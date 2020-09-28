原标题：俞敏洪当乡村校长一年成绩单：普安一中本科上线率提升12％

2019年11月，新东方创始人俞敏洪来到贵州省黔西南州考察，并受聘为普安县第一中学名誉校长，希望和当地的老师们一起，通过至少三年的努力，让更多的农村孩子进入中国优秀的大学，同时帮助孩子们成长为快乐、身心健康、视野开阔的人。

这一年，俞敏洪积极履行校长责任，带领新东方老师通过双师直播课堂，持续为普安一中学生提供优质的教育内容，并对当地教师进行专业的教学培训。同时，他亲自为学生开展英语课和励志演讲，捐赠经典图书，组织骨干教师到新东方总部培训，资助教师出国游学……逐一兑现此前的承诺。

在当地老师和学生的共同努力下，9个月后，普安一中高考取得了喜人的成绩：883名参加高考的学生中，本科上线333人，上线率从去年的26％提升至38％，上升12个百分点。贵州医科大学、贵州民族大学、东北石油大学、西华师范大学、南京信息工程大学……很多从未出过大山的孩子们已经领到了录取通知书，奔赴四面八方，开启人生新的征程。

打造“量身定制”的双师直播课堂

普安一中，位于贵州省黔西南州普安县城，这所依山而建的乡村高中，有接近4000名学生在读，布依族和苗族学生占比超1／3，90％是农村孩子，建档立卡的贫困生1300多人，学生功课基础薄弱，优质师资长期欠缺。

为了改善该校薄弱的师资状况，俞敏洪当名誉校长后着手做的第一件事，就是联合情系远山公益基金会，在此前面向全校学生开展的双师直播课堂的基础上，针对即将冲刺高考的高三学生，提供更有针对性的帮扶方案：从10个高考科目中选拔新东方具有多年教学经验的老师、学科教研组长，定向为普安一中学生开展远程直播教学，与当地老师密切配合，共同帮助学生把成绩提上去。

双师课堂开课前，新东方老师组成的教研团队前往普安一中实地调研，深入了解当地的教学现状和师生诉求，确定帮扶方案。在此基础上，各科老师制定本学期的教学目标和教学计划，每周根据学情反馈精细化备课，并于周一到周日晚上进行网络直播授课。

新东方老师通过双师直播课堂为普安一中师生远程授课

拥有14年教学经验的新东方高中化学老师王伟春是支持普安一中的10位远程教师之一。在双师直播课开课前，他通过实地调研，发现当地教学存在几大问题：首先，复习进度慢；其次，老师教学方法不够先进，经常“就题讲题”，没有更多的知识拓展，第三，学生很盲目，不知道怎么学。

据此，王伟春迅速明确了教学思路：首先，减法教学，不浪费时间做特别难的题，而是着重于夯实基础、提升做题速度和正确率；另外，备课、讲课更为细致，每道题的每一步都详细讲解，“每讲完一道题，都在聊天区问学生听懂了没，如果只有一部分学生举手，就用另一种方法再讲一遍，要讲就要保证学生听懂、学会。”

同时，王伟春和普安一中化学老师组成教学小组，授课内容上互相配合，他负责讲重难点和解题方法，当地老师负责夯实基础，带着学生落实、练习。课前、课后，他也会和当地老师紧密对接，通过集体备课保持教学进度的100％同步，并通过习题反馈、试卷分析等，对学生开展更有针对性的辅导。

因疫情停课期间，为了避免学生的学习节奏中断，双师课堂“搬”到了手机上，新东方老师通过直播平台持续对普安一中高三学生开展全科学业辅导，努力将疫情对学生学习的影响降到最低。

从2019年11月到今年高考前，新东方老师一共为普安一中学生带来180堂直播课，另外举行了多场高考讲座和心理讲座。高考放榜，学生高考总分平均分比开课前月考成绩提升69．4分，理综平均提升36．1分，文综提升25．9分，语文提升24．3分……

“对比2019年高考，双师课堂教学的强劲效果明显展示出来，新东方老师们渊博的知识，卓越的视野，标准的授课模式深深吸引学生，帮助边远地区的孩子立下远大理想和宏伟目标，扎根课堂，努力学习，铸就成功的灵魂。”普安一中校长花兆丰表示。成绩的提升，是学生和老师共同努力的结果，其中，“一块屏幕”发挥了重要作用。

助力学生、教师全面成长与发展

除了利用双师直播课堂，让乡村教师在同步听课、集体备课的过程中提升教学、教研水平，在俞敏洪的推动下，新东方还联合情系远山公益基金会，通过建立乡村教师骨干团队、组织老师技能测试、师生同考、讲错题、同步备课教案等方式，把普安一中的教师培训推向深入。

在新东方老师的影响下，普安一中的老师开始着力打磨专业功底，并对课堂进行调整、创新。

“新东方老师的教学方法、教学理念，对学生的要求、指导，对自己的严谨，对我都有示范作用，我应该改变自己，往那个方向去。”普安一中一位高三英语老师感慨，乡村老师流动性较低，很多老师已经进入职业倦怠期，而且缺少培训机会，自我提升动力和条件不足，“现在学生有了对比，我们也得紧张起来，不能懈怠。”

此外，俞敏洪还利用一切资源，为普安一中教师提供开阔视野、提升自我的机会：2019年12月，选拔9名普安一中教师到北京，参加新东方全国骨干教师核心素养培训，观摩各学科优秀教师“赛课”，并与他们深入探讨、交流；2020年1月，资助普安一中老师赴新加坡、英国游学，让他们近距离感受异国文化，了解西方的教育理念和教学方式，将广阔世界“打包”带回给乡村孩子……

普安一中老师随新东方国际游学团赴英国交流学习

同时，俞敏洪不断为普安一中学生们补充精神食粮，捐赠了丰富的书籍，并亲自带来多场线上、线下讲座，传授英语学习方法、高考备考经验与心理准备，为他们加油鼓劲。

普安一中高考百日誓师动员大会上，俞敏洪远程为同学们送上祝福和鼓励

2020年5月，俞敏洪为普安一中铺设了5G网络，此后，来自新东方的优质教学内容可以更为清晰、流畅、高效地传递给普安一中的学生。

新学期，面向普安一中2021届高三学生的双师直播课堂已经开课，俞敏洪和新东方与普安一中的故事还在继续。未来，借助互联网、AI等科技的力量，更多创新的公益模式、优质的教育资源将持续落地，帮助更多寒门学子接受更好的教育，走向更广阔的人生。

(责编：实习生（唐努尔）、熊旭)