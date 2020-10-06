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北京市教委：垃圾分类知识普及 年内覆盖教育系统

2020年10月06日10:26  来源：北京青年报
 

垃圾分类知识普及 年内覆盖教育系统

北京市教委日前发布《北京市新时代教育系统爱国卫生运动工作方案》(以下简称《方案》)。《方案》明确，各单位年底前实现垃圾分类知识普及率达到100%；2021年，学校爱国卫生运动取得初步成效；2022年，儿童青少年体质健康标准优良率达到55%以上、15岁以上人群吸烟率低于20%。

为实现这些目标，本市将开展健康教育行动、传染病防控行动、校园环境改善行动、食品安全行动、节能光盘行动、垃圾分类行动、控制烟草行动、厕所革命行动、健康促进行动等九大行动。

《方案》要求，要强化“健康第一”的教育理念，倡导积极健康的生活方式，养成勤洗手、常通风、少聚集、科学佩戴口罩、保持社交距离、保护野生动物等健康行为，把健康教育渗透到教育教学及校园管理的各个环节、各个方面。进一步健全完善教育系统传染病联防联控、群防群治工作机制，全面落实师生员工晨午晚检及病因追查与登记制度，坚持预防为主，确保做到早发现、早报告、早隔离、早处置。有针对性地加强预防艾滋病工作。

要按照健康促进学校建设标准要求，进一步完善基础设施建设，保证充足、完好的洗手设施。按时对学校室内区域进行通风换气，加强对公共设施及地面、走廊、楼道、食堂、宿舍等重点区域进行清扫消毒。原则上每周开展一次校园大扫除，彻底清除积存杂物、废弃物、卫生死角，保持校园环境整洁干净。

同时，学校要做好学校食堂从业人员健康检查和监测，杜绝带病工作。做好食品原材料的采购、进货查验、贮存登记和加工制作等规范管理，做到所有原料来源可追溯，不得制售冷食类等高风险食品。重点做好学校食堂尤其是冷链食品原材料采购、餐食加工制作、食品贮存、分餐操作、留样操作和操作间环境卫生、餐具消毒及人员健康等环节日常管理。保证人员健康、食材安全、餐具洁净以及操作规范。

学校还要采取有力措施坚决制止餐饮浪费现象，积极倡导健康文明节俭的餐饮消费方式，切实培养节约习惯，着力营造浪费可耻、节约光荣的氛围。大力倡导节俭用餐、文明用餐，鼓励均衡营养、合理膳食，自觉践行“光盘行动”。切实加强公务用餐管理，把节约理念贯穿食堂就餐、公务活动用餐等各个方面，最大限度减少浪费。(记者 武文娟)

(责编：熊旭、杨光宇)
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