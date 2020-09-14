北京初中学业水平考试23日首考 8科成绩计入中招录取成绩

原标题：初中学业水平考试23日首考

明年，本市中招施行新模式——初中毕业考试和高中招生考试“两考合一”，实行初中学业水平考试，《义务教育课程设置实验方案》所设定的全部科目纳入考试范围。中招时，初中学业水平考试中，8科成绩计入中招录取成绩，明年中招录取满分660分。本月23日，初中学业水平考试首考开考，进行生物、地理科目考试。

实验操作成绩拟纳入录取

初中学业水平考试主要衡量学生达到国家规定学习要求的程度，考试成绩是学生毕业和升学的基本依据。《义务教育课程设置实验方案》所设定的全部科目纳入考试范围，包括语文、数学、外语、道德与法治、历史、地理、物理、化学、生物、体育与健康、艺术（音乐、美术）、综合实践活动（信息技术和劳动技术）12门。

语文、数学笔试考试时长分别为150分钟和120分钟。外语听力和口语考试与笔试分离，笔试时长90分钟，听力和口语考试时长30分钟，学生在九年级（初三）有两次听力和口语考试机会。道德与法治、历史、地理、物理、化学、生物6科，采用笔试与参加实践活动相结合的方式，每门科目笔试时长均为70分钟。

实践活动包括开放性科学实践活动和综合社会实践活动。学生在初中三年完成10次开放性科学实践活动，每次计3分，满分30分。成绩除以3，分别计入物理、化学、生物3科学业水平考试成绩。学生还要在每学年完成10次综合社会实践活动，共30次，每次计1分，满分30分。成绩除以3后四舍五入取整，分别计入道德与法治、历史、地理3科学业水平考试成绩。体育与健康采用现场考试和过程性考核相结合的方式；艺术（音乐、美术）依据学生平时表现和综合测评确定成绩，综合实践活动（信息技术和劳动技术）依据学生实际操作能力确定成绩。市考试院透露，2023年前将实验操作纳入初中学业水平考试，考试成绩纳入高中阶段学校招生录取依据。

12门全合格才可毕业

初中学业水平考试成绩以原始成绩和等级成绩呈现，原始成绩主要用于中招录取，等级成绩主要用于毕业认定和自主招生。初中学业水平考试所有科目合格方可毕业。

语文、数学、外语、道德与法治、历史、地理、物理、化学、生物9门科目由全市统一命题、统一考试、分区评卷。语文、数学、外语3科分值均为100分，外语笔试分值60分，听力和口语考试分值40分。道德与法治、历史、地理、物理、化学、生物6科分值均为80分，其中笔试分值70分，实践活动分值10分。体育与健康分值40分，其中现场考试分值30分，过程性考核分值10分。

等级成绩依据原始成绩划定，由高到低分为A、B、C、D四个等级。其中C等及以上为合格，D等为不合格。每门科目成绩达到满分的85%（含）以上为A等，满分的70%（含）至满分的85%为B等，满分的60%（含）至满分的70%为C等，满分的60%以下为D等。艺术（音乐、美术）、综合实践活动（信息技术和劳动技术）考试成绩以等级成绩呈现。

部分科目可择优计入中招

中招录取时，在12门初中学业水平考试科目中，确定8门，将原始成绩计入中招录取总成绩，满分为660分。其中语文、数学、外语、体育与健康、道德与法治、物理6门成绩必须计入；按照文理兼顾原则，在历史和地理中择优确定1门、在化学和生物中择优确定1门计入。校额到校招生采用校内选拔方式，综合素质评价要达到B等，录取总成绩要达到570分。往届生参加录取时，录取总成绩减5分后录取。

9月23日，本市八年级（初二）将迎来初中学业水平考试地理、生物科目考试。北京教育考试院表示，八年级在校学生都要参加考试。如果未参加本次考试，要在明年参加，成绩用于毕业，不计入中招录取。往届生和未在八年级参加本市地理、生物2科考试的应届生，中招录取时，计入历史、化学两科成绩。

初中学业水平考试“随教、随考、随清”。综合实践活动（信息技术和劳动技术）学完即考。体育与健康、艺术（音乐、美术）考试安排在九年级（初三）第二学期，语文、数学、外语（笔试）、道德与法治、历史、物理、化学考试安排在九年级（初三）第二学期末。

外省回京考生要按年级参加本市中招录取相关科目初中学业水平考试。往届生只能参加语文、数学、外语、道德与法治、历史、物理、化学、体育与健康学业水平考试。（记者 牛伟坤）

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