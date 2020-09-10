开启建设教育强国历史新征程

教育是国之大计、党之大计。“十三五”时期，以习近平同志为核心的党中央高度重视教育工作，始终把教育摆在优先发展的战略地位，开启了加快教育现代化、建设教育强国的历史新征程。教育系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面落实党中央决策部署，教育总体发展水平进入世界中上行列，人民群众教育获得感明显增强，中国教育国际影响力和竞争力明显提升。

全面落实党中央决策部署，教育事业谱写新篇章

加强党对教育工作的全面领导，教育系统成为坚持党的领导的坚强阵地。教育系统点多线长面广、规模庞大，是培养社会主义建设者和接班人的主要渠道，是党的意识形态工作的重要阵地。加强党对教育工作的全面领导，牢牢把握社会主义办学方向，是我国教育事业发展第一位的问题。“十三五”时期，教育系统坚持把党的政治建设摆在首位，以政治建设为统领全面加强教育系统党的建设，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，营造风清气正的政治生态和育人环境。全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想进学术、进学科、进课程、进培训、进读本，用马克思主义中国化最新成果铸魂育人。31个省（区、市）和新疆生产建设兵团成立党委教育工作领导小组，党领导教育工作的体制机制更加健全。各级各类学校党建工作制度化、规范化、科学化水平不断提高。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，干部师生教育报国的自觉和本领不断增强。严格落实意识形态工作责任制，敢抓敢管、善抓善管，旗帜鲜明反对错误观点。

全面落实立德树人根本任务，德智体美劳全面培养的体系加快构建。“十三五”时期，教育系统认真贯彻落实习近平总书记提出的“六个下功夫”要求，聚焦人才培养体系薄弱环节，有针对性地抓重点、补短板。深化新时代学校思想政治理论课改革创新，构建循序渐进、螺旋上升的大中小学思政课一体化育人体系。将价值塑造、知识传授、能力培养融为一体，全面推进课程思政建设。全面落实教材建设国家事权，严把教材政治关、质量关。深入开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史教育，引导学生树立高远志向，在民族复兴征程中创造青春业绩。面对突如其来的新冠肺炎疫情，教育系统干部师生积极投身抗疫斗争。习近平总书记给北京大学援鄂医疗队全体“90后”党员的回信是对青年大学生的充分肯定。聚焦破解“小胖墩”“小眼镜”问题，加强和改进学校体育美育，大力发展校园足球。完善劳动教育课程体系，广泛开展劳动教育，历练学生艰苦奋斗精神和本领。治理校外培训机构，完成线上培训机构排查整改，大幅削减面向中小学生的竞赛，努力解决“三点半难题”，为学生健康成长营造良好环境。

教育普及水平实现历史性跨越，有力推动从人力资源大国向人力资源强国迈进。人力资源是经济社会发展的第一资源。2019年全国各级各类学校53.01万所，在校生2.82亿，各级教育普及程度达到或超过中高收入国家平均水平。学前教育毛入园率达83.4%，九年义务教育巩固率达94.8%，高中阶段教育毛入学率达89.5%。完成高职扩招任务，高等教育毛入学率达51.6%，进入普及化阶段。全民终身学习的现代教育体系初步建成，学习型社会建设取得重要进展。2016—2019年，高校毕业生累计达3200多万，中高职毕业生累计达3400多万。2019年劳动年龄人口平均受教育年限达10.7年，新增劳动力中有50.9%接受过高等教育，平均受教育年限达13.7年。

坚决完成教育脱贫攻坚目标任务，为全面打赢脱贫攻坚战奠定基础。扶贫必扶智，治贫先治愚。教育是阻断贫困代际传递的重要途径。在脱贫攻坚战中，教育系统尽锐出战，最大限度调动资源，最大程度动员力量，落实“义务教育有保障”和通过“发展教育脱贫一批”。强力推进控辍保学，建档立卡贫困学生失学辍学问题得到历史性解决。全国99.8%的义务教育学校办学条件达到“20条底线”要求，95.3%的县实现义务教育基本均衡。5年来，安排“特岗计划”教师42.8万人，乡村教师生活补助政策惠及中西部8万多所乡村学校近130万名教师，推动城镇优秀教师、校长向乡村学校流动，农村教师队伍素质整体改善。5年来，资助各类家庭经济困难学生3.9亿人次，农村义务教育学生营养改善计划惠及4000万农村学生，85%的义务教育阶段随迁子女在公办学校就读或享受政府购买学位服务，残疾儿童少年入学率达93%，重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划累计招生近52万人，困难群体受教育权利得到更好保障。大力实施推普脱贫攻坚，加大青壮年农牧民普通话培训力度，提升其就业创业能力。创新部省合建新模式，在尚无教育部直属高校的省份重点支持建设14所高校，支持中西部高等教育改革发展。

坚持把高质量作为发展主线，教育支撑、服务、引领能力不断增强。“十三五”时期，教育系统立足服务国家区域发展战略，纵深推进以雄安新区、粤港澳大湾区、长三角、海南自贸区、“一带一路”和中西部地区“四点一线一面”为重点的区域教育创新试验，形成点线面结合、东中西呼应的新时代教育发展空间格局。完善现代职业教育体系，“1+X”证书制度试点、双高计划、本科层次职业教育试点等重大改革有序推进。深化产教融合、校企合作，企业深度参与协同育人成效明显。以“回归常识、回归本分、回归初心、回归梦想”为基本遵循，加快建设高水平本科教育，全面提高人才培养能力。加快新时代研究生教育改革发展，“双一流”建设成果初显。聚焦关键核心技术“卡脖子”问题，实施高等学校基础研究珠峰计划，促进科技成果转移转化。高校聚集60%以上的全国高层次人才，承担60%以上的国家基础研究和重大科研任务，承建60%的国家重点实验室，获得60%以上的国家科技三大奖，产出一批具有国际影响力的标志性成果，有力推动了创新型国家建设。新冠肺炎疫情发生后，高校在医疗救助、疫苗研发、检测产品和疗效药物筛选等方面作出了积极贡献。

全方位深化教育领域综合改革，中国特色教育制度体系更加成熟定型。“十三五”时期，教育改革的系统性、整体性、协同性不断增强。深化教育评价改革，对克服“唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子”顽瘴痼疾作出顶层设计、系统部署，规范SCI论文相关指标使用，努力扭转不科学的评价导向。新高考改革稳步推进，上海、浙江首批综合改革试点，北京等四省市第二批改革试点平稳落地。实施“强基计划”，探索多维度考核评价模式，选拔培养有志于服务国家重大战略需求且综合素质优秀或基础学科拔尖的学生。深化教育领域“放管服”改革，进一步落实和扩大高校办学自主权。系统推进教育督导体制机制改革，督政、督学、评估监测三大功能全面强化，推动教育督导“长牙齿”、上水平。全面推进依法治教，完成民办教育促进法、残疾人教育条例修订，加强教育行政执法工作，加强青少年宪法法治教育。

投资于人力度持续加大，教育发展基础全面夯实。“十三五”时期，积极推动落实“一个不低于、两个确保”，教育投入保障体系更加完善。2019年国家财政性教育经费超过4万亿，占GDP比例连续8年在4%以上。全国6.4万个教学点实现数字教育资源全覆盖，98.7%的中小学（含教学点）接入互联网，慕课总量位居世界前列。新冠肺炎疫情期间成功实现大规模停课不停学，满足了2亿多学生居家学习需求。2019年各级各类专任教师达1732万人，较2015年增长12.5%，有力支撑起世界上最大规模的教育体系。出台新时代教师职业行为“十项准则”和违规处理办法系列文件，师德师风建设进入制度化、法治化轨道。小学、初中本科及以上学历教师比例较2015年分别提高17和7个百分点，职业院校“双师型”教师数量持续增长。依法保障教师福利待遇，推动义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员。统筹规范督查检查评比考核事项、社会事务进校园、精简相关报表填写工作等，切实减轻中小学教师负担，为教师潜心教书、静心育人营造良好环境。

加快推进教育现代化，建设教育强国

2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，也是“十三五”规划收官之年。即将开启的“十四五”时期，是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期。实现社会主义现代化，实现中华民族伟大复兴，关键在国民素质现代化，基础在教育。教育系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快推进教育现代化，建设教育强国，办好人民满意的教育，培养担当民族复兴大任的时代新人，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大的贡献。

坚持和加强党的领导。中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势，党是最高政治领导力量，党的领导是办好中国教育的关键。“十三五”时期我国教育取得重大成就，根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，在于以习近平同志为核心的党中央的坚强领导。面向未来，教育系统要全面贯彻党的教育方针，坚持马克思主义指导地位，坚持党管办学方向、管改革发展、管干部、管人才。

牢牢把握社会主义办学方向。教育是培养人的事业。习近平总书记强调：“古今中外，每个国家都是按照自己的政治要求来培养人的”。我们办的是社会主义教育，必须始终把坚持社会主义办学方向作为政治原则、作为思考和谋划教育工作的逻辑起点，培养社会主义建设者和接班人。

优先发展教育事业。优先发展教育事业是我们党确立的基本战略，体现了党对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的深刻把握。教育系统要始终把落实教育优先发展作为重要任务，积极争取全社会的关心、理解和支持，汇聚办好教育的强大合力。

始终站稳人民立场。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央就教育改革发展提出一系列新理念新思想新观点，其中一个重要方面就是坚持以人民为中心发展教育。教育系统要坚持依靠人民办好教育，办好人民满意的教育，努力让全体人民享有更好更公平的教育，获得发展自身、奉献社会、造福人民的机会。

不断深化教育改革创新。改革是事业发展的根本动力。教育系统要把改革创新作为鲜明导向，扎根中国大地、聚焦中国问题、立足中国国情，围绕党中央关心、群众关切、社会关注的教育热点难点问题，把“改”字贯穿始终，通过革故鼎新激发创新活力。

（作者为教育部党组书记、部长）

《 人民日报 》（ 2020年09月10日 09 版）

(责编：孙竞、何淼)