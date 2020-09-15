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多方支持下，福建两位残疾人顺利求学、努力成才——

教育如灯 照亮人生（关心救助残疾人③）

本报记者  刘晓宇

2020年09月15日08:23  来源：人民网－人民日报
 

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陈永申从小丧失听力，进入聋哑学校求学。在学校里，他的舞蹈才能被充分发掘，不仅获得多个奖项，最终还回到学校成了一名舞蹈特教老师。张德茂自幼患有全身性骨骼畸形，因身材感到自卑。后来他考入大学，在辅导员的支持和同学的鼓励下积极组织参与集体活动，在导师的教导下进行科学研究。在政府、学校、老师、同学的支持帮助下，他们努力成长成才，实现人生价值。 

陈永申——

聋哑学校求学

成了舞蹈教师

在福州市聋哑学校一间形体教室里，舞蹈老师陈永申正在给12个孩子上律动课，压腿、拉肩、伏卧、撩步，一系列动作专业而娴熟。与平常舞蹈课堂不同的是，这堂舞蹈课没有任何配乐，一板一眼的训练节奏，全靠陈永申自己摸索把握。

见到记者，陈永申直了直腰板，用手语讲述起自己的成长经历：“我是一名老师，我的专业是舞蹈……”校长李朝霞实时翻译给了记者。在过去的16年里，作为中国残疾人艺术团的成员，陈永申已经屡次在国际舞台上一展身姿。

陈永申出生于1985年，自小在福州市连江县长大，在3岁时因药物中毒丧失了听力，因听力障碍无法接受正常教育。直到8岁时，父亲找到了连江县特殊教育学校，陈永申才开始了求学生涯。

“因为听不到路上的情况，妈妈每天都接送我上下学，直到2002年我转到了福州市聋哑学校读书。在这里，我感受到了家的温暖。”2005年陈永申参演学校的编排舞蹈《踏响青春》，荣获“福建省第七届残疾人艺术汇演”一等奖，随后又获得“第六届全国残疾人艺术汇演”广东赛区优秀奖。正是在这个时候，陈永申被中国残疾人艺术团看中，选调到北京集训。

“我非常珍惜这难得的机会。尽管恢复柔韧时那剧烈的疼痛让人难受，一连学习几个新舞蹈让我不知所措，但我知道只要坚持便能成功，再苦再累我都要坚持。”2008年北京残奥会开幕式上，舞蹈《永不停歇的舞步》惊艳亮相。陈永申作为伴舞演员，站在了全世界的舞台上。

“2010年从残疾人艺术团退役后，我还是选择回到这所学校当老师，因为这里就是我的家。我想帮助更多像我一样的孩子快乐成长。”陈永申一脸笃定地表示。

谈起学校未来的发展，李朝霞很有信心。近几年，李朝霞在学校力推实行综合实践课程。每周三下午，全校学生按照兴趣分班，漆画、软木画、计算机、户外球类、音乐、烹饪等，保证每一个课程都有专业老师教，每一个学生都有自己归属的兴趣班，“相比于专业技能，我们更希望教给孩子们的是一种积极乐观的人生态度。”

福州市聋哑学校是一所全免费的公益类特殊教育学校。“福州市教育局给我们的帮扶力度很大，校园环境的改善提升，都靠政府拨款。”李朝霞说。

在教师待遇方面，福州市教育局给予了一定的政策倾斜，每个特教教师每个月会有额外的千元补助，“让老师留得住，学校才能有更好的发展。”李朝霞说。除此以外，在校学生每人每年还能获得补助9500元左右，而且生活用品一应俱全。这为不少贫困家庭减轻了经济负担。

张德茂——

老师同学关心

融入大学生活

“我现在能够自强自立，要感谢从小到大一路走来，老师同学们的帮助和鼓励！”在厦门大学信息学院的一间教室里，张德茂对记者说。

张德茂出生于福建福清市。刚满月时，父母就发现他的身材“好像太小了一点”。医生告诉他们，这是一种极其罕见的全身性骨骼畸形，“没有太好的治疗办法，只能在家由父母照顾着长大。”

回忆小时候，张德茂最深的感受便是经常性的疼痛和同龄人异样的眼光：“因为骨骼畸形，动弹、行走都能感觉到骨头之间的摩擦。”8岁之前，张德茂还不会走路，每逢换季，总要疼上几天，让他苦不堪言。同时，来自同村小伙伴的眼光，让他总感觉自己与旁人不同。“小时候大家都不懂事，有些孩子对我的身材指指点点。我也感到难受，只能更加努力地读书。”张德茂说。

2015年9月，张德茂进入福州大学读本科。在这里，他第一次见到了来自全国五湖四海的同学。“刚一入学，办运动会、参加军训，其他同学都在班级里各显神通，让我感到了些许自卑。”他不出门、不交往，多日躲在宿舍，让辅导员林敏颇为着急：“总这么下去不是办法，得让这个小伙子活跃起来！”

转眼就是中秋节，林敏特意找到张德茂：“德茂，咱们班级要组织中秋晚会，老师们决定把这个任务交给你，希望你圆满完成！”看着辅导员坚定的眼神，本来要拒绝的话语，到了张德茂的嘴边便不由变成了：“我尽力！”

紧接下来的连续两周，他忙得脚不沾地。没有演员，张德茂就走出自己的宿舍，一间一间地去其他宿舍楼敲门，“同学，来参加一下晚会吧？”成为他那段时间的口头禅；没有音响设备，张德茂尝试着走出校门，主动和演艺公司商谈租赁事宜……

“但愿人长久，千里共婵娟……”随着音乐结束，中秋晚会圆满落幕。张德茂不负众望，办了一场成功的晚会。“德茂，好样的！”“德茂，你是我们的榜样！”这个时候，张德茂欣喜地发现，眼前的班级同学，让他感到十分亲切。面对更多的集体活动，他也鼓起了勇气：“有了经历，就有了经验，过得了自己这一关，什么关也不用担心！”

之后的社团活动、学业竞赛，张德茂都积极参与。大学四年，他获得各类奖项19个，成为学校里的“风云人物”，并当选为班级党支部书记，2018年还获得了“中国大学生自强之星”提名奖。

“在大学本科时，老师同学都很尊重我。”辅导员隔三差五的关怀、同学们的日常照顾，细心的张德茂总能察觉到，心里也很感动。如今的张德茂，已经是厦门大学信息学院的一名硕士研究生。去年，他成为图像与视频处理实验室的一员，在导师曲延云的教导下，开始着手研究课题，并作为队长带队参加全国人工智能大赛等重大赛事。

“老师们不辞辛苦地帮助我。我经常在深夜收到老师的修改反馈，最终让我在科研方面有所突破。”张德茂说。

“张德茂同学入学以来，主动承担了班级的很多工作，自信乐观，还会主动将助学金让给家庭困难的同学。”厦门大学信息学院辅导员蔡婧蓉介绍说。被问及让出助学金的原因，张德茂说：“我的家庭条件不是很困难，助学金给更需要的同学比较合适。同时我也希望通过自己的努力来改变生活，真正自立自强。”

谈及未来的规划，张德茂信心满满：“希望将来能够靠自己的努力找到一份好工作，成为一名算法工程师，或是开发工程师。”

《 人民日报 》（ 2020年09月15日 13 版）

 

(责编：郝孟佳、熊旭)
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