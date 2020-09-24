留学是一场自我挑战 在跨文化交流中了解世界

顿顿近照

汪七月近照



对于海外学子而言，留学是一场自我挑战。在这场挑战过程中，适应文化差异是绕不开的话题。

留学澳大利亚：

适应文化差异 完成自我挑战

杨 琳

兼职更快融入新环境

20岁生日刚过那一周，顿顿到澳大利亚留学。

让顿顿感到骄傲的是，除了学费和刚到学校3个月所需的生活开销，她没再向父母要过一分钱，这也是她留学之前希望做到的——自己赚生活费。为了实现这个目标，顿顿利用课余时间兼职赚钱，这也让她更快适应文化差异，融入新的环境。

顿顿一共做过3份兼职。第一份是在华人开的店里当前台，这就需要不断和顾客交流，但是顾客时不时蹦出的俚语成了交流的最大障碍。“俚语不能通过课本学习，只能在和当地人沟通的过程中学习。” 顿顿说，尽管自己听不懂，但还是积极与顾客交流，3个月后，掌握了不少当地俚语。

顿顿做的第二份兼职是奢侈品销售，这份工作让她了解到如何将工作和生活分开。“店员一般不加班，他们很珍惜下班后的时间。”顿顿说。

顿顿最喜欢的是第三份兼职——负责为学校的到访者介绍澳大利亚以及学校等的情况。“因为我很喜欢自己就读的学校，喜欢它带给我的东西，所以我很乐意和其他人分享自己的感受。”顿顿说。

如今，顿顿依旧喜欢分享她在澳大利亚学习、生活的趣事，也常在社交平台上分享自己制作的关于中澳文化差异的小视频，希望通过自己的方式，让更多人了解中国文化。

迈出勇敢交流第一步

留美学子汪七月很喜欢分享她的留学生活。很难想象，如今视频中善于表达的她与大一刚来时那个害羞、不说话的女生是同一个人。“记得有一次两个小时的小组讨论，我大概只说了三四句话。”她回忆说。

汪七月认为，导致发言少的原因并非语言问题，而是进入新环境的不知所措。幸运的是，她遇到的外国同学都很友好，如果哪次她表达得比较多，大家会表扬她，这让她提升了自信。“他们也不会因为我的语法错误而打断我，这样我就有勇气多发言。”汪七月说。

在美国学习生活多年的汪七月，明显感受到了中美课堂差异，比如在国外学习，自律很重要，因为老师不会过多地督促你；上课氛围非常放松，有问题可以随时举手提问……这种学习环境，让汪七月变得更加独立自律，也让她开始在课堂上主动与老师互动。

根据自己的经验，汪七月建议，可以利用国外社交软件扩大交流面，正如她在视频中所说：“不要局限于只和中国人玩，要迈出与外国人勇敢交流的第一步。”

留学加拿大：

“你今天过得怎么样”怎么答？

孙嘉熙

对于习惯了国内社交方式的“留学新人”来说，就读加拿大的大学必须要适应“预约文化”。

笔者在加拿大第一年就读时，因为选课的原因无法在注册办公室完成，工作人员建议笔者联系系主任。找到系主任后，她说：“这件事情比较严肃，需要专门花时间来处理。我今天安排满了，我们可以约个时间。”最终约在3天后详谈。

这样的“预约文化”并非只在校园中出现。从办理银行卡到领取驾驶证和就医，都需要提前预约，需等待几天甚至两三周。“预约”的好处在于最大程度上完善了双方的交流体验，弊端在于耗费较多的等待时间。因此，留学生需要熟悉并适应这种交流模式，并且需为此预留出足够的等待时间。

在社交领域，另一个让很多留学生有切身感受的是“礼貌性问候”。我和身边的朋友几乎每次去超市或者商铺，在付款时总是能听到这样的寒暄：“今天的天气真好，不是吗？”“你今天/最近过得怎么样？”“希望你心情愉快。”因为和国内的交流方式有差异，我在初次接触这类问候时颇为不适应，因而多选择用一两个单词进行简单回应。

但有一次，在我碰到类似问题时，因为当时压力较大，并没有简单地回复对方“好”或“不好”，而是如实说出了自己心中的焦虑。对方听完我的倾诉以后，表现出同情之余还有一点惊讶，他说：“看来你最近的生活不是很如意，但是很抱歉，我没有时间再听了。”

后来和当地朋友交流起此事，我才意识到这类“亲切式寒暄”属于加拿大人日常交流、特别是陌生人之间交流的一部分，属于社交中的基本礼仪。因此，如果把每次寒暄都认真看待，往往并不会达到很有意义的交流。当然，凡事皆有例外，如果对方确实表示愿意倾听，也可以说出烦恼以回馈对方的善意。因此，在遇到类似问候时可以根据实际场合随机应变。

在校园生活中，留学生还需适应社交模式的转变。尽管很多学生会选择同一个专业，但是因为加拿大大学中选修课的比例高等原因，造成了学生一起交流的机会不多。

中国留学生多数习惯有一个稳定社交、可以每天都见面的群体，在陡然面对个体化社交时往往感到力不从心。这种不适应，再加上留学生原本就存在的语言差异、生活方式变化等因素，容易导致情绪陷入低落，进而影响学业和生活。对此，一个有效的方法是在学校中多结识几位可以互相排忧解难的知心朋友，同时考虑到文化氛围的不同，也可以先在华人圈中拓展人脉，向前辈询问经验，把社交压力保持在可控范围内。

(责编：郝孟佳、马昌)