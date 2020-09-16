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改变校园餐饮浪费 让孩子明白“你浪费的，不只是一个馒头”

2020年09月16日09:00  来源：光明日报
 

9月8日，河北省石家庄市东马路小学学生在食堂用餐。新华社记者 王晓摄

“节约光荣、浪费可耻”，相信这道理从开蒙之际，就伴随每个学生成长。无论是“粒粒皆辛苦”还是“积少成多、涓滴入海”，这道理存在于古诗中、民间故事中、民俗俚语中，是成长记忆，也是民族记忆。

然而，在校园这个“学知识、讲道理”的知识殿堂，浪费现象并没有减少，甚至“触目惊心”。为了改变校园餐饮浪费的乱象，教育部近日发布《“制止餐饮浪费 培养节约习惯”行动方案》（以下简称《方案》），要求大中小学校大力培育“厉行节约”的校园文化，推动光盘常态化。

食育：“一个馒头”背后是什么

校园为何成为浪费的重灾区？为什么一些关于节约的知识道理无法产生良好的效果？今天的孩子需要怎样的食育？中科院地理科学与资源研究所副研究员刘晓洁认为，食育的第一步，就是要想清楚食物背后的价值。

在食物匮乏的时期，爱惜粮食是一种本能。然而在生活条件越来越好的今天，不少人对食物背后的价值缺少正确认识。“目前有这样一种误区——食物是我自己花钱买的，我扔掉不算浪费。实际上，就拿一个馒头来说，你浪费的，不只是馒头本身。馒头从麦子成熟到走上餐桌，有多道工序，即使它的标价覆盖掉了此前的成本，那么被浪费之后呢？这个馒头被作为垃圾处理，无论是填埋还是回收，这背后的代价将比成本高出很多，这是实实在在的投入，它带来的后续影响和每个人息息相关。”刘晓洁告诉记者。

食育，正是此次《方案》的重点。《方案》指出，要根据教育教学规律和不同年龄段学生特点，把勤俭节约内容有机融入高校思想政治理论课、高校形势与政策教育宣讲、中等职业学校思想政治课程教学、中小学德育课程、幼儿园习惯养成等教育环节之中，在高校哲学社会科学课和中小学语文、历史、生物、化学等课程中深入发掘教育资源，鼓励探索开发地方和校本相关课程。

目前的校本课程中，食育或多或少存在形式单一的问题。中国人民大学后勤集团总经理宋大我认为，要改进食育教育的形式，还要增进“人和食物之间的情感联系”。人民大学曾有一道广受欢迎的网红点心青团，就利用了这一规律。“我们请艺术专业的学生为点心绘制包装，请文学专业的同学为点心命名，于是，青团有了非常美的名字，蛋黄肉松馅的叫‘此心千瓣’，荠菜馅的是‘千里寄’，红豆馅的叫‘此物最相思’。至此，青团有了‘灵魂’和‘乡愁’。这样的食育就入脑入心了。”宋大我说。

记者注意到，《方案》对不少学校的个性化食育实践做了总结归纳，指出要利用校园活动和社会实践的机会，组织学生走出课堂，“让学生切身感受食物的来之不易”。

创新：把复杂的问题简单化

学校是培养节约习惯的主战场。在这个战场上，首都师范大学附属房山学校校长景文忠的经验是，把复杂的问题简单化。

景文忠告诉记者，他的第一个做法是把随处可见的垃圾桶“撤掉”，让学生开动脑筋“减少浪费”。同时，把食堂菜品的“色香味”放在“营养健康”之前，“先谈好吃，再谈营养，让学生爱上吃饭。”景文忠说。他们还放弃了让食堂大师傅盛饭的做法，改为学生自己盛饭，“大师傅盛饭的特点是，每个菜都盛。孩子自己盛饭，吃多少盛多少，想吃什么盛什么，这样浪费的现象一下子少了。”

口味的创新、就餐形式的创新，此次也被写入了《方案》。而且，深受孩子们喜爱的各样小吃也将在食堂立足。《方案》提出，要不断提升餐饮从业人员的技能水平，改进烹饪工艺，推行一料多菜、一菜多味。并通过菜品创新、传统节日食品和风味小吃进校园，建立符合师生多样化口味的餐饮保障体系。

宋大我告诉记者，在人大食堂，有“末位菜”制度。食堂通过数据调查，把“少人问津”的“末位菜”请出食堂菜单。技术的创新也是此次《方案》的亮点，《方案》指出，各学校要利用大数据手段分析峰谷人数和用餐习惯，加强服务互动，掌握师生菜品满意度，及时调整菜品，以此减少食物浪费。

长效：将“厉行节约反对浪费”作为师生评优重要参考

景文忠告诉记者，老师管得严厉的时候，学生的浪费现象“好转大半”，但是也会出现“管一下，好一点”的弹簧效应。如何形成长效机制，是专家和师生们要重点考虑的问题。

《方案》指出，要在绿色学校创建的大框架下，制定具体管理制度和办法，构建学校餐饮节约立体式、全方位制度体系。学校要编制餐饮节约年度工作计划，建立餐饮节约考评制度，将“厉行节约反对浪费”的表现纳入师德师风和学生综合素质评价中，作为师生评奖评优的重要参考。

未来，“文明就餐监督员”将在各校上岗。《方案》指出，将安排专人加大食堂就餐巡视力度，建立以教师和学生为主体的文明就餐监督员志愿者队伍，加强自我管理和自我监督。在中小学、幼儿园，集中用餐陪餐制度将被落实。

“在学校养成的好习惯，在家庭中也要落实下去。因此，我们还要建立家校共育的机制，真正让节约成为习惯。”景文忠说。而加强家校合作，强化家庭教育，引导家长与学校共同纠正学生的不良饮食习惯也被写入了《方案》。“在多方合力下，节约将真正成为伴随孩子一生的良好习惯。”景文忠最后说。（记者 姚晓丹）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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