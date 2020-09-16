原标题：大学生就业仍需重点关注

国家统计局最新数据显示，随着经济复苏，今年我国的就业形势总体改善，但是压力仍很明显，尤其是以大学生群体为代表的重点群体。

4月，全国城镇调查失业率达到6%的高点，之后开始下降，8月降至5.6%。9月15日，国家统计局新闻发言人付凌晖表示，1-8月，全国城镇新增就业781万人，与上年同期相比，少增203万人。8月，全国城镇调查失业率为5.6%，比上月下降0.1个百分点。

其中25-59岁人口调查失业率为4.8%，比7月下降0.2个百分点。31个大城市城镇调查失业率为5.7%，比7月下降0.1个百分点。8月，全国企业就业人员周平均工作时间为46.8小时，与7月持平。

上海财经大学中国公共财政研究院副院长于洪表示，城镇调查失业率持续下降，特别是主要就业年龄群体失业率下降，反映出我国经济从疫情影响中逐步恢复。企业就业人员周平均工作时间连续3个月超过46小时，说明企业复工情况良好。

近段时间，政府大力推动灵活就业和新型就业，积极发展平台经济，为改善就业创造了良好条件。从就业重点人群来看，8月外来农业户籍人口调查失业率是5.4%，比上个月下降了0.3个百分点。

“但今年无论是总的城镇失业率，还是各人群的失业率，都明显高于去年同期。”付凌晖坦言，今年就业压力仍很大，特别是大学生群体，由于疫情影响，很多大学生在找工作时，面临时间仓促的问题。

数据显示：8月，20-24岁专科及以上学历人员的调查失业率比上年同期高了5.4个百分点。付凌晖说，从过去的经验看，7月的调查失业率比较高，因为大学生集中进入就业市场，到了8月一般都会出现回落。但是今年由于疫情的影响，高校毕业生失业率在8月份还有所上升，说明就业的压力确实比较大。

付凌晖说，随着经济恢复、稳就业力度加大，就业保持稳定还是有基础的。“我们要进一步落实好党中央、国务院的决策部署，推动经济的持续复苏，着力加强对重点群体的就业扶持政策，保持就业的总体稳定。（记者 张均斌）

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