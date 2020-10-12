精准持续扶贫结硕果 北京教育学院举行教育扶贫培训总结会

人民网北京10月12日电 （记者孝金波）在我国第七个国家扶贫日前夕，近日，北京教育学院高级研修中心、交流培训中心举行了“教育扶贫项目总结交流会”。

“两年的学习，通过多样化的培训方式，让我们在个人能力提升、学校行动改进、学校组织架构、学校文化建设等方面都有了明显成效！”保定市涞水第三中学牛宝存校长在会上动情地说。在理论导师北京教育学院陈丽主任、实践导师北京广渠门教育集团吴甡理事长的悉心指导和主持人保定十七中李梅校长的精心引领下，两年的“保定市贫困县初中李梅校长工作室”经历令他受益匪浅。

北京教育学院高级研修中心、交流培训中心主任陈丽介绍，“十三五”以来，该中心承担了30个教育扶贫培训项目，为贫困地区培训干部教师4086人，涉及西藏、新疆、青海、内蒙、河北等17个省（自治区）。同时，承担了中国人民银行、国家外汇管理局、中国金币总公司、中国人民银行清算、中国证券登记清算总公司、中国农业发展银行等单位定点扶贫培训项目14个，培训学员743人。在实践中探索形成“四精”培训模式、SPIS访学模式、“八度”直播模式，打造了系列培训品牌。培养了大批像牛校长这样的基础教育工作者，通过教育扶贫培训，提升了大批学校的教育教学管理品质，为阻断贫穷代际传递做了重要贡献。

中国人民银行机关党委二级巡视员张京艳表示，央行金币精准助教项目是中国人民银行与中国金币总公司针对中国人民银行总行定点扶贫地区所设计的扶贫培训项目。北京教育学院交流培训中心连续四年为陕西省铜川市应台区、宜君县270名初中语文、数学、英语骨干教师开展培训。培训运用“四精”模式，精准定位、精细配置、精心服务、精备组织，确保培训质量，提升了两地教师综合素质，推动了两地教育品质提升。

北京市教委扶贫协作与支援合作处处长王力志指出，北京市教育扶贫支援工作以“为受援地区打造一支带不走的优秀教师队伍”为核心，整合全市优质教育资源为受援地干部教师提供先进的理念和方法，激发他们的教育潜能和活力。北京教育学院做为一支重要的支撑力量，在工作中体现了 “领导重视、精心组织、科学培训、成效显著、广泛认可”五个特点。他希望北京教育学院高级研修中心继续发挥优势，为受援地区干部教师能力提升贡献智慧，运用信息技术不断创新培训方式，探索建立评测机制开展培训成效追踪。

北京教育学院党委书记肖韵竹指出，北京教育学院高度重视教育扶贫工作，致力于让更多的老师成为更好的老师，让更多的校长成为更好的校长，让更多的学校成为更好的学校，让基础教育成为中国梦的最大支持。北京教育学院在市教委领导下，高质量、高标准完成教育扶贫培训任务，为打赢脱贫攻坚战做出贡献。

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