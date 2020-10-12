人民网>>教育>>滚动新闻

南京：让团干部形成密切联系青年的行动自觉

2020年10月12日09:34  来源：中国青年报
 

靠着8000元资助金，南京市栖霞区马群街道的小倩终于解决了上大学的燃眉之急。小倩的父亲是一名社区戒毒矫正人员，母亲打零工的收入微薄。

今年“周六青春志愿红”大调研、大走访期间，团栖霞区委走访区内人均年收入低于1万元的家庭时，将小倩列入需要重点关注的困境青少年，在开学前给她送去了资助金和12355青少年联系卡。小倩决心好好学习，争取更好的未来。

今年6月以来，南京团组织以“周六青春志愿红”统一行动日活动为主要形式，广泛动员团员青年围绕文明城市创建等党政中心工作贡献青春力量，整合资源解决青少年困难需求，通过服务凝聚引导青年。

在青少年心中播撒文明的种子

9月的一个星期六，南京玄武区锁金村街道南林一村来了一群身穿红马甲的青年志愿者，他们清扫落叶、清除小广告，进车棚整理乱停放的自行车。

看到常年堆在楼道里的旧鱼缸、旧家具、废弃花盆被清走了，楼道宽敞了，小区住户周先生说：“以前要绕着卫生死角走，总怕孩子被楼道里的杂物磕碰到。这次多亏了他们，小区变美了，以后出行更方便了。”

锁金村街道环境卫生日渐向好的改变，得益于团玄武区委为助力创建全国文明城市而开展的“周六青春志愿红”活动。今年以来，他们在小区环境整治工作中用上了“绣花功”，把团员青年分编为非机动车辆整治组、小广告清理组等9个志愿服务小分队，全面清理辖区内的卫生死角。

团玄武区委机关还走进学校，用美丽楼道助力志愿服务“小手拉大手”活动，鼓励引导未成年人带上家长一起清洁楼道扶手等公共环境卫生。

团玄武区委书记秦洁说，过去团系统组织活动是团干部带着团员青年干，有时集合一小时、干活半小时。现在，每次还没到周末，团员青年都在关心“这周末去哪里服务”。

这是南京共青团组织助力“创城”工作的一个缩影。今年是第六届全国文明城市的评选年，创建全国文明城市是南京市的一项重点工作。6月初，南京团组织启动“周六青春志愿红”统一行动，号召各级团组织以实际行动解决小区、街巷的卫生死角难题。南京市、区、街镇三级团组织闻令而动，上下联动“一盘棋”，各自寻找发力点，助力“创城”工作。

在改善农村人居环境工作中，团高淳区委组织机关干部带着工具走街串巷，清理各类垃圾、清理河塘沟渠、清理农业废弃物、帮助困难群体清洁房屋庭院。其间，志愿者们身穿统一红马甲，劝说群众改变乱泼乱倒等不良习惯。目前，团高淳区委的志愿队伍已覆盖全区145个村，每个村都有1支由村团支书带头的队伍，队员包括区内的返乡大学生、务工青年等。

关爱困境青少年润物细无声

“学习成绩怎么样”“上网课的电脑好用吗”“你有什么困难可以告诉我”……前不久，团南京市委书记吕璟参加“周六青春志愿红”活动时，认真询问小亮兄弟俩的学习生活情况。

得知他们的电脑硬盘坏了，想要一台能智能解题的平板电脑时，吕璟答应他们：“叔叔阿姨带你们去选一台平板电脑，但你们做作业的效率也要高一些，哥哥要把弟弟学习搞好。”

家住雨花台区赛虹桥街道的小亮、小明是团雨花台区委今年通过“周六青春志愿红”团情大调研、大走访摸排出来的困境青少年。他们的父亲因吸毒被判无期徒刑、母亲因吸毒去世。目前，兄弟俩由奶奶靠低保照顾生活。

今年年初，南京各级团组织通过走访摸排发现，许多孩子上网课有困难。团南京市委把关心困境青少年作为一项重点工作，走访事实无人抚养儿童、人均年收入低于1万元家庭中的困境青少年，通过开展“小小心愿环游记”和“童享阳光”行动，持续推动“发光的教室”项目，让更多困境青少年感受到关怀和温暖。

浦口区永宁街道8岁的小晨（化名）父亲去世，母亲出走，他与祖父母一起暂住在姑姑家。面对团干部的关心询问，他怯怯地说：“想出去玩，想坐摩天轮。”

该街道团工委书记刘杰在周末的一天带小晨去了雨发生态园。“他玩得特别高兴，双手套着游乐设施的手环不舍得下来。”刘杰说，这种雪中送炭的服务得到了群众的认可，大家有了困难会主动找“红马甲”。

此外，南京共青团还特别重视化解困境青少年的心理问题。前不久，针对困境青少年心理问题，团鼓楼区委组织具有心理辅导专业技能的街道网格员进行家访，深入交流，帮助解决孩子们的心理问题。

扎扎实实走到一线为青年服务

“今天是统一行动日，我第二次到雨花软件谷的麦可兔贸易公司。疫情对企业的影响确实很大，出口订单量锐减，满仓库都是积压的毛绒拖鞋……”这是团雨花台区委副书记李文浩在今年“周六青春志愿红”活动中走访非公企业时写的团情日记。

为了帮助这家企业解决疫情造成的销路困难，李文浩动员软件谷内的多家企业联合组织园区团购，找来网红主播帮忙直播“带货”；还联系岱山街道帮助企业申请免费摊位搞起了“地摊经济”。

销路问题得到解决后，麦可兔贸易公司负责人凌龙说：“共青团是我在创业路上的小确幸和温暖的靠山，给我带来很多正能量，我要把它传播给身边的小伙伴们，在公司组建团组织。”

在李文浩看来，作为团干部，过去一直困惑该如何与青年贴得更近、组织团的活动怎样不流于形式、如何更好地发挥团组织的作用等问题。通过参加“周六青春志愿红”活动，扎扎实实走到一线为青年服务，发现了许多青年的困难与想法，服务青年的能力得到了锻炼，工作有了更明确的方向和目标。

在南京，活跃着一大批像李文浩一样积极帮助企业解决实际困难的团干部。他们重点走访调研辖区内的新建团组织特别是新建非公企业团组织，通过发放走访联系卡、填写走访纪实表等，发挥团组织的资源优势，解决青年的困难与诉求。

在扶困解忧的工作中，南京的非公企业团组织“朋友圈”逐步扩大。通过“周六青春志愿红”的团情大调研，团南京市栖霞区委陆续找回了一批失联团员。“归队”的杨洋通过招聘成为一名青少年事务社工，如今在团栖霞区委承担“青春加油站”日常运维工作；重新找到组织的茶艺师小五成了“青春加油站”的活跃分子……

截至目前，南京共青团已在顺丰、圆通等物流企业，滴滴等网约车企业，音韵文化、“分布文化”等文化企业成立了团组织，探索行业团建新模式。仅今年上半年，南京全市已新建非公企业团组织901家。

团南京市委书记吕璟说，下一步要将“周六青春志愿红”活动作为团干部转变作风，深入联系青年的纽带，关注青年所思、所想、所盼，扎实服务青年，以市级团委先行带头，克服工作中“抓而不实”和“抓而不长”的问题，以常态化的工作制度，真正让团干部形成密切联系青年的行动自觉。（记者 焦敏龙 李润文）

(责编：实习生（谢怡君）、何淼)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

人民网评：开学第一天，祝福中国！ 课堂响起琅琅书声，球场重现龙腾虎跃，曾经暂时停摆的世界，从此真正生动并灿烂起来。 【详细】

原创报道|

王树国：46万导师 如何做好研究生成长成才的引路人 导师既是研究生学术道路的指导者，也是价值观塑造的引路人。如何打造一支高水平、高素质的研究生导师队伍？首期“研究生教育发展新图景”系列报道，我们对话西安交通大学校长王树国。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved