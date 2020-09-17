人民网>>教育>>滚动新闻

新学期护眼装备:眼镜、滴眼液和护眼台灯位列前三

2020年09月17日08:53  来源：中国青年报
 
原标题：新学期护眼装备:眼镜、滴眼液和护眼台灯位列前三

新学期，很多家长除了要给孩子准备学习和生活用具，还要重点准备护眼装备。上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对1505名中小学生家长进行的一项调查显示，眼镜（40.5%）、滴眼液（40.1%）和护眼台灯（37.4%）是受访家长为孩子准备的三大护眼装备。

新学期护眼装备，眼镜、滴眼液、护眼台灯位列前三

广东深圳某私企职员王萱（化名）的女儿上初一，最近验光发现近视150度，不得不配了副眼镜。考虑孩子平时一学习起来就不爱出门活动，她专门给买了简易的眼部按摩仪，足不出户也能缓解眼疲劳。“女儿正是长身体的年纪，一年一个身高，还给她买了能调节高度的学习桌”。

山东全职妈妈刘程程（化名）的儿子上小学四年级，这半年视力保持得不错，她觉得与平时多带孩子进行室外活动有关，“我和他爸爸也给他的卧室换了护眼顶灯和台灯，专门买了小绿植摆在书桌上，养眼还能保持好心情”。

北京某品牌眼镜店验光师张辉（化名）表示，开学前后来配镜的学生明显比平时多，“有的是复查视力，有的是新患近视。第一次配眼镜的学生中，我感觉小孩子的数量比往年要多一些”。

调查显示，眼镜（40.5%）、滴眼液（40.1%）和护眼台灯（37.4%）是受访家长普遍为孩子准备的护眼装备。其他护眼装备还有：蒸汽眼罩（29.7%）、眼部按摩仪（28.6%）、缓解疲劳眼敷贴（25.8%）。仅6.7%的受访家长表示没有准备任何装备。

71.4%受访家长会多带孩子进行室外活动和锻炼

“我女儿平时学习时，眼睛会不自觉离书本过近，提醒后过一会儿又恢复原样，坐姿习惯不好。新买的学习桌据说能矫正坐姿，预防和缓解近视，希望有用。”王萱表示，女儿自己知道学习，不用多操心，她的任务就是多带孩子出门活动，登高望远。

刘程程也表示，新学期她仍然会注重孩子的室外活动和户外锻炼，同时也给孩子使用电子产品把好关，“男孩会比女孩更关注游戏，他班上也有同学玩，免不了互相影响，我会多提醒儿子沉迷游戏的危害。我还让他爸爸不在孩子面前玩手机游戏，也尽量控制孩子接触电子产品的时间”。

“大自然是最好的视力保护伞，家长要多带孩子进行户外运动。这样视野更开放，眼球能接受充足的自然光，能有效缓解近视的发展。而且它最天然，还不收费。”张辉说。

为保护孩子视力，71.4%的受访家长会多带孩子进行室外活动和户外锻炼，64.9%的受访家长会帮助孩子合理安排课外学习时间，58.4%的受访家长会督促和培养正确坐姿、用眼习惯。其他还有：在学习上少给孩子施加压力（38.1%），有针对性地管理和约束孩子电子产品使用（36.2%）。（记者 杜园春）

(责编：郝孟佳、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

人民网评：开学第一天，祝福中国！ 课堂响起琅琅书声，球场重现龙腾虎跃，曾经暂时停摆的世界，从此真正生动并灿烂起来。 【详细】

原创报道|

王树国：46万导师 如何做好研究生成长成才的引路人 导师既是研究生学术道路的指导者，也是价值观塑造的引路人。如何打造一支高水平、高素质的研究生导师队伍？首期“研究生教育发展新图景”系列报道，我们对话西安交通大学校长王树国。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved