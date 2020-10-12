党建赋能教育提质 成师附小华润分校践行育人育才使命

“孩子一直期待着全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会的播出,观看时热泪盈眶,告诉我们他一定会向英雄学习,努力成长,长大报效祖国。作为家长,我们深受触动,爱国情是一种强大的力量,能驱动孩子战胜困难、实现理想。”在成都市锦江区成都师范附属小学华润分校(下称“成师附小华润分校”)的一次交流活动中,有家长感慨道。

实际上,有这样感慨的家长并非少数,成师附小华润分校以党建赋能教育提质,践行立德树人要求,担当为党育人为国育才使命,助力赤诚少年丰盈成长,不仅受到家长赞许,也得到社会各界得认可。

坐落于成都市锦江区锦华路一段西侧的成师附小华润分校,成立于2008年,是成师附小与央企华润集团联合创办的一所公立学校。截至目前,学校共有36个教学班,1449名学生,107名教师。

党建赋能小学教育

弘扬爱国情润育赤诚心

厚植爱国主义情怀不是一日之功,要多措并举,凝聚教育合力,激发教育活力,增强教育感染力,强化教育张力,把爱国主义教育贯穿到高校立德树人工作的各个方面中去。

对学校而言,抓牢抓实学生的爱国主义教育,才能回答好“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题。

对于学生来说,热爱祖国是立身之本、成才之基,是人生当中必须系好的一粒“扣子”。

但阅历尚浅的学生不能准确把握爱国主义情怀的具体指向,这就需要学校与时俱进的党建教育,来为学生指明当下时代背景下,爱国主义情怀的深刻内涵。

为使学校党建工作落到实处,成师附小华润分校校长王捷说:“学校应不忘立德树人初心,牢记为党育人、为国育才使命,积极探索新时代育人体系,培养担当民族复兴大任的德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”

近年来,成师附小华润分校不断探索回应新时代要求的育人体系,以党建工作为统领,积极在方法和载体上探索创新,积极探索并凝练出华润党建“360度工作法”。

“360度工作法”旨在“求三真、达六度、零距离”,打出新思想求真知、新作风承真心、新行动发真力三大组合拳。在工作落实过程中,力求眼界有高度、探源有深度、修身有硬度、传承有温度、履行使命有锐度、教育更新有速度。通过党建指导“0距离”、服务群众“0距离”、推动发展“0距离”的一系列的策略实现党建与教育教学工作的融合。

从单一到多元,从局部到整体,从一时到时时,“360度工作法”就是要充分突出新时代党的建设的“全方位”和“全天候”的鲜明特征,就是要充分表达新时代党的建设比以往任何时期都要严肃、认真和全面的政治态度。

2020年,是我国第一个百年目标的实现之年。置身大变革大发展时代,新知识新事物层出不穷,新情况新问题不断涌现,学生作为党和国家的希望,更应该注重他们的培养工作,成师附小华润分校坚持以新思想凝心聚魂探寻真知,坚定理想信念,补足精神之“钙”,做好学生的思想淬炼,培养一批拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用之才。

“厚植家国情怀”主题教育活动现场图

学校坚持立德树人、厚植家国情怀,自主开发了“一脉四季”课程体系。其中,“一脉”课程是党建引领下的少先队课程,以“弘扬爱国情,润育赤诚心”为主题,让红色基因注入全校学子的血液之中,将“华枝春满,润物无声”办学理念赋予新的内涵并进行更为精要的表达;“四季”课程则以四季流转为基点,带领学生深挖中国传统节气的文化内涵,为学生的爱国情感萌发奠定自然情感基础。

课程与教育场馆结合,

在“晞光馆”里讲好红色故事

落实党的十九大精神,讲好新时代的红色故事,就是要让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来,就是要重温伟大历史,不忘初心,牢记使命。

王捷校长认为:“学生没有情景式的感知,没有设身处地体验,就会缺乏发自内心的认同。而场馆教育的双向交流、互动影响的特点则可激发孩子参与的内驱力,进而深度挖掘展品背后的人文精神与科学价值。”

如果说“一脉四季”课程是成师附小华润分校学生党建教育的上层建筑,那么“晞光馆”则是党建教育的物质载体。

毕业年级学生参观晞光馆

序厅、展厅、互动电子设备,再配以博物馆特有的静谧氛围,一间“五脏俱全”的爱国主义主题小型展厅就坐落于成师附小华润分校教学楼顶层,这间名为“晞光馆”的教育展厅,搭配标志性的“党建红”,显得颇为庄严肃穆。

除了展厅,晞光馆还囊括了党员活动中心和学校党建特色走廊等配套场地,成为“一脉四季”课程建设的课程空间与重要教育阵地。

步行在展厅内,逝去先烈的感人故事一幕幕呈现,“红船精神”“井冈山精神”“长征精神”等革命战争时期的精神力量诠释着中国共产党过去、当下、未来的长久精神动力和道德滋养。

晞光馆的设立,可让学生打破传统的爱国学习模式桎梏,以走、听、看这样一种更生动活泼的方式来触动学生的感官,让学生更深刻的体会到爱国情怀不应该只是纸上谈兵的空想,而应将其融入到自己的一言一行中。

在学校党支部的优秀党员中,还有一群特殊的“解说天团”,她们被称作“晞光姐姐”。精熟晞光馆建立初衷和设计思路、教学内容的晞光姐姐们,会结合成师附小华润分校的教育教学工作,对全校师生开展“晞光教育”。这些课程通常是以“晞光”一词的内涵与外延为基点,开发新的党建教育形式,用讲“晞光故事”这一生动有趣的教学形式,做特色党建教育。

教学方面,在学生加入少先队、十周岁及毕业季等关键节点,学校于晞光馆中为学生们举办少先队入队仪式、十岁礼活动和毕业典礼,利用晞光馆浓厚的红色氛围感染学生,在其成长过程中刻下深深的红色印记。

育人先育己,成师附小华润分校一刻也没有放松对教师团队的党建教育。按照支部、年级组、备课组、工会等单位,教师们依序进入晞光馆有序参观学习,以此缅怀革命先烈,感受红色文化,增强党性意识。

教师团队参观晞光馆

党员教师领头

打造过硬教师队伍

“百年大计,教育为本。教育大计,教师为本。培养优秀人才,必须有优秀教师,建设社会主义现代化强国,对教师队伍建设提出更高的要求。

“党建为我们树立了标杆和榜样,让我们的工作有方向、有干劲。”成师附小华润分校特级教师钟英萍,在接受了学校对教师团队的党建培训后这样说。

学生的成长,和教师的传业授道解惑有着最直接的影响,教师要成为培养社会主义革命事业接班人的楷模,就要求教师首先具备坚定的社会主义信仰,高尚的理想情操和品德修养。

因此,以党建工作为核心,做好教师党员发展工作,抓好教师队伍师德建设,使广大教师接受理想信念教育,树立坚定的政治方向,对学生的健康成长有着很大的帮助。

在实际工作的开展上,学校将党建与教师素质提升紧密联系在了一起。具体而言,即以党员为龙头,组织党员教师亮身份、亮职责、亮承诺,带头坚守师德规矩,发挥引领作用;以体验教育项目建设为导向,充分发挥党员教师的先锋作用,为全体教师做好表率。

2019年9月30日,成师附小华润分校举行了“不忘初心,牢记使命”主题活动,青年教师在学校优秀党员刘俊英同志的带领下,面对红旗做了入职宣誓:“我志愿成为一名光荣的人民教师,忠诚党的教育事业,遵守教育法律法规,履行教书育人职责,引领学生健康成长,为教育发展、国家繁荣和民族振兴努力奋斗。”

为顺应新时代对教育事业提出的新要求,成师附小华润分校的党员教师积极迎接挑战,勇挑重担,发挥引领作用。而组织青年教师做入职宣誓,只是这一系列工作的第一步。

走进成师附小华润分校的党员活动室,天花板上鲜红的党旗平铺开来,党旗下是一张巨大的会议桌,寓意学校工作在党的领导下开展。据该校副校长张琳玲介绍:学校教师的党建培训、入党宣誓等活动,都在这个满是党建红元素的活动室中举行,爱国情,报国志,唤醒师生的内在动力,在成长路上披荆斩棘、扬帆奋进。

教师团队在党员活动室开会学习

为加强师德建设,学校党支部还特别建立了“党员聊天室”,邀请优秀党员教师,围绕“我的初心故事”,与青年教师们交流、分享党员教师在党建学习与职业成长中的故事、以及思考和收获,用正能量不断激励教师成长。

事实上,成师附小华润分校“360度工作法”指导下的特色党建教育,也是新时代下育人体系的一次教育实践。

在这一整套工作方法的引领下,成师附小华润分校的办学工作,也得到了政府、社会的广泛认可,学校党支部被成都市委组织部命名为全市第三批“蓉城先锋”示范基层党组织。学校的研究成果《基于学科核心问题的深度参与教学策略》获2018年基础教育国家级教学成果二等奖、四川省政府第六届普通教育教学成果一等奖。学校先后被授予“教育部教师发展司当代教师风采奖”“全国首批校园篮球试点学校”“全国校园足球基地校”“四川省阳光体育示范学校”“成都市新优质学校”“成都市巾帼文明岗”“成都市教育科研先进单位”“成都市教师发展基地学校”等称号。

(责编：熊旭)