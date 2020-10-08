武汉理工大学700名校友回校“省亲” 签下百亿元校企合作协议

长江日报讯(记者杨佳峰 通讯员邹星)10月7日上午，在后疫情时代武汉理工大学高质量发展战略合作暨合并组建20周年大会上，23位两院院士聚集一堂，700名校友回校“省亲”，校友企业现场签下105.67亿元校企合作协议。

武汉理工大学校长张清杰代表学校与中国船舶集团科技委主任吴晓光、东风汽车集团党委副书记杨青、招商局集团总会计师周松、中国中煤能源集团总经理彭毅、中国建材集团董事长周育先、中国交通建设集团副总裁裴岷山、中国航天科工集团第二研究院党委书记马杰、北京汽车集团副总经理蔡速平、安徽海螺集团副总经理何承发签署战略合作协议，与中国公路工程咨询集团等签署重大合作共建项目协议，与中铁十一局、金隅集团、天津港(集团)、福建交通运输集团、厦门钨业、当代集团签署全面合作协议，与中建七局、中信工程设计建设有限公司、京博集团、华为公司、湖北交投、上汽通用五菱、广西汽车集团、闻泰科技、泰晶科技签署重要科教项目合作协议。现场签约金额达105.67亿元。

研究生毕业于武汉理工大学的周育先表示，希望回母校能招纳更多校友来中国建材集团工作。

武汉理工大学党委书记信思金表示，大家用智慧碰撞出的火花为后疫情时代武汉理工大学的建设发展指明了方向，大家的鼎力支持为武汉理工大学砥砺前行增添了无穷的动力。

据悉，武汉理工大学还将举行合并组建20周年艺术教育成果展演、“十四五”发展规划战略咨询会、校友会理事会二届二次会议，开设行业论坛主论坛、分论坛和系列发展论坛，并围绕“双一流”建设与建材建工行业、汽车行业、交通行业未来发展，召开百余场高水平学术文化交流活动。

5月上旬以来，武汉理工大学以“融合奋进二十年 追求卓越绘新篇”为主题，通过举办系列活动，全面总结学校历经122年特别是合并组建20年来的办学成就和办学经验，合力谋划后疫情时代学校“双一流”建设和战略合作发展之路，努力推动学校在世界百年未有之大变局中激流勇进、开拓创新，续写“薪火相传、育才兴邦”的辉煌。

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