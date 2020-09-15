环保开学季，从包好书皮开始

一些学校鼓励孩子自己动手，用旧布、报纸等做书皮，还引导孩子选择可重复使用的塑料书皮，减少对环境的压力

教科书、作业本，都要包上书皮；除了要在书本上包一层纸书皮，外面还要再包一层透明塑料书皮——又到开学季，一些学校在准备相关工作时，对包书皮的材质、规格等提出了要求。

包书皮由来已久，意在保持书本的干净、整洁，出发点是好的，但要是完全要求统一，就需要推敲了。

早年，大家都是用家里的旧挂历、废画报等当书皮，自己动手裁剪给书本穿件“外套”，既锻炼了动手能力，又能旧物利用。而且，包书皮的过程也充满仪式感，意味着新的学期、新的开始。如今，文具店、电商等购买渠道中，各种材质、规格的书皮应有尽有。对于老师来说，也倾向于学生购买统一规格的书皮，为的是整齐划一。然而，购买现成、统一的书皮，方便是方便了，但也带来了一些问题。

比如目前使用较多的自粘式塑料书皮，其设计特点就决定了只能是一次性使用为主。按照每名学生每学期使用10张塑料书皮计算，一所学校每学期使用的塑料书皮，数量也是非常可观。等学期结束，这些使用过的书皮，就会被丢弃，成为难以降解的“白色污染”。

现在学校普遍重视生态环保教育，相关理念日渐深入人心，许多孩子幼儿园时就知道“垃圾分类”“节能环保”的道理。但行胜于言，如果不把理念落实到行动中，环保教育的效果就会打折扣。为此，教育部等四部门曾专门发文，要求学校不得强制学生使用塑料书皮，尤其不能使用有问题的塑料书皮。

值得肯定的是，也有一些学校在包书皮这件事情上鼓励孩子以自己动手为主。据媒体报道，在长沙的一所小学，就有美术老师教孩子们用旧布、报纸等材料，自己设计封面、自己来包书皮，在锻炼孩子动手动脑能力的同时，还减少了浪费。期待这样的学校越来越多，鼓励、容许多样化、个性化的风格，让孩子们能有更多创造、想象的空间；也可以引导孩子选择可重复使用的塑料书皮，减少对环境的压力。

新学期到了，不妨从包书皮入手，让孩子们真正体验到“环保开学季”。

《 人民日报 》（ 2020年09月15日 14 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)