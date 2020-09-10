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北京航空航天大学庆祝第36个教师节 5位老师获立德树人卓越奖

2020年09月10日14:56  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京9月10日电 （记者 郝孟佳）9日下午，北京航空航天大学以“立德树人育一流人才 奋进担当做一流贡献”为主题，庆祝第36个教师节暨第四届“立德树人奖”表彰大会。北京航空航天大学校长徐惠彬在致辞中表示，学校的发展离不开各位老师的辛勤付出，学校会继续加大对老师们的服务保障力度，关心大家发展成长，努力达到师生的要求和期待。

北京航空航天大学庆祝第36个教师节 学校供图

在动人的旋律中，荣获第四届“立德树人奖”的获奖教师依次走上舞台，用质朴动人的语言表达了他们对教书育人的忠诚、对立德树人的理解和担当以及对北航每一名学子的无限深情。不论是矢志科研创新依旧扎根教学一线的院士、爱生如子的国家级名师，还是对教育事业充满热忱的讲师……都在三尺讲台收获着桃李芬芳，是他们用实际行动对立德树人做出了最生动的诠释。

“立德树人卓越奖”获奖教师李尚志说：“我从1970年参加工作就在教书，到现在50年了，每当看见我的芳华变成学生的芳华，我觉得就是对我最大的奖赏。”

“获得卓越奖这个殊荣，是我终生难忘的事，更是对我今后工作的一个莫大激励。”“立德树人卓越奖”获奖教师陈子瑜说，“我将以今天作为新的起点，继续潜心教书育人，为北航双一流建设，为学校一流人才培养继续做出贡献。”

北京航空航天大学党委书记曹淑敏表示，各位获奖教师、从教30周年和荣休教师代表，对教育事业坚守信念、恪尽职守，兢兢业业、默默耕耘，为学生成长、教育发展和学校建设作出了重要贡献。

曹淑敏就学校如何进一步落实立德树人根本任务谈了四点意见：一是培养一流人才是立德树人的根本出发点和落脚点；二是建设一流师资是立德树人的工作基础和关键保障；三是做出一流贡献是立德树人的光荣使命和责任担当；四是紧抓重点任务落实，加快“双一流”建设。

曹淑敏强调，站在新的历史起点上，北航人要胸怀中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，传承空天报国、敢为人先的精神，继承发扬奋发进取、勇攀高峰的传统，谋好篇、布好局、汇群智、聚众力，不忘立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命，建设一流师资，培养一流人才，做出一流贡献，以勇往直前势不可挡的气势，加快建设中国特色世界一流大学，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦，做出北航人更大的贡献。

据悉，今年的“立德树人奖”评选，师生平均参与率达到了94%，创历史新高，旨在通过广泛征求师生意见，师生推荐形式，评选出师生心目中的师德楷模。北航于2017年设立“立德树人奖”，作为人才培养工作的最高荣誉，包括“立德树人成就奖”“立德树人卓越奖”和“立德树人优秀奖”，奖励表彰在立德树人、教书育人工作中取得突出成就和做出突出贡献的先进教师。全体在校校领导，受表彰教师代表、各学院和机关部处负责人、教师代表、学生代表等共计500余人在主会场和分会场参加了大会。

(责编：郝孟佳、孙竞)
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