华北电力大学校长杨勇平：构建清洁低碳、安全高效能源体系

人民网北京10月10日电（孙竞）构建清洁低碳、安全高效能源体系，面临哪些挑战？日前，在华北电力大学能源动力与机械工程学院2020级新生入学教育公开课上，校长杨勇平表达了自己的观点。

“目前还存在能源发展核心技术依旧欠缺、能源供给侧结构调整有待优化、能源绿色发展任重道远、能源体系建设需要合作共赢、能源安全对外依存度亟待降低等现实问题。”杨勇平说。

如何加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系？杨勇平认为，要实现能源发展的“创新、协调、绿色、开放、共享”五个目标，即通过推动能源技术创新、消费模式创新、供给模式创新、体制机制创新，实现能源的“创新发展”；通过统筹能源的生产、传输、储存、分配、使用各个环节、统筹区域能源的协调发展、统筹不同能源的协调开发利用，实现能源的“协调发展”；通过构建市场导向的绿色技术创新体系、倡导简约适度、绿色低碳的消费侧方式、提高绿色能源的供给侧比例，实现能源的“绿色发展”；通过积极主动参与“一带一路”建设、积极开展能源领域的技术合作，实现能源的“开放发展”；通过深入开展能源脱贫攻坚，加快能源民生工程建设，把共享作为能源发展出发点和落脚点，让清洁低碳、安全高效的能源体系惠及全体人民，实现能源的“共享发展”。

杨勇平谈到，构建清洁低碳、安全高效能源体系是促进人与自然和谐发展和建设美丽中国的必然要求，是建设现代化经济体系和维护国家安全的迫切需求，对实现减排承诺、体现大国责任、推动构建人类命运共同体具有战略性决定作用。他勉励学生们努力成为未来能源领域的建设者和开拓者，不断推动能源技术创新，为我国能源发展作出自己的贡献。

(责编：孙竞、王政淇)