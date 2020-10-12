如何兼顾“三全育人”与教师成长？“20人”论坛探讨方案

人民网北京10月12日电 （记者孝金波）近日，第五届基础教育人才发展20人北京论坛在北京教育学院举行。论坛以“‘三全育人’与教师成长”为主题，邀请在教师培训与校长、教师专业发展的理论研究和实践探索方面有影响的20名专家与会。

大会由北京教育学院党委副书记、院长何劲松主持。学院党委书记肖韵竹在会上致辞。她指出北京教育学院将通过对教育人才发展其及规律的不懈探索，在“三全育人”工作体系中发挥更大的作用，将立德树人根本任务落到实处。

教育部教师工作司副司长宋磊等出席论坛，指出基础教育人才发展20人北京论坛是北京教育学院发挥教育智库的功能，为教育行政部门和教育一线搭建的一个重要平台。宋磊表示，希望北京教育学院“通过对中国特色社会主义教育人才发展及其规律的不懈探索，加强教师思想政治教育，让有理想的人讲理想，有信仰的人讲信仰。”

教育部教师工作司副司长宋磊等出席论坛，就国家和北京市全面推进新时代教师队伍建设的各项举措进行了介绍和解读。宋磊表示，“通过对中国特色社会主义教育人才发展及其规律的不懈探索，加强教师思想政治教育，让有理想的人讲理想，有信仰的人讲信仰。”

专家们围绕“学科教师如何提高育人能力”“中小学思政课教师队伍建设”“抗疫中的育人挑战与教师成长”等三个议题发表意见和观点，交流北京市基础教育学校提升教师育人能力的成功经验，为发挥教师在“全员育人、全过程育人、全方位育人”中的积极性主动性创造性，探索“三全育人”与教师成长的互促机制建言献策。

“我认为所有学科都应当对创新能力培养负责任。甚至班主任老师怎么管学生对创新能力的培养也至关重要。”北京开放大学校长褚宏启就学科教师如何培养学生的创新能力提出了独到的观点，认为学科教师在教学中培养学生的创新能力，要在培养目标层面解决“要不要”的问题，在教学内容和方法层面解决“会不会”和“愿不愿”的问题，在教学方法与评价方式方面解决“让不让”的问题。

北京教育学院副院长、基础教育人才研究院院长钟祖荣提出教师要引导学生为建设现代化强国而学习。“为什么学习呢？它既是一个学习动力的问题，也是一个学习的价值和目的性的问题，所以它决定着学生学习的效果以及今后的贡献。”他指出，教师对学生学习动机的激发、学习目的的引导是教师学科育人的重要方面，教师要把国家对科技创新的需要作为引导学生学习动机的重要来源，要通过介绍我国科技进步与差距，感受经济社会发展的迫切需要，引导学生今天为建设社会主义现代化强国而学习，今后为建设社会主义现代化强国贡献智慧与力量。

朝阳区委教育工委委员、教育督导室副主任陈先豹介绍了该区深入实施思政课教师素养提升工程，不断增强教师专业能力，推进中小学思想政治课改革创新，进而探索出一套富有朝阳特色的综合性、活动型思政课程模式的经验。

北京一零一中教育集团教师发展中心主任、 副校长陈德收向与会者分享了该校发扬红色基因传统，全面加强思政课教师队伍建设，不断提高思政课教师思想政治素质、师德修养、理论功底和专业素养，切实增强教师的职业认同感、荣誉感、责任感，培养高素质专业化创新型的卓越担当教师的做法。

北京师范大学教师教育研究中心常务副主任李琼从新冠疫情期间教师在线教与学的调查数据出发，提出了在线教师教育体系构建的思路。她通过分析疫情期间教师对在线教学的认识和态度、开展在线教学的现状以及存在的困难和实际需求等方面的数据得出结论，回应了“停课不停学”对基础教育教师信息化应用能力、心理和环境适应提出的挑战。

(责编：申亚欣)