原标题：吉林：百万学子一同为祖国祝福

【倡导国庆新民俗 打造爱国活动周】

“五星红旗迎风飘扬，胜利歌声多么响亮，歌唱我们亲爱的祖国，从今走向繁荣富强……”10月1日中午12点，长春科技学院十四舍与十五舍中间的甬道格外喜庆热闹。伴随着歌唱祖国的歌声，同学们纷纷在“礼赞新时代 庆新中国成立七十一周年”的条幅上签上自己的名字，并写下对祖国最真挚的祝福。

参加过“签名祝福祖国”活动后，长春科技学院2020级环境工程专业学生霍昕悦激动地说：“作为新时代青年学子，我的自信与梦想随国旗高高飘扬，祝福祖国母亲繁荣昌盛。”

长春科技学院党委书记陈延民介绍，除“签名祝福祖国”外，国庆期间，学校还组织开展了文艺演出、“爱国说”演讲等活动，旨在弘扬爱国主义精神、传承优秀传统文化、礼赞新时代。

吉林省中小学也纷纷行动起来祝福伟大祖国。9月28日早8点，在长春市第一〇三中学亚泰校区，英姿飒爽的护旗手迈着铿锵有力的步伐，护送国旗行进至升旗台。当嘹亮的国歌声响起，鲜艳的五星红旗迎着朝阳冉冉升起。这一天，长春市中小学同步组织开展“同升国旗 同唱国歌”主题升旗仪式，千所学校、百万学子一同向祖国致敬，为祖国祝福。

吉林市通潭实验学校学生们以“我和我的祖国”为主线，绘制了致敬祖国、祝福祖国的手抄报作品。鲜艳的五星红旗、雄伟壮丽的天安门、壮丽的祖国河山和欢乐幸福的笑脸栩栩如生，同学们用梦幻般的童心和五彩的画笔，描画出对祖国的美好祝愿。

国庆节之际，吉林省森林公安局露水河森林公安分局组织党员民警来到敦化市烈士陵园，缅怀革命英烈。民警代炳荣在参观后说：“作为捍卫人民利益的卫士，我们更要确保绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠，用实际行动报效祖国、回应人民群众的期待。”

吉林白山边境管理支队同样开展多种形式活动祝福祖国。临江新市边境派出所开展“我和国旗合个影”活动；长白经济开发区边境派出所邀请医疗巡诊队为辖区老红军进行健康体检；宝山边境派出所民警走进辖区敬老院慰问；二十一道沟边境检查站组建秋收帮扶小分队帮助群众秋收。他们用最真挚的语言抒发着对祖国的祝福，用实际行动践行着对祖国母亲的庄严承诺。（本报记者 任爽）

(责编：郝孟佳、王政淇)