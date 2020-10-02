国庆小长假来啦 此处@考研人：看你的了

考研预报名刚刚结束，

如果小编没有猜错，

你一定在为自己的目标学校而努力。

深秋已来临，

这个冬季并不遥远。

奋斗的人儿最美，

不知你有没有感觉到，

虽然天儿一点点变凉了，

可心里复习备考的热乎劲儿却与日俱增呢！

国庆八天小长假

利用好了，

可是相当长的一段复习时间呢，

可以令你学习效率倍增。

过一个月后回头再看，

国庆节，

绝对会是你考研复习的分水岭。

啥也不说了，

考研的小伙伴们，

国庆假期，

以奋斗的姿态备考吧！

考研政治就意味着背背背吗？

掌握好大纲较重要。

依“纲”而行可以找清重点，

也可以摸清脉络，

不至于在复习的时候眉毛胡子一把抓。

同时，

买一本不要太厚但比较好的习题集也很有必要，

通过做题可以发现很多问题。

在这个过程中要不断对知识进行梳理，

在大脑中形成理论框架。

政治复习久了，

会习惯性地用发展的眼光看问题，

会全面地看待身边的事物，

不知不觉也为自己的学习生活提供了“方法论”指导。

英语复习是一个日积月累的过程，

走过四六级考试的你，

自然已经不缺乏复习经验。

一路走来，

谁又没陷入过一背单词就“abandon”的坑？

谁又会觉得那些长难句“So easy”？

至于英语学习方法，

找到适合自己的就好，

但前提一定是：坚持下去！

专业课的笔记都做完了吧？

面对这个并没有大纲的考试科目，

心里是不是很忐忑呢？

建议你可以从考研真题着手，

找方向、找侧重点。

当然也可以复习一些经典教材，

毕竟经典教材是对本学科知识的高度浓缩和概括，

在各自的学科领域中，

都有着良好的口碑。

对于考研的小伙伴来说，

国庆节假期更是一个调整状态的好时机。

在这个小长假里，

可以好好总结之前一段时间的备考状态，

分析自己的不足之处，

以更饱满的状态去迎接接下来的复习。

当然，

国庆假期的复习进度也不要赶太紧，

弦儿太紧会崩了心态。

适当放松是很重要的，

记得多给自己的复习时光创造一些惊喜。

考研让人成长。

这其中的滋味需要大家慢慢体会。

多年以后，

你一定会无比怀念这段有点苦的岁月，

这其中蕴含着拼搏的美好青春。

(责编：王欲然、马昌)