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河北金融学院开展“红色文化”党建系列活动

2020年10月10日10:27  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京10月10日电 近日，河北金融学院基础课教学部党总支务实开展学起来、亮起来、建起来“三步走”红色文化党建系列活动。

8月以来，河北金融学院基础课教学部领导班子制定了详细学习计划，组织全体教师采用“个人自学+集中学习”“线上+线下”“理论研究+延伸教学”等灵活多样的学习方式，每周专题领读领学、撰写学习心得、深入研讨交流，以思政指导教学，充分发挥思想政治理论学习的领航护航作用，确保学习落到实处。目前，教师撰写上交学习心得40余篇，推进开展“课程思政”教改项目4项。

河北金融学院基础课教学部立足人文艺术通识课程教学任务，着力筹备打造一批红色文化、文艺、文学系列课程，引导学生树立正确审美观，增强审美意识，提升审美能力，全面成长成才。

河北金融学院基础课教学部党总支还将围绕部门课程建设任务，构建师生成长共同体”的办学理念理念，利用网络新媒体平台，广泛收集红色经典、文艺经典、中华优秀传统文化经典，为全校师生提供线上线下一体化的“经典”资源共享服务，营造全校人文艺术“资源共享”氛围。

加强建设“红色文化园地”，吸收系列活动中的优秀作品、成果，持续构建学生自主、学生受用的产教融合平台，开发金院红色文化视听文创产品。同时，立足师生共同成长，发挥教师所长，筹备“红色文化”系列平台。

(责编：实习生（谢怡君）、白宇)
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