在校花样过“双节”，大学生乐在其中

刚刚过去的“双节”假期共8天，出于疫情防控需要，为确保师生安全、校园安全，保证正常教育教学秩序，许多高校缩短了“小长假”时间，并公布了假期补课及调休安排，一些学校对寒假时间也作了提前或延长的安调整。

“国庆”遇上“中秋”，同学们在校园里的生活依然精彩忙碌、花样频多。因为双节合一，大学生们为表达拳拳爱国心，纷纷开动脑筋、激发灵感，以生动有趣的校园活动，献礼祝福祖国母亲。

北京大学组织青年学生，在未名湖畔、在西门华表旁，唱响追梦人的心声，告白祖国、告白母校，祝愿祖国生日快乐！

西安交通大学崇实书院的两栋学生宿舍楼一夜之间挂满国旗，令人震撼。据了解，该书院每个宿舍的同学们都自发在窗台上挂上国旗，处处洋溢着节日的气氛。

北京航空航天大学、华南理工大学、福建农林大学、烟台大学等许多高校，10月1日清晨举行升国旗仪式，师生高唱国歌，为祖国庆生。特别是北航，自10月2日-7日，每晚在两校区都有免费观电影活动，《我和我的祖国》《八佰》《蓝色防线》接连放映；各学院（书院）精心组织，或开展中秋联欢茶话会，或参观“今日北航”专题展，或是“草坪星空趴”活动……班主任、导师、专兼职辅导员与学生围坐一起，灿烂的笑容为今年的初秋增添了满满的幸福，校园内处处洋溢着温馨欢乐的气氛。有学生激动地说，“又是巧克力又是月饼又是口罩，学校可是太贴心了……”

漫天星光下，青岛大学商学院500名学生，手持闪光灯，用“贪吃蛇”的形式，在操场上摆出中国地图的形状，画出960万平方公里的锦绣山河，这一创意很快就冲上了微博热搜。相关负责人介绍，该活动提前一个多月开始策划，经过多次排练，大家齐心协力完成了这一作品。“每个人都是祖国的一部分。希望借助这次活动，引导学生把有意义的事情做得更有意思，加深学生对祖国母亲的热爱之情。”

10月2日-4日，山东财经大学统计学院连续三天利用下午时间举办了趣味运动会，三个项目分别是花样跳绳、踢毽子和套圈。2020级的350名新生踊跃参赛，场内外笑声不断。

厦门医学院则延续去年的做法，再次免费为全校5000多名学生提供了炒油面、炒粿条、炸酱面等“国庆面”，并配上“暖心汤”和水果，与师生同庆祖国华诞，共祝祖国繁荣昌盛、国泰民安。

贵州师范大学开展游园会灯会，开展猜灯谜、投壶、书法体验等活动；设置一封家书书写区，师生现场领取信封、信纸、邮票，现场给家人写信，交给工作人员统一投递。

当然，还有很多的学生实施“小目标”，在短暂假期中丝毫不松懈，或忙碌求职或紧张备考，过了一个充实有收获的小长假。

不平凡的2020年，给我们带来了一个特殊的国庆节中秋节，我们既要享受节日的快乐，还要谨慎如一地做好疫情防控。“疫情就是命令，防控就是责任”言犹在耳。共同抗击新冠肺炎疫情，让“家国”二字时常在我们每个人心中回荡，历久弥新。如今，山河无恙、家国梦圆，中秋撞到国庆怀里，更让人深刻体会到国和家的关系，国家的概念从没有哪一刻能象现在这样具体清晰。

人在校园，过节的方式多种多样，浓浓之情、拳拳之心，既渲染着热烈的爱国氛围，也激发着每个人的自律和坚守。这场全民抗疫，令每一个中国人都经历了一场心灵的洗礼，它让我们与身边的或是远方的人们同呼吸、共命运、同生死、共患难。疫情终会结束，我们与祖国和人民唇齿相依、生死与共的爱和真情也必定长存，所以大写的青春里不能缺少大写的家国情怀。

有人说得好：“思乡是本能，坚守是责任。” 因为我们对这个国家的爱并不抽象，在每一滴奋斗的汗水中，也在每一个前进的脚步里。“每个人奋斗的样子，构成了今天中国的表情和节奏。”每一位莘莘学子只有把自己的小我融入祖国的大我、人民的大我，让青春走出孤殇、孤芳自赏的小我，才能够与时代同步，与人民共命运，才会迎来一个经历、责任、担当而负重蝶变的耀眼青春。

你我向上，家国向前。

（作者系山东省高校网络思想政治工作中心特约研究员、山东财经大学教授）

(责编：李依环、岳弘彬)