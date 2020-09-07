原标题：学习贯彻习近平总书记给全国涉农高校的书记校长和专家代表重要回信精神一周年座谈会举行

9月7日，学习贯彻习近平总书记给全国涉农高校的书记校长和专家代表重要回信精神一周年座谈会在京举行。教育部党组成员、副部长钟登华出席座谈会并讲话。

钟登华指出，习近平总书记的重要回信和一系列重要指示批示，为新时代高等农林教育创新发展，加快新农科建设指明了前进方向，提供了根本遵循和行动指南。要切实提高政治站位，进一步深化对农林教育创新发展的认识，深刻认识到人才和科技是实现农业农村现代化的关键，扎根中国大地是农林院校的根本使命，耕读教育体现了高等农林教育的人才培养初心。

钟登华强调，要坚持改革创新，全面总结梳理新农科建设发展经验。总书记回信一年来，新农科建设持续推进，农林人才培养改革持续深化，高校强农兴农使命担当持续增强，推动我国高等农林教育呈现新局面。

钟登华要求，新时代高等农林教育要着眼“两个大局”，全面提升服务国家的能力和水平。要在提升知农爱农新型人才培养能力上下功夫，加快推进农林院校耕读教育体系健全完善，深化农林学科专业供给侧改革，创新卓越农林人才培养模式，推动农林教育与现代信息技术深度融合。要在提升农业科技创新水平上下功夫，着力加强农林领域基础研究，推动产学研协同创新，深化高校科技体制机制改革。要在提升服务“三农”贡献度上下功夫，增强主动服务意识，加快科技成果转移转化，着力建设服务党和国家发展战略的高端智库。

教育部高等教育司、农业农村部科技教育司负责人，教育部新农科建设工作组组长，吉林省教育厅、有关高校负责人参加会议。

(责编：李依环、孙竞)