，南京全市已新建非公企业团组织901家。

团南京市委书记吕璟说，下一步要将“周六青春志愿红”活动作为团干部转变作风，深入联系青年的纽带，关注青年所思、所想、所盼，扎实服务青年，以市级团委先行带头，克服工作中“抓而不实”和“抓而不长”的问题，以常态化的工作制度，真正让团干部形成密切联系青年的行动自觉。（记者 焦敏龙 李润文）

(责编：实习生（谢怡君）、何淼)